Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этди

·3·Техно
Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этди

Xiaomi бренди ошхона учун мўлжалланган янги Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 ақлли ҳаво тортиш мосламасини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, қўшалоқ сўриш тизими, сунъий интеллект ва инвертор двигател билан жиҳозланган ушбу қурилманинг Хитой бозоридаги бошланғич нархи 1999 юанни ёки тахминан 300 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инновацион ҳаво тортиш ва унумдорлик

Мазкур моделнинг асосий ўзига хос хусусияти икки томонлама ҳаво олиш схемасидан иборатлиги ҳисобланади. Ён канал тўғридан-тўғри идишлар яқинидаги тутун ва буғларни ушлаб қолса, юқори қисмида жойлашган 24 дюймли йўналтирувчи пластинка ифлосланган ҳавони кенгроқ майдондан йиғишга масъулдир.

Қурилманинг унумдорлиги энг юқори режимда интенсив қовуриш жараёнлари учун мўлжалланган ҳолда дақиқасига 30 куб метргача етади. ixbt.com хабар қилишича, қурилма ҳажми 24 фоизга оширилган парракли кучли инвертор двигател билан жиҳозланган бўлиб, унинг максимал статик босими 1400 Пага тенг.

Сунъий интеллект ва қулай бошқарув

Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 модели бино умумий вентиляция каналидаги қаршиликни таҳлил қилиб, двигател ишини автоматик созлайдиган AI Круисе ақлли режими билан таъминланган. Ушбу автоматика турли қаватларда барқарор тортиш кучини таъминлаш ҳамда ёқимсиз ҳид ва тутунларнинг вентиляциядан қайтиб киришининг олдини олишга мўлжалланган.

Фойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмани мос келувчи печ билан бирга ишлатиш имконияти мавжуд бўлиб, плита ёқилганда вентиляция ҳам автоматик тарзда ишга тушади. Шунингдек, махсус сенсорлар қўл ҳаракатларини таниб олгани сабабли асосий функцияларни қурилмага тегинмасдан, яни ёғли қўллар билан панелни ифлослантирмаган ҳолда бошқариш мумкин.

Шовқинни пасайтириш ва ўз-ўзини тозалаш

Ишлаб чиқарувчи шовқин даражасини пасайтириш мақсадида двигателни оптималлаштириш, яхлит ҳаво канали тузилиши, кенгайтирилган паррак ва икки қатламли товуш ютувчи материални ўз ичига олган тўрт босқичли тизимни қўллаган. Максимал режимдаги шовқин даражаси 58 десибелдан ошмайди.

Қурилмада автоматик тозалаш функцияси ҳам кўзда тутилган бўлиб, паррак сирти олофоб қоплама билан қопланган. Махсус режим вентиляторни юқори тезликда айлантириб, ичкарида тўпланган ёғларни қўлда қисмларга ажратмасдан тозалашга ёрдам беради. Кулранг рангдаги металл корпуснинг ўлчами 895×375×887 миллимитрни, вазни эса 27 килограммни ташкил этади.

XiaomiMijiaАқлли технологияларОшхона жиҳозлариСмарт Ранге Ҳоод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиБугун, 01:23Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиXiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиБугун, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиБугун, 00:25Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Бугун, 00:01Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархRedmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархКеча, 22:55Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиКеча, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда