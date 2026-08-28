Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилинди
Келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Samsung компаниясининг янги авлод флагманлари ҳақида дастлабки маълумотлар ва юқори сифатли рендерлар тарқала бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, интернетда мутлақо янги модел — Samsung Galaxy S27 Pro қурилмасининг ташқи кўринишини очиб берувчи тасвирлар эълон қилинди. Ушбу смартфон Корея брендининг 2027-йилда дебют қилиши кутилаётган флагманлар сериясидан ўрин олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy S27 Pro модели Galaxy S27 Ultra флагманининг янада ихчамлаштирилган версияси сифатида бозорга чиқарилади. Янги қурилма ўзининг катта акаси дизайнини деярли тўлиқ такрорлайди, бироқ асосий фарқ сифатида корпусда махсус С Пен стйлусининг мавжуд эмаслиги кўрсатилмоқда. Ушбу ёндашув ихчамроқ, лекин юқори унумдорликка эга гаджетларни афзал кўрадиган фойдаланувчилар учун мўлжалланган.
Техник хусусиятлар ва ихчам дизайнТарқалган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy S27 Pro 6,6 дюймли дисплей билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич Galaxy S27 Ultra экранидан 0,3 дюймга кичикроқ эканини билдиради. Смартфоннинг аниқ габаритлари 154,06 × 73,77 × 7,95 миллиметрни ташкил этиши кутилмоқда. Ташқи кўринишидаги ўхшашликлар туфайли фойдаланувчилар Ultra моделининг дизайн тилини янада қулайроқ форматда қўлга киритишади.
Оптик имкониятлар борасида ҳам янги флагман етакчи ўринларни эгаллаши кутилмоқда. Инсайдерлар маълумот беришича, қурилманинг асосий камераси улкан 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Шунингдек, унинг таркибидан 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчик ҳамда 3 каррали оптик зоом имкониятига эга 12 мегапикселли телефото объектив жой олади.
Аппарат таъминоти ва кутилаётган имкониятларСмартфоннинг ишлаш тезлиги ва қувватига юқори унумдор процессорлар жавоб бериши тахмин қилинмоқда. Хабарларга кўра, аппарат платформасининг асосини Snapdragon 8 Элите Ген 6 Эхтреме чипи ташкил этиши мумкин. Шу билан бирга, Samsung анъанасига кўра, айрим мамлакатлар бозорлари учун мўлжалланган версияларда Exynos 2700 процессоридан фойдаланиш эҳтимоли ҳам истисно қилинмайди.
Мобил қурилманинг автономлигини таъминлаш учун унга сиғими 5200 мАч бўлган аккумулятор ўрнатилиши режалаштирилган. Бу эса ихчам корпус учун етарлича юқори кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчиларга кун давомида қувват ҳақида қайғурмасдан фойдаланиш имконини беради.
Samsung ўзининг анъанавий жадвалига мувофиқ, Galaxy S27 туркумидаги смартфонларнинг расмий тақдимотини 2027-йилнинг бошларида ўтказиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ интернетда айнан шу туркумга кирувчи стандарт Galaxy S27 ҳамда илғор Galaxy S27 Ultra моделларининг ҳам рендерлари эълон қилинган эди.
…