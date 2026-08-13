Ўзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этилади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этилади

Ўзбекистонда прописка ва яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтиш тизимидаги навбатдаги тарихий ислоҳотлар ҳамда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган янги қонун лойиҳаси асосида Google Discover ва миллий нашрлар стандартларига тўлиқ мос келувчи профессионал журналистик мақола:

Прописка тизимида катта енгиллик: Ўзбекистонда яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтиш соддалаштирилмоқда

Ўзбекистонда фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатга олиш (прописка) тизимидаги мавжуд маъмурий тўсиқлар ҳамда чекловларни бартараф этишга қаратилган муҳим қонун лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг мажлисида биринчи ўқишда қабул қилинди.

Қуйи палата матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу ҳужжат аҳолига ижтимоий хизматлардан фойдаланишда ва уй-жой масалаларида юзага келаётган қатор тизимли муаммоларга узил-кесил барҳам беради.

Майдон меъёри бекор қилинади: Қариндошларни рўйхатга қўйиш енгиллашади

Янги қонун лойиҳасидаги энг муҳим ва кутилган ўзгаришлардан бири — турар жой майдонининг ижтимоий меъёри бўйича чекловларнинг бекор қилинишидир.

  • Яқин қариндошлар учун: Эндиликда эр-хотин, ота-оналар ва фарзандлар, бобо-бувилар, набиралар ҳамда ака-ука ва опа-сингилларни бир-бирларининг хонадонларида рўйхатдан ўтказишда турар жой майдони белгиланган ижтимоий меъёрдан кам бўлса ҳам, рўйхатдан ўтказишга расман рухсат берилади.

  • Талабалар учун: Олий таълим муассасалари (ОТМ) ётоқхоналарида истиқомат қилувчи талабалар учун ҳам майдоннинг ижтимоий меъёри тўғрисидаги чеклов ва талаблар қўлланилмайди.

Ижтимоий хизматлар ва субсидиядаги уйлар муаммосига ечим

Ҳозирги кунга қадар ипотека кредити ёки давлат субсидияси ҳисобига уй-жой сотиб олган айрим фуқаролар кўчмас мулкни расмий рўйхатдан ўтказишда маъмурий қийинчиликларга дуч келаётган эди. Бу эса ўз навбатида:

  • Фарзандларни боғча ва мактабларга жойлаштириш;

  • Ҳудудий поликлиникаларга бириктирилиш;

  • Пенсия ва ижтимоий нафақаларни тайинлаш сингари кундалик зарур хизматлардан фойдаланишда халақит бераётган эди.

Янги қонун лойиҳаси ушбу ижтимоий бюрократияни бутунлай бартараф этишга қаратилган.

Тақиқланган уй-жойлар ва ҳуқуқий кафолатлар

Қонун лойиҳасида суд, банк ёки Мажбурий ижро бюроси (МИБ) томонидан тақиқ қўйилган ёки хатланган турар жой объектлари бўйича ҳам янги тартиб жорий этилмоқда.

Унга кўра, бундай объектларда уй эгаси ва унинг яқин қариндошларини рўйхатдан ўтказишда гаровга олувчининг (банк ёки ташкилот) ёки ваколатли органларнинг қўшимча розилиги талаб этилмайди. Асосий ва ягона шарт — рўйхатдан ўтаётган фуқаронинг олдиндан ёзма розилиги ҳисобланади. Бироқ, агар гаровга олувчи ёки тақиқ қўйган орган томонидан расмий мурожаат тушса, ушбу рўйхатдан ўтказиш қайта бекор қилиниши мумкин.

Ушбу қонун лойиҳасининг тўлиқ қабул қилиниши фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш ва эркин ҳаракатланиш кафолатларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Кеча, 16:28Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?11.08, 22:53Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилдиБерлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилди11.08, 05:56Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиМарказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчи10.08, 18:4211-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди10.08, 18:29Тошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинТошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин10.08, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан