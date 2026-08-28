iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолди

·0·Техно
iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолди

Замонавий технологиялар нафақат кундалик қулайликлар, балки ғайриоддий синовлар орқали ҳам ўз имкониятларини намойиш этиб келмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, машҳур ҳимоя аксессуарлари ишлаб чиқарувчиси Рҳиношиелд компанияси смартфонлар тарихидаги энг экстремал тажрибалардан бирини амалга ошириб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Тажриба давомида iPhone 17 Pro флагмани тахминан 30 километр баландликдан Ер сиртига туширилди ва тўлиқ ишлайдиган ҳолатда сақланиб қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ноёб синов жорий йилнинг 24-июн куни Швециядаги Эсранге Спасе Сентер космик полигонида ташкил этилди. Ушбу лойиҳа Рҳиношиелд ва Буюк Британиянинг аэрокосмик соҳада ихтисослашган Сент Инто Спасе компанияси ҳамкорлигида амалга оширилди. Мутахассислар смартфонни стратосферага кўтариш учун махсус баландлик аэростатидан фойдаланишди ва қурилма ердан 30 607 метр баландликка кўтарилди.

Экстремал шароитдаги парвоз синови

Стратосферанинг қуйи қатламларида ҳарорат -40 дан -60 даражагача совиб, ҳаво босими денгиз сатидагининг атиги бир фоизини ташкил этишига қарамай, смартфон ҳеч қандай қўшимча иситиш тизими ёки махсус қобиқсиз учирилди. У ерда қурилма Ер фонида видео тасвирга олинди ва сўнгра масофадан туриб аэростатдан ажратилиб, эркин тушиш ҳолатига келтирилди.

Тушиш жараёни тахминан 25 дақиқа давом этди ва қурилма табиий релефга қаттиқ тезликда урилди. ГПС тизими ва масофадан бошқариш механизми ёрдамида жиҳозланган фойдали юкнинг қулаган жойини топиш тажрибанинг энг мураккаб босқичларидан бири бўлди. Швециянинг қийин ўтиш мумкин бўлган ҳудудларидан бирида топилган смартфон Гиннеснинг рекордлар китоби вакиллари томонидан синчковлик билан текширилди.

Рҳиношиелд АирХ ҳимоя тизими имкониятлари

  • Қурилма корпуси мутлақо шикастланмаган
  • Смартфон тўлиқ ишлаётгани аниқланган
  • Қўнғироқ қилиш, суратга олиш ва ёқиш функциялари сақланган

Ўтказилган текширувлар натижасида iPhone 17 Pro ўзининг барча функцияларини тўлақонли сақлаб қолгани маълум бўлди. Мутахассислар қурилманинг бундай экстремал босим ва зарба остида омон қолганини унинг Рҳиношиелд АирХ номли махсус ҳимоя ғилофида бўлгани билан изоҳладилар. Ушбу аксессуар ҳаво ёрдамида амортизация қилиш, эгилувчан ички тузилма ва босимни камайтириш камераларини ўз ичига олган кўп қатламли тизим асосида яратилган.

Мазкур рекорд мобил қурилмалар ва уларни ҳимоя қилувчи аксессуарларнинг чидамлилик чегараси нақадар юқори эканини яна бир бор тасдиқлади. Ушбу муваффақиятли синов замонавий технологик ечимлар ҳатто космик шароитларга яқин бўлган муҳитда ҳам қимматбаҳо гаджетларни ишончли қўриқлай олишини кўрсатиб берди.

ИПҳонеТехнологияРекордСмартфонЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиБугун, 01:51Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиБугун, 01:23Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиXiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиБугун, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиБугун, 00:25Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Бугун, 00:01Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархRedmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нархКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда