28 август учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 28 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 22,46 сўмга арзонлаб, 11 801,23 сўмга тушди.
• Евро 59,25 сўмга арзонлаб, 13 737,81 сўмга тушди.
• Россия рубли 3,01 сўмга арзонлаб, 136,73 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 89,62 сўмга арзонлаб, 16 024,89 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,3 сўмга арзонлаб, 74,02 сўмга тушди.
• Швейцария франки 51,63 сўмга арзонлаб, 14 654,45 сўмга тушди.
• Хитой юани 3,32 сўмга арзонлаб, 1 756,00 сўмга тушди.
…