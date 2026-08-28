Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилди

·12·Техно
Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилди

Ixbt.com маълумотига кўра, ПеакДо компанияси Starlink Mini сунъий йўлдош терминали учун мўлжалланган янги ғайриоддий портатив қувват манбаини намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат интернет модемига автоном қувват беради, балки уни қулай тарзда ўрнатиш учун махсус таянч вазифасини ҳам бажаради, бу эса сафарларда фойдаланишни сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

О数据显示нги қурилманинг асосий конструктив ўзига хослиги унинг цилиндрсимон корпусига эга эканлигидадир. Компаниянинг атиги бир ой муқаддам тақдим этилган ЛинкПовер 3 модели йирик трапесиясимон шаклда ясалган бўлса, янги гаджет анча ихчам ва ўзига хос дизайнга эга бўлди.

Икки вазифани бажарувчи ихчам конструкция

Янги мобил аккумулятор корпусининг қуйи қисмидан махсус йиғма учоёқ — трепога очилиб чиқади, юқори қисмига эса Starlink Mini терминалининг ўзи ўрнатилади. Ускунани маҳкамлаш учун стандарт штат мосламасидан фойдаланилади.

Бундай ечим фойдаланувчиларга алоҳида таянч ёки штатиб олиб юриш заруриятидан қут келтиради. Айниқса, электр тармоқларидан узоқда, табиат қўйнида ёки кемпинг шароитида интернет алоқасини тезкор йўлга қўйишда бу конструкция жуда қўл келади.

Қўшимча имкониятлар ва ҳимоя

Аккумулятор корпусининг ён юзасида рангли дисплей мавжуд бўлиб, у қурилманинг ишлаш параметрлари ҳамда қолган қувват захирасини кўрсатиб туришга мўлжалланган. Шунингдек, очиқ ҳавода фойдаланишга мўлжалланган ушбу аксессуарнинг барча улагичлари махсус очиладиган қопқоқчалар билан ҳимояланган.

Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги қурилманинг аниқ техник тавсифларини сир тутмоқда. Таққослаш учун, аввалги ПеакДо ЛинкПовер 3 модели 99 В·соат (27 500 мА·соат) сиғимга эга бўлиб, терминални 5,5 соатдан ортиқ қувват билан таъминлай олган ҳамда 230 долларга баҳоланган эди.

Янги цилиндрсимон модел анча ихчамроқ эканлиги сабабли, унинг аккумулятор сиғими ҳам бироз кичикроқ бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча ПеакДо компанияси гаджетнинг аниқ номи, нархи ҳамда савдога чиқарилиш санасини эълон қилгани йўқ.

ПеакДоStarlink MiniПовербанкТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиXiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиБугун, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиБугун, 00:25Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Бугун, 00:01Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархRedmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархКеча, 22:55Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиКеча, 22:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда