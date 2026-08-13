Ўзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этилади
Ўзбекистонда прописка ва яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтиш тизимидаги навбатдаги тарихий ислоҳотлар ҳамда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган янги қонун лойиҳаси асосида Google Discover ва миллий нашрлар стандартларига тўлиқ мос келувчи профессионал журналистик мақола:
Прописка тизимида катта енгиллик: Ўзбекистонда яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтиш соддалаштирилмоқда
Ўзбекистонда фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатга олиш (прописка) тизимидаги мавжуд маъмурий тўсиқлар ҳамда чекловларни бартараф этишга қаратилган муҳим қонун лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг мажлисида биринчи ўқишда қабул қилинди.
Қуйи палата матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу ҳужжат аҳолига ижтимоий хизматлардан фойдаланишда ва уй-жой масалаларида юзага келаётган қатор тизимли муаммоларга узил-кесил барҳам беради.
Майдон меъёри бекор қилинади: Қариндошларни рўйхатга қўйиш енгиллашади
Янги қонун лойиҳасидаги энг муҳим ва кутилган ўзгаришлардан бири — турар жой майдонининг ижтимоий меъёри бўйича чекловларнинг бекор қилинишидир.
Яқин қариндошлар учун: Эндиликда эр-хотин, ота-оналар ва фарзандлар, бобо-бувилар, набиралар ҳамда ака-ука ва опа-сингилларни бир-бирларининг хонадонларида рўйхатдан ўтказишда турар жой майдони белгиланган ижтимоий меъёрдан кам бўлса ҳам, рўйхатдан ўтказишга расман рухсат берилади.
Талабалар учун: Олий таълим муассасалари (ОТМ) ётоқхоналарида истиқомат қилувчи талабалар учун ҳам майдоннинг ижтимоий меъёри тўғрисидаги чеклов ва талаблар қўлланилмайди.
Ижтимоий хизматлар ва субсидиядаги уйлар муаммосига ечим
Ҳозирги кунга қадар ипотека кредити ёки давлат субсидияси ҳисобига уй-жой сотиб олган айрим фуқаролар кўчмас мулкни расмий рўйхатдан ўтказишда маъмурий қийинчиликларга дуч келаётган эди. Бу эса ўз навбатида:
Фарзандларни боғча ва мактабларга жойлаштириш;
Ҳудудий поликлиникаларга бириктирилиш;
Пенсия ва ижтимоий нафақаларни тайинлаш сингари кундалик зарур хизматлардан фойдаланишда халақит бераётган эди.
Янги қонун лойиҳаси ушбу ижтимоий бюрократияни бутунлай бартараф этишга қаратилган.
Тақиқланган уй-жойлар ва ҳуқуқий кафолатлар
Қонун лойиҳасида суд, банк ёки Мажбурий ижро бюроси (МИБ) томонидан тақиқ қўйилган ёки хатланган турар жой объектлари бўйича ҳам янги тартиб жорий этилмоқда.
Унга кўра, бундай объектларда уй эгаси ва унинг яқин қариндошларини рўйхатдан ўтказишда гаровга олувчининг (банк ёки ташкилот) ёки ваколатли органларнинг қўшимча розилиги талаб этилмайди. Асосий ва ягона шарт — рўйхатдан ўтаётган фуқаронинг олдиндан ёзма розилиги ҳисобланади. Бироқ, агар гаровга олувчи ёки тақиқ қўйган орган томонидан расмий мурожаат тушса, ушбу рўйхатдан ўтказиш қайта бекор қилиниши мумкин.
Ушбу қонун лойиҳасининг тўлиқ қабул қилиниши фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш ва эркин ҳаракатланиш кафолатларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…