Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилинди

·1·Техно
Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилинди

Келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Samsung компаниясининг янги авлод флагманлари ҳақида дастлабки маълумотлар ва юқори сифатли рендерлар тарқала бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, интернетда мутлақо янги модел — Samsung Galaxy S27 Pro қурилмасининг ташқи кўринишини очиб берувчи тасвирлар эълон қилинди. Ушбу смартфон Корея брендининг 2027-йилда дебют қилиши кутилаётган флагманлар сериясидан ўрин олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy S27 Pro модели Galaxy S27 Ultra флагманининг янада ихчамлаштирилган версияси сифатида бозорга чиқарилади. Янги қурилма ўзининг катта акаси дизайнини деярли тўлиқ такрорлайди, бироқ асосий фарқ сифатида корпусда махсус С Пен стйлусининг мавжуд эмаслиги кўрсатилмоқда. Ушбу ёндашув ихчамроқ, лекин юқори унумдорликка эга гаджетларни афзал кўрадиган фойдаланувчилар учун мўлжалланган.

Техник хусусиятлар ва ихчам дизайн

Тарқалган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Pro 6,6 дюймли дисплей билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич Galaxy S27 Ultra экранидан 0,3 дюймга кичикроқ эканини билдиради. Смартфоннинг аниқ габаритлари 154,06 × 73,77 × 7,95 миллиметрни ташкил этиши кутилмоқда. Ташқи кўринишидаги ўхшашликлар туфайли фойдаланувчилар Ultra моделининг дизайн тилини янада қулайроқ форматда қўлга киритишади.

Оптик имкониятлар борасида ҳам янги флагман етакчи ўринларни эгаллаши кутилмоқда. Инсайдерлар маълумот беришича, қурилманинг асосий камераси улкан 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Шунингдек, унинг таркибидан 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчик ҳамда 3 каррали оптик зоом имкониятига эга 12 мегапикселли телефото объектив жой олади.

Аппарат таъминоти ва кутилаётган имкониятлар

Смартфоннинг ишлаш тезлиги ва қувватига юқори унумдор процессорлар жавоб бериши тахмин қилинмоқда. Хабарларга кўра, аппарат платформасининг асосини Snapdragon 8 Элите Ген 6 Эхтреме чипи ташкил этиши мумкин. Шу билан бирга, Samsung анъанасига кўра, айрим мамлакатлар бозорлари учун мўлжалланган версияларда Exynos 2700 процессоридан фойдаланиш эҳтимоли ҳам истисно қилинмайди.

Мобил қурилманинг автономлигини таъминлаш учун унга сиғими 5200 мАч бўлган аккумулятор ўрнатилиши режалаштирилган. Бу эса ихчам корпус учун етарлича юқори кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчиларга кун давомида қувват ҳақида қайғурмасдан фойдаланиш имконини беради.

Samsung ўзининг анъанавий жадвалига мувофиқ, Galaxy S27 туркумидаги смартфонларнинг расмий тақдимотини 2027-йилнинг бошларида ўтказиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ интернетда айнан шу туркумга кирувчи стандарт Galaxy S27 ҳамда илғор Galaxy S27 Ultra моделларининг ҳам рендерлари эълон қилинган эди.

SamsungGalaxy S27 ProСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Бугун, 00:01Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархRedmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархКеча, 22:55Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиКеча, 22:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиКеча, 21:54SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиSpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиКеча, 21:28Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиSamsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиКеча, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда