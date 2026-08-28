“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди
Ла Лига доирасида “Барселона” ўз майдонида “Атлетик”ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувда стадион номи кўрсатилмаган. Каталонияликлар ҳар икки бўлимда биттадан гол урди: 37-дақиқада Рафиня ҳисобни очди, 82-дақиқада Фермин Лопес жамоасининг иккинчи голини киритди.
Ўйин давомида “Барселона” тўп назорати ва ҳужумлар сони бўйича рақибидан анча устун кўринди. Жамоа 20 та зарба берди, уларнинг 10 таси дарвозага аниқ йўналтирилди. “Атлетик” эса 4 та зарба билан чекланди ва бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади.
Тўпга эгалик қилишда ҳам катта фарқ бор: “Барселона” 72 фоиз, “Атлетик” 28 фоиз натижа қайд этди. Паслар бўйича ҳам мезбонлар устун бўлди, “Барселона” 593 та, “Атлетик” 265 та пас амалга оширди. Пас аниқлиги мос равишда 92 ва 76 фоизни ташкил қилди.
Қоидабузарликлар бўйича “Барселона”да 13 та, “Атлетик”да 6 та фол қайд этилди. Сариқ карточкалар сони мезбонларда 1 та, меҳмонларда 2 та бўлди. Қизил карточкалар кўрсатилмади. Офсайдлар 8:5, бурчак тўплари эса 12:5 кўринишида “Барселона” фойдасига якунланди.
Бу ғалабадан кейин “Барселона” 2 ўйиндан сўнг 6 очко жамғариб, турнир жадвалида биринчи ўринда бормоқда. Жамоанинг тўплар нисбати 7:0.
…