27 август учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 63,31 сўмга қимматлаб, 13 797,06 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 27 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 45,17 сўмга қимматлаб, 11 823,69 сўмни ташкил этди.
• Евро 63,31 сўмга қимматлаб, 13 797,06 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,78 сўмга қимматлаб, 139,74 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 56,85 сўмга қимматлаб, 16 114,51 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,36 сўмга қимматлаб, 74,32 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 34,28 сўмга қимматлаб, 14 706,08 сўм бўлди.
• Хитой юани 6,51 сўмга қимматлаб, 1 759,32 сўмни ташкил этди.
…