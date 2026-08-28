Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилди
Ixbt.com маълумотига кўра, ПеакДо компанияси Starlink Mini сунъий йўлдош терминали учун мўлжалланган янги ғайриоддий портатив қувват манбаини намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат интернет модемига автоном қувват беради, балки уни қулай тарзда ўрнатиш учун махсус таянч вазифасини ҳам бажаради, бу эса сафарларда фойдаланишни сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
О数据显示нги қурилманинг асосий конструктив ўзига хослиги унинг цилиндрсимон корпусига эга эканлигидадир. Компаниянинг атиги бир ой муқаддам тақдим этилган ЛинкПовер 3 модели йирик трапесиясимон шаклда ясалган бўлса, янги гаджет анча ихчам ва ўзига хос дизайнга эга бўлди.
Икки вазифани бажарувчи ихчам конструкцияЯнги мобил аккумулятор корпусининг қуйи қисмидан махсус йиғма учоёқ — трепога очилиб чиқади, юқори қисмига эса Starlink Mini терминалининг ўзи ўрнатилади. Ускунани маҳкамлаш учун стандарт штат мосламасидан фойдаланилади.
Бундай ечим фойдаланувчиларга алоҳида таянч ёки штатиб олиб юриш заруриятидан қут келтиради. Айниқса, электр тармоқларидан узоқда, табиат қўйнида ёки кемпинг шароитида интернет алоқасини тезкор йўлга қўйишда бу конструкция жуда қўл келади.
Қўшимча имкониятлар ва ҳимояАккумулятор корпусининг ён юзасида рангли дисплей мавжуд бўлиб, у қурилманинг ишлаш параметрлари ҳамда қолган қувват захирасини кўрсатиб туришга мўлжалланган. Шунингдек, очиқ ҳавода фойдаланишга мўлжалланган ушбу аксессуарнинг барча улагичлари махсус очиладиган қопқоқчалар билан ҳимояланган.
Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги қурилманинг аниқ техник тавсифларини сир тутмоқда. Таққослаш учун, аввалги ПеакДо ЛинкПовер 3 модели 99 В·соат (27 500 мА·соат) сиғимга эга бўлиб, терминални 5,5 соатдан ортиқ қувват билан таъминлай олган ҳамда 230 долларга баҳоланган эди.
Янги цилиндрсимон модел анча ихчамроқ эканлиги сабабли, унинг аккумулятор сиғими ҳам бироз кичикроқ бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча ПеакДо компанияси гаджетнинг аниқ номи, нархи ҳамда савдога чиқарилиш санасини эълон қилгани йўқ.
…