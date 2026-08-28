iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолди
Замонавий технологиялар нафақат кундалик қулайликлар, балки ғайриоддий синовлар орқали ҳам ўз имкониятларини намойиш этиб келмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, машҳур ҳимоя аксессуарлари ишлаб чиқарувчиси Рҳиношиелд компанияси смартфонлар тарихидаги энг экстремал тажрибалардан бирини амалга ошириб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Тажриба давомида iPhone 17 Pro флагмани тахминан 30 километр баландликдан Ер сиртига туширилди ва тўлиқ ишлайдиган ҳолатда сақланиб қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ноёб синов жорий йилнинг 24-июн куни Швециядаги Эсранге Спасе Сентер космик полигонида ташкил этилди. Ушбу лойиҳа Рҳиношиелд ва Буюк Британиянинг аэрокосмик соҳада ихтисослашган Сент Инто Спасе компанияси ҳамкорлигида амалга оширилди. Мутахассислар смартфонни стратосферага кўтариш учун махсус баландлик аэростатидан фойдаланишди ва қурилма ердан 30 607 метр баландликка кўтарилди.
Экстремал шароитдаги парвоз синовиСтратосферанинг қуйи қатламларида ҳарорат -40 дан -60 даражагача совиб, ҳаво босими денгиз сатидагининг атиги бир фоизини ташкил этишига қарамай, смартфон ҳеч қандай қўшимча иситиш тизими ёки махсус қобиқсиз учирилди. У ерда қурилма Ер фонида видео тасвирга олинди ва сўнгра масофадан туриб аэростатдан ажратилиб, эркин тушиш ҳолатига келтирилди.
Тушиш жараёни тахминан 25 дақиқа давом этди ва қурилма табиий релефга қаттиқ тезликда урилди. ГПС тизими ва масофадан бошқариш механизми ёрдамида жиҳозланган фойдали юкнинг қулаган жойини топиш тажрибанинг энг мураккаб босқичларидан бири бўлди. Швециянинг қийин ўтиш мумкин бўлган ҳудудларидан бирида топилган смартфон Гиннеснинг рекордлар китоби вакиллари томонидан синчковлик билан текширилди.
Рҳиношиелд АирХ ҳимоя тизими имкониятлари
- Қурилма корпуси мутлақо шикастланмаган
- Смартфон тўлиқ ишлаётгани аниқланган
- Қўнғироқ қилиш, суратга олиш ва ёқиш функциялари сақланган
Ўтказилган текширувлар натижасида iPhone 17 Pro ўзининг барча функцияларини тўлақонли сақлаб қолгани маълум бўлди. Мутахассислар қурилманинг бундай экстремал босим ва зарба остида омон қолганини унинг Рҳиношиелд АирХ номли махсус ҳимоя ғилофида бўлгани билан изоҳладилар. Ушбу аксессуар ҳаво ёрдамида амортизация қилиш, эгилувчан ички тузилма ва босимни камайтириш камераларини ўз ичига олган кўп қатламли тизим асосида яратилган.
Мазкур рекорд мобил қурилмалар ва уларни ҳимоя қилувчи аксессуарларнинг чидамлилик чегараси нақадар юқори эканини яна бир бор тасдиқлади. Ушбу муваффақиятли синов замонавий технологик ечимлар ҳатто космик шароитларга яқин бўлган муҳитда ҳам қимматбаҳо гаджетларни ишончли қўриқлай олишини кўрсатиб берди.
…