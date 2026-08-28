“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди

·19·Спорт
“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди

Ла Лига доирасида “Барселона” ўз майдонида “Атлетик”ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувда стадион номи кўрсатилмаган. Каталонияликлар ҳар икки бўлимда биттадан гол урди: 37-дақиқада Рафиня ҳисобни очди, 82-дақиқада Фермин Лопес жамоасининг иккинчи голини киритди.

Ўйин давомида “Барселона” тўп назорати ва ҳужумлар сони бўйича рақибидан анча устун кўринди. Жамоа 20 та зарба берди, уларнинг 10 таси дарвозага аниқ йўналтирилди. “Атлетик” эса 4 та зарба билан чекланди ва бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади.

Тўпга эгалик қилишда ҳам катта фарқ бор: “Барселона” 72 фоиз, “Атлетик” 28 фоиз натижа қайд этди. Паслар бўйича ҳам мезбонлар устун бўлди, “Барселона” 593 та, “Атлетик” 265 та пас амалга оширди. Пас аниқлиги мос равишда 92 ва 76 фоизни ташкил қилди.

Қоидабузарликлар бўйича “Барселона”да 13 та, “Атлетик”да 6 та фол қайд этилди. Сариқ карточкалар сони мезбонларда 1 та, меҳмонларда 2 та бўлди. Қизил карточкалар кўрсатилмади. Офсайдлар 8:5, бурчак тўплари эса 12:5 кўринишида “Барселона” фойдасига якунланди.

Бу ғалабадан кейин “Барселона” 2 ўйиндан сўнг 6 очко жамғариб, турнир жадвалида биринчи ўринда бормоқда. Жамоанинг тўплар нисбати 7:0.

БарселонаАтлетикРафиняФермин ЛопесЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиИнтер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиБугун, 03:19«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!Кеча, 23:45Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаЕврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаКеча, 23:36Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Кеча, 23:16Омар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиОмар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиКеча, 21:58Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Кеча, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)