28 август учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
28 август учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 28 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 22,46 сўмга арзонлаб, 11 801,23 сўмга тушди.

• Евро 59,25 сўмга арзонлаб, 13 737,81 сўмга тушди.

• Россия рубли 3,01 сўмга арзонлаб, 136,73 сўмга тушди.

• Фунт стерлинг 89,62 сўмга арзонлаб, 16 024,89 сўмга тушди.

• Япон иенаси 0,3 сўмга арзонлаб, 74,02 сўмга тушди.

• Швейцария франки 51,63 сўмга арзонлаб, 14 654,45 сўмга тушди.

• Хитой юани 3,32 сўмга арзонлаб, 1 756,00 сўмга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиҲар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиБугун, 16:2428 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:0727 август учун валюта курслари эълон қилинди27 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:4427 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:3226 август учун валюта курслари эълон қилинди26 август учун валюта курслари эълон қилинди25.08, 17:46Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?25.08, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда