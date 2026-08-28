Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқарди

·12·Техно
Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқарди

Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп қурилмаси — Redmi Ноте 17 5G смартфонининг Европа бозоридаги савдоларини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод гаджети аввалроқ Ҳиндистон бозорида тақдим этилган бўлса-да, Европа учун мўлжалланган версия бир қатор ўзига хос хусусиятлари ва техник фарқлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, Европа ҳудудида сотувга чиқарилган қурилма 7700 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Таққослаш учун, ушбу моделнинг Ҳиндистон бозоридаги талқини бироз каттароқ — 8000 мА·соатлик батареяни ўз ичига олган эди. Шунга қарамай, иккала версия ҳам 45 ваттли тезкор симли қувват олиш ҳамда 22,5 ватт қувватга эга тескари симли қувватлаш технологияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.

Унумдорлик ва янги дастурий таъминот

Смартфон асосини замонавий Snapdragon 4 Ген 4 процессори ташкил этади. Дастурий таъминот даражасида қурилма Android 16 операцион тизимига асосланган HyperOS 3 махсус қобиғида ишлайди. Xiaomi ўз фойдаланувчиларига узоқ муддатли барқарорликни кафолатлаб, тўртта йирик Android янгиланиши (Android 20 версиясигача) ва олти йиллик хавфсизлик ямоқларини тақдим этишини эълон қилди. Бу эса гаджетни 2032-йилгача долзарб бўлиб қолишини таъминлайди.

Қурилманинг олд қисмида диагонали 6,99 дюймга тенг, 2396 × 1080 пикселлар аниқлигидаги ва 120 Hz кадрлар частотасига эга ёрқин AMOLED экран жойлашган. Дисплейнинг максимал ёрқинлиги 1800 нитни ташкил этиб, уни қуёш нурида ҳам қулай ишлатиш имконини беради. Экранни шикастланишдан мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс 7i ҳимоя қилади. Суратга олиш имкониятлари борасида смартфон битта 50 мегапикселли асосий камера модули ҳамда 16 мегапикселли олд камера билан таъминланган.

Модификациялар ва нархлар

Қўшимча имкониятлар қаторига экран остига ўрнатилган бармоқ изи сканери, иккита динамик, инфрақизил порт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 адаптерлари ва NFC чипи киради. Шунингдек, компания 5G версияси билан бир қаторда Redmi Ноте 17 моделиининг 4G вариантини ҳам тақдим этди. Улар асосан процессор жиҳатидан фарқ қилади: 4G талқини Snapdragon 6s 4G Ген 2 платформасида ишлайди.

Европа бозорида Redmi Ноте 17 5G уч хил рангда — небесно-фиолетовый, голубовато-бирюзовый ва қора рангларда сотувга чиқарилди. 6 GB оператив ва 256 GB ички хотирага эга версиянинг нархи 380 еврони ташкил этади. 4G вариантининг бошланғич нархи эса 4 GB оператив ва 128 GB доимий хотирали талқин учун 250 евродан бошланади.

XiaomiRedmi Ноте 17СмартфонAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиБугун, 01:23Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиБугун, 00:25Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Бугун, 00:01Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархRedmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархКеча, 22:55Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиКеча, 22:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда