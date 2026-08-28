Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?
Хитойлик муҳандислар футуристик фильмлардаги манзараларни реал ҳаётга кўчиришда давом этмоқда. Мамлакатнинг истиқболли стартапларидан бири шахсий транспорт оламида инқилоб қилиши кутилаётган янги ихтиро — CoolFly Urban номли индивидуал учувчи қурилмани расман намойиш этди.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, инсон унда ўтирмасдан, тўлиқ тик турган ҳолатда ҳавода эркин ҳаракатлана олади.
На ўриндиқ бор, на кабина: CoolFly Urban қандай тузилган?
Қурилма анъанавий дрон ва учар скейтборд (ҳоверборд) гибридини эслатади:
Кокпитсиз очиқ дизайн: Учқичда ёпиқ кабина ёки махсус ўриндиқлар мавжуд эмас; фойдаланувчи ҳимоя шлемини кийган ҳолда платформа марказидаги бошқарув устунига таяниб туради;
Тўрт каналли кучли парраклар: Қурилма хавфсизлик торлари ва махсус ҳимоя тўрлари билан ўралган тўртта кучли каналли вентиляторлар (винтлар) ёрдамида вертикал кўтарилади ва пастлайди;
Гувоҳнома талаб қилинмайди: Ихтирочиларнинг таъкидлашича, ушбу гаджетни бошқариш учун мураккаб авиация рухсатномаси ёки учувчилик дипломи талаб этилмайди — тизим тўлиқ автоматик барқарорлаштириш ва соддалаштирилган бошқарув тизимига эга.
Тезлик ва имкониятлар: Техник кўрсаткичлар
CoolFly Urban қурилмасининг синовларда қайд этилган асосий техник параметрлари:
Юк кўтариш қуввати: 90 килограммгача;
Максимал тезлиги: соатига 70 км;
Парвоз давомийлиги: бир марталик қувват/ёқилғи билан 11 дақиқа.
Синов жараёни акс этган тасвирларда икки нафар синовчи-учувчи мазкур қурилма ёрдамида далалар, сув ҳавзалари ва очиқ йўллар устидан бемалол учиб ўтганини, ҳатто анча баландликка кўтарилиб ҳавода муаллақ тура олганини кўриш мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай ихчам учар воситалар келажакда шаҳарлардаги тирбандликларни айланиб ўтиш, қутқарув операциялари ва экстремал туризм учун энг оммабоп транспорт турларидан бирига айланиши мумкин.
…