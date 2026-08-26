15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди

·37·Дунё
15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди

Хитойнинг Хэнань провинциясида 31 ёшли аёл тез вазн ташлаш мақсадида ўта кескин парҳезга мурожаат қилди. У 15 кун давомида овқат истеъмол қилмай, фақат сув ичган. Натижада қисқа вақт ичида қарийб 20 килограмм вазн йўқотган.

Бироқ тарозидаги рақамларнинг кескин камайиши унинг соғлиғига қимматга тушди. Орадан кўп ўтмай аёлда юриш қийинлашиши, мувозанатни сақлай олмаслик ва хотира билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлган.

Шифокорлар уни текширувдан ўтказгач, Вернике энцефалопатияси деб аталувчи жиддий неврологик касалликни аниқлашган. Мутахассислар бу ҳолатни организмда витамин B1 — тиамин етишмаслиги ва оғир озиқланиш танқислиги билан боғлаган.

Энг ташвишли жиҳати шундаки, невролог Сун Гуйфан аёлнинг юриши ғалати тарзда ўзгариб, пингвинникига ўхшаб қолганини айтган. Шифокор унинг юришдаги муаммолари тўлиқ бартараф бўлмаслиги мумкинлигидан огоҳлантирган.

Маълум бўлишича, аёл қадимий даос анъаналаридан бири сифатида тилга олинадиган «бигу» усулига амал қилган. Ушбу амалиётда озиқ-овқатни кескин чеклаш ёки маълум муддат умуман истеъмол қилмаслик ҳолатлари учрайди. Бироқ шифокорлар узоқ муддатли очлик организмни зарур витамин ва бошқа озуқа моддаларидан маҳрум қилиб, жиддий асоратларга олиб келиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, тез вазн ташлаш учун овқатдан бутунлай воз кечиш хавфли бўлиши мумкин. Айниқса, хотира бузилиши, мувозанат йўқолиши ёки кўз ҳаракатларида ғайриоддийлик пайдо бўлса, зудлик билан тиббий ёрдамга мурожаат қилиш зарур.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиНепал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиБугун, 00:41Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиСунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиКеча, 23:56Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кеча, 23:51Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Кеча, 23:42 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечдиКеча, 16:12МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?Кеча, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди