Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танлади
АҚШнинг Интер Маями клуби бош мураббийлик лавозимига кутилмаганда ўзгариш киритди ва бу лавозимга аргентиналик мутахассис Килй Гонзалезни олиб келишга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу тайинлов клуб учун ҳам, мухлислар учун ҳам бироз кутилмаган қарор бўлди, чунки жамоа MLS Шарқий конференциясида иккинчи ўринда бормоқда ва мавсум давомида юқори натижалар учун курашни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Килй Гонзалез футболчилик фаолияти давомида Аргентина миллий терма жамоаси сафида тўп сурган ҳамда ватани чемпионатидаги учта клубда бош мураббий сифатида фаолият олиб борган тажрибали мутахассис ҳисобланади. Унинг мураббийлик фаолияти бироз қоришиқ бўлиб, Росарио Централ, Унион ва Платенсе жамоаларини бошқарган. Шунга қарамай, унинг ғалаба қозониш кўрсаткичи 32,5 фоизни ташкил этади ва ҳозирча йирик совринларни қўлга киритмаган.
Тажриба ва шахсий алоқаларБироқ мутахассиснинг Интер Маями клубига таклиф қилинишида унинг Лионель Месси билан бўлган яқин муносабатлари муҳим рол ўйнаган кўринади. Килй Гонзалез ҳам, Лионель Месси ҳам Аргентинанинг Росарио шаҳридан бўлиб, улар 2006-йилги мавсумда миллий терма жамоа сафида бирга ўйнашган. Шунингдек, Гонзалез Мессини 2022-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг шахсан кутиб олган таниқли инсонлардан биридир.
Эслатиб ўтамиз, Килй Гонзалез бу лавозимда вақтинчалик бош мураббий вазифасини бажариб келган жамоадоши Гуиллермо Ҳоёснинг ўрнини эгаллади. Ундан олдин эса мавсум бошида MLS Кубогини қўлга киритган Жавиер Масчерано истеъфога чиқарилган эди. Шундай қилиб, Лионель Месси Флорида клубидаги фаолияти давомида ўзининг тўртинчи бош мураббийи қўли остида тўп сурадиган бўлди.
Жамоанинг сўнгги натижалариГуиллермо Ҳоёснинг истеъфога чиқарилиши кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлди, сабаби у Лионель Месси билан яхши муносабатга эга эди ва натижалар ҳам ёмон эмас эди. Жамоа ҳозирги кунда ҳам MLS Кубоги учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ сўнгги пайтларда Интер Маями ўйинида пасайиш кузатилган эди.
Хусусан, клуб Леагуес Кубоги мусобақасининг гуруҳ босқичидаёқ курашдан чиқиб кетганди. Шунингдек, MLS доирасидаги сўнгги ғалаба июль ойининг охирларида қўлга киритилган бўлиб, жамоа ўшандан бери бироз қийинчиликларга дуч келаётган эди. Шунга қарамай, Лионель Месси сўнгги икки учрашувнинг ҳар бирида гол уришга муваффақ бўлди.
Килй Гонзалезнинг жамоага келиши клубдаги мавжуд вазиятни ижобий томонга ўзгартириши кутилмоқда. Унинг тажрибаси ва футболчилар билан, хусусан Лионель Месси билан топишиб кетиши Интер Маямига мавсумнинг ҳал қилувчи паллаида қўл келиши мумкин. Жамоанинг олдида MLS чемпионлиги учун асосий кураш турибди.
…