«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!
Испания чемпионатининг 1-туридан қолдирилган марказий баҳсида «Барселона» Каталонияда «Атлетик Бильбао» жамоаси билан куч синашади. Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт оладиган ушбу тўқнашув олдидан бош мураббийлар майдонга тушадиган дастлабки 11 таликни расман тасдиқлади.
Ҳар икки томон ҳам муҳим учрашувга жанговар ва ҳужумкор таркиб билан етиб келди.
Жамоаларнинг асосий таркиблари:
«Барселона»:
Дарвозабон: Жоан Гарсия
Ҳимоячилар: Эспарт, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия
Яримҳимоячилар: Педри, Берал, Фермин Лопес
Ҳужумчилар: Гордон, Рафинья, Ламин Ямал
«Атлетик»:
Дарвозабон: Унаи Симон
Ҳимоячилар: Йерай Альварес, Эмерик Лапорт, Ринкон, Луи-Жан
Яримҳимоячилар: Гаурехисар, Каналес, Ойхан Сансет
Ҳужумчилар: Нико Уильямс, Иньяки Уильямс, Горка Гурусета
Ҳужумкор қарама-қаршилик: Ямал Уильямсларга қарши
Мазкур тўқнашув қанотлардаги шиддатли қарама-қаршиликлар билан алоҳида эътибор тортмоқда. Каталонияликлар сафида Ламин Ямал ва Рафинья асосий ҳужум кучи сифатида ҳаракат қилса, меҳмонлар сафида ака-ука Нико ва Иньяки Уильямслар рақиб мудофаасига жиддий хавф солишга шай турибди.
Ҳар икки жамоа учун Ла Лига жадвалидаги ўринни яхшилашда ушбу қолдирилган ўйин жуда муҳим аҳамиятга эга.
…