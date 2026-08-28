Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этди
Xiaomi бренди ошхона учун мўлжалланган янги Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 ақлли ҳаво тортиш мосламасини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, қўшалоқ сўриш тизими, сунъий интеллект ва инвертор двигател билан жиҳозланган ушбу қурилманинг Хитой бозоридаги бошланғич нархи 1999 юанни ёки тахминан 300 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инновацион ҳаво тортиш ва унумдорликМазкур моделнинг асосий ўзига хос хусусияти икки томонлама ҳаво олиш схемасидан иборатлиги ҳисобланади. Ён канал тўғридан-тўғри идишлар яқинидаги тутун ва буғларни ушлаб қолса, юқори қисмида жойлашган 24 дюймли йўналтирувчи пластинка ифлосланган ҳавони кенгроқ майдондан йиғишга масъулдир.
Қурилманинг унумдорлиги энг юқори режимда интенсив қовуриш жараёнлари учун мўлжалланган ҳолда дақиқасига 30 куб метргача етади. ixbt.com хабар қилишича, қурилма ҳажми 24 фоизга оширилган парракли кучли инвертор двигател билан жиҳозланган бўлиб, унинг максимал статик босими 1400 Пага тенг.
Сунъий интеллект ва қулай бошқарувMijia Смарт Ранге Ҳоод 3 модели бино умумий вентиляция каналидаги қаршиликни таҳлил қилиб, двигател ишини автоматик созлайдиган AI Круисе ақлли режими билан таъминланган. Ушбу автоматика турли қаватларда барқарор тортиш кучини таъминлаш ҳамда ёқимсиз ҳид ва тутунларнинг вентиляциядан қайтиб киришининг олдини олишга мўлжалланган.
Фойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмани мос келувчи печ билан бирга ишлатиш имконияти мавжуд бўлиб, плита ёқилганда вентиляция ҳам автоматик тарзда ишга тушади. Шунингдек, махсус сенсорлар қўл ҳаракатларини таниб олгани сабабли асосий функцияларни қурилмага тегинмасдан, яни ёғли қўллар билан панелни ифлослантирмаган ҳолда бошқариш мумкин.
Шовқинни пасайтириш ва ўз-ўзини тозалашИшлаб чиқарувчи шовқин даражасини пасайтириш мақсадида двигателни оптималлаштириш, яхлит ҳаво канали тузилиши, кенгайтирилган паррак ва икки қатламли товуш ютувчи материални ўз ичига олган тўрт босқичли тизимни қўллаган. Максимал режимдаги шовқин даражаси 58 десибелдан ошмайди.
Қурилмада автоматик тозалаш функцияси ҳам кўзда тутилган бўлиб, паррак сирти олофоб қоплама билан қопланган. Махсус режим вентиляторни юқори тезликда айлантириб, ичкарида тўпланган ёғларни қўлда қисмларга ажратмасдан тозалашга ёрдам беради. Кулранг рангдаги металл корпуснинг ўлчами 895×375×887 миллимитрни, вазни эса 27 килограммни ташкил этади.
…