Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?

·2·Техно
Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?

Хитойлик муҳандислар футуристик фильмлардаги манзараларни реал ҳаётга кўчиришда давом этмоқда. Мамлакатнинг истиқболли стартапларидан бири шахсий транспорт оламида инқилоб қилиши кутилаётган янги ихтиро — CoolFly Urban номли индивидуал учувчи қурилмани расман намойиш этди.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, инсон унда ўтирмасдан, тўлиқ тик турган ҳолатда ҳавода эркин ҳаракатлана олади.

На ўриндиқ бор, на кабина: CoolFly Urban қандай тузилган?

Қурилма анъанавий дрон ва учар скейтборд (ҳоверборд) гибридини эслатади:

  • Кокпитсиз очиқ дизайн: Учқичда ёпиқ кабина ёки махсус ўриндиқлар мавжуд эмас; фойдаланувчи ҳимоя шлемини кийган ҳолда платформа марказидаги бошқарув устунига таяниб туради;

  • Тўрт каналли кучли парраклар: Қурилма хавфсизлик торлари ва махсус ҳимоя тўрлари билан ўралган тўртта кучли каналли вентиляторлар (винтлар) ёрдамида вертикал кўтарилади ва пастлайди;

  • Гувоҳнома талаб қилинмайди: Ихтирочиларнинг таъкидлашича, ушбу гаджетни бошқариш учун мураккаб авиация рухсатномаси ёки учувчилик дипломи талаб этилмайди — тизим тўлиқ автоматик барқарорлаштириш ва соддалаштирилган бошқарув тизимига эга.

Тезлик ва имкониятлар: Техник кўрсаткичлар

CoolFly Urban қурилмасининг синовларда қайд этилган асосий техник параметрлари:

  • Юк кўтариш қуввати: 90 килограммгача;

  • Максимал тезлиги: соатига 70 км;

  • Парвоз давомийлиги: бир марталик қувват/ёқилғи билан 11 дақиқа.

Синов жараёни акс этган тасвирларда икки нафар синовчи-учувчи мазкур қурилма ёрдамида далалар, сув ҳавзалари ва очиқ йўллар устидан бемалол учиб ўтганини, ҳатто анча баландликка кўтарилиб ҳавода муаллақ тура олганини кўриш мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ихчам учар воситалар келажакда шаҳарлардаги тирбандликларни айланиб ўтиш, қутқарув операциялари ва экстремал туризм учун энг оммабоп транспорт турларидан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархRedmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархКеча, 22:55Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиКеча, 22:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиКеча, 21:54SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиSpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиКеча, 21:28Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиSamsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиКеча, 20:51Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиКеча, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда