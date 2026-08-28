Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқарди
Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп қурилмаси — Redmi Ноте 17 5G смартфонининг Европа бозоридаги савдоларини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод гаджети аввалроқ Ҳиндистон бозорида тақдим этилган бўлса-да, Европа учун мўлжалланган версия бир қатор ўзига хос хусусиятлари ва техник фарқлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хусусан, Европа ҳудудида сотувга чиқарилган қурилма 7700 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Таққослаш учун, ушбу моделнинг Ҳиндистон бозоридаги талқини бироз каттароқ — 8000 мА·соатлик батареяни ўз ичига олган эди. Шунга қарамай, иккала версия ҳам 45 ваттли тезкор симли қувват олиш ҳамда 22,5 ватт қувватга эга тескари симли қувватлаш технологияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
Унумдорлик ва янги дастурий таъминотСмартфон асосини замонавий Snapdragon 4 Ген 4 процессори ташкил этади. Дастурий таъминот даражасида қурилма Android 16 операцион тизимига асосланган HyperOS 3 махсус қобиғида ишлайди. Xiaomi ўз фойдаланувчиларига узоқ муддатли барқарорликни кафолатлаб, тўртта йирик Android янгиланиши (Android 20 версиясигача) ва олти йиллик хавфсизлик ямоқларини тақдим этишини эълон қилди. Бу эса гаджетни 2032-йилгача долзарб бўлиб қолишини таъминлайди.
Қурилманинг олд қисмида диагонали 6,99 дюймга тенг, 2396 × 1080 пикселлар аниқлигидаги ва 120 Hz кадрлар частотасига эга ёрқин AMOLED экран жойлашган. Дисплейнинг максимал ёрқинлиги 1800 нитни ташкил этиб, уни қуёш нурида ҳам қулай ишлатиш имконини беради. Экранни шикастланишдан мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс 7i ҳимоя қилади. Суратга олиш имкониятлари борасида смартфон битта 50 мегапикселли асосий камера модули ҳамда 16 мегапикселли олд камера билан таъминланган.
Модификациялар ва нархларҚўшимча имкониятлар қаторига экран остига ўрнатилган бармоқ изи сканери, иккита динамик, инфрақизил порт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 адаптерлари ва NFC чипи киради. Шунингдек, компания 5G версияси билан бир қаторда Redmi Ноте 17 моделиининг 4G вариантини ҳам тақдим этди. Улар асосан процессор жиҳатидан фарқ қилади: 4G талқини Snapdragon 6s 4G Ген 2 платформасида ишлайди.
Европа бозорида Redmi Ноте 17 5G уч хил рангда — небесно-фиолетовый, голубовато-бирюзовый ва қора рангларда сотувга чиқарилди. 6 GB оператив ва 256 GB ички хотирага эга версиянинг нархи 380 еврони ташкил этади. 4G вариантининг бошланғич нархи эса 4 GB оператив ва 128 GB доимий хотирали талқин учун 250 евродан бошланади.
…