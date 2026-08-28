Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танлади

·8·Спорт
Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танлади

АҚШнинг Интер Маями клуби бош мураббийлик лавозимига кутилмаганда ўзгариш киритди ва бу лавозимга аргентиналик мутахассис Килй Гонзалезни олиб келишга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу тайинлов клуб учун ҳам, мухлислар учун ҳам бироз кутилмаган қарор бўлди, чунки жамоа MLS Шарқий конференциясида иккинчи ўринда бормоқда ва мавсум давомида юқори натижалар учун курашни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Килй Гонзалез футболчилик фаолияти давомида Аргентина миллий терма жамоаси сафида тўп сурган ҳамда ватани чемпионатидаги учта клубда бош мураббий сифатида фаолият олиб борган тажрибали мутахассис ҳисобланади. Унинг мураббийлик фаолияти бироз қоришиқ бўлиб, Росарио Централ, Унион ва Платенсе жамоаларини бошқарган. Шунга қарамай, унинг ғалаба қозониш кўрсаткичи 32,5 фоизни ташкил этади ва ҳозирча йирик совринларни қўлга киритмаган.

Тажриба ва шахсий алоқалар

Бироқ мутахассиснинг Интер Маями клубига таклиф қилинишида унинг Лионель Месси билан бўлган яқин муносабатлари муҳим рол ўйнаган кўринади. Килй Гонзалез ҳам, Лионель Месси ҳам Аргентинанинг Росарио шаҳридан бўлиб, улар 2006-йилги мавсумда миллий терма жамоа сафида бирга ўйнашган. Шунингдек, Гонзалез Мессини 2022-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг шахсан кутиб олган таниқли инсонлардан биридир.

Эслатиб ўтамиз, Килй Гонзалез бу лавозимда вақтинчалик бош мураббий вазифасини бажариб келган жамоадоши Гуиллермо Ҳоёснинг ўрнини эгаллади. Ундан олдин эса мавсум бошида MLS Кубогини қўлга киритган Жавиер Масчерано истеъфога чиқарилган эди. Шундай қилиб, Лионель Месси Флорида клубидаги фаолияти давомида ўзининг тўртинчи бош мураббийи қўли остида тўп сурадиган бўлди.

Жамоанинг сўнгги натижалари

Гуиллермо Ҳоёснинг истеъфога чиқарилиши кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлди, сабаби у Лионель Месси билан яхши муносабатга эга эди ва натижалар ҳам ёмон эмас эди. Жамоа ҳозирги кунда ҳам MLS Кубоги учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ сўнгги пайтларда Интер Маями ўйинида пасайиш кузатилган эди.

Хусусан, клуб Леагуес Кубоги мусобақасининг гуруҳ босқичидаёқ курашдан чиқиб кетганди. Шунингдек, MLS доирасидаги сўнгги ғалаба июль ойининг охирларида қўлга киритилган бўлиб, жамоа ўшандан бери бироз қийинчиликларга дуч келаётган эди. Шунга қарамай, Лионель Месси сўнгги икки учрашувнинг ҳар бирида гол уришга муваффақ бўлди.

Килй Гонзалезнинг жамоага келиши клубдаги мавжуд вазиятни ижобий томонга ўзгартириши кутилмоқда. Унинг тажрибаси ва футболчилар билан, хусусан Лионель Месси билан топишиб кетиши Интер Маямига мавсумнинг ҳал қилувчи паллаида қўл келиши мумкин. Жамоанинг олдида MLS чемпионлиги учун асосий кураш турибди.

Интер МаямиЛионель МессиКилй ГонзалезMLSФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 02:43«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!Кеча, 23:45Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаЕврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаКеча, 23:36Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Кеча, 23:16Омар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиОмар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиКеча, 21:58Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Кеча, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)