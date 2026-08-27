28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·57·Иқтисодиёт
28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

28 август куни амал қиладиган доллар курси 37–38 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Anorбанк — 11 820 сўм.
• Ҳаётбанк — 11 820 сўм.
• НБУ — 11 820 сўм.
• Универсалбанк — 11 820 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Асакабанк — 11 860 сўм.
• Алоқабанк — 11 860 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 865 сўм.
• Капиталбанк — 11 865 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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