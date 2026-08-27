Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очди

·6·Иқтисодиёт
Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очди

Марказий банк Ўзбекистонда илк бор Миллий молиявий оммабоплик индекси натижаларини эълон қилди. Ҳисоботда мамлакатдаги катта ёшли аҳолининг кредит олиш фаоллиги, қарздорлик даражаси ва микромолия ташкилотларига бўлган талаб бўйича муҳим статистик кўрсаткичлар очиқланди.

Маълумотларга қараганда, бугунги кунда юртимизда ҳар бешинчи катта ёшли фуқаро банк кредитларидан фойдаланмоқда, қарз олувчиларнинг салмоқли қисми эса бир нечта кредит мажбуриятини бир вақтда тўламоқда.

1 кишига 1,7 та кредит: Аҳолининг қарздорлик статистикаси

Марказий банк таҳлиллари фуқароларнинг кредит бозоридаги иштироки бўйича қуйидаги асосий кўрсаткичларни кўрсатди:

  • Ҳар бешинчи киши қарз олган: Катта ёшдаги аҳолининг 20 фоизи тижорат банкларида амалдаги фаол кредит ҳисобварақларига эга;

  • Микромолия хизматлари: Аҳолининг яна 7 фоизи микромолия ташкилотлари ва ломбардлар хизматидан фойдаланиб келмоқда;

  • Бир вақтда бир нечта кредит: Банкдан қарз олган мижозларнинг 29 фоизи бир вақтнинг ўзида биттадан ортиқ кредит мажбуриятига эга. Ўртача ҳисобда эса ҳар бир қарз олувчига 1,7 та кредит тўғри келмоқда.

80% кредитлар онлайн берилмоқда: Тезлик ва назорат

Мамлакат молия бозорида рақамлаштириш жараёнлари кескин ошгани сабабли чакана қарзларни олиш тартиби сезиларли даражада енгиллашган:

  • Инсон омилисиз расмийлаштириш: Янги чакана кредитларнинг қарийб 80 фоизи банк ходимлари аралашувисиз, скоринг ва автоматлаштирилган тизимлар орқали онлайн тарзда ажратилмоқда;

  • 98 фоизлик маълумотлар базаси: Катта ёшдаги фуқароларнинг 98 фоизи тўғрисидаги молиявий маълумотлар ягона Кредит бюроси базасига киритилган. Бу тижорат банкларига мижознинг қарз юкини олдиндан аниқлаш ва тўлов қобилиятини баҳолаш имконини бермоқда.

Ортиқча қарздорлик хавфи: Марказий банк нимадан огоҳлантирди?

Кредит олиш имкониятлари кенгайгани сари регулятор ортиқча молиявий юк ва қарз ботқоғига ботиш хавфидан огоҳлантирмоқда:

  • Тўлов қобилиятини баҳолаш: Марказий банк ҳар бир фуқаронинг барча мажбуриятларини тўлиқ ҳисобга олиш ва кредит шартларини унинг реал даромадига мослаштириш зарурлигини таъкидлади;

  • Хавфларни олдиндан жиловлаш: Асосий мақсад — аҳоли ўртасида сурункали қарздорлик юзага келишининг олдини олиш ва банк тизими барқарорлигини сақлашдан иборат.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:0727 август учун валюта курслари эълон қилинди27 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:4427 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:3226 август учун валюта курслари эълон қилинди26 август учун валюта курслари эълон қилинди25.08, 17:46Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?25.08, 17:14Ўзбекистоннинг давлат қарзи 48,3 млрд долларга етдиЎзбекистоннинг давлат қарзи 48,3 млрд долларга етди25.08, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда