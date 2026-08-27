28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Anorбанк — 11 820 сўм.
• Асакабанк — 11 860 сўм.
28 август куни амал қиладиган доллар курси 37–38 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorбанк — 11 820 сўм.
• Ҳаётбанк — 11 820 сўм.
• НБУ — 11 820 сўм.
• Универсалбанк — 11 820 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асакабанк — 11 860 сўм.
• Алоқабанк — 11 860 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 865 сўм.
• Капиталбанк — 11 865 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…