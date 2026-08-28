Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этди
Япониянинг автомобилсозлик гиганти Toyota компанияси Европа бозори учун Королла оиласининг 60 йиллигига бағишланган махсус юбилей сериясини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд тарихидаги энг кўп сотилган модел ҳисобланган машинанинг ушбу махсус версияси харидорларга уч хил тана шаклида таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Европа мамлакатларида мазкур автомобиллар учун буюртмалар қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган бўлиб, илк харидорларга тайёр машиналарни етказиб бериш ишлари 2026-йилнинг октябрь ойи охирларига режалаштирилган. Ушбу юбилей серияси ўзининг ўзига хос ташқи дизайн ечимлари билан ажралиб туради.
Ташқи кўриниш ва дизайн хусусиятлариЯнги сериядаги хетчбек ва универсал модификациялари ўзига хос кўк рангли металлик тусда ҳамда контраст ҳосил қилувчи қора том ва қора устунлар билан таъминланди. Автомобилларнинг ташқи қиёфасини бойитиш мақсадида 17 дюймли ўнта спокали енгил қотишмали дисклар, тўқ хромли ғилдирак гайкалари ва матли кумуш рангли безак элементлари ўрнатилган.
Шунингдек, ташқи кўринишни тўлдириш учун туманга қарши чироқларнинг қорайтирилган қопламаси қўлланилган бўлиб, орқа эшикларда махсус 60th Анниверсарй ёрлиқлари жойлаштирилган. Автомобил салонидаги ўзгаришлар эса унчалик катта эмас, аммо ўзига хос эстетикани сақлаб қолган.
Салон жиҳозлари ва техник имкониятларИчки қисмда юбилей логотипи туширилган остонадаги қопламалар, кумуш ранг ҳошияли қора тўқимачилик гиламчалари, 12,3 дюймли рақамли ўлчовлар панели ҳамда 10,5 дюймли экранга эга замонавий мультимедиа тизими мавжуд. Стандарт жиҳозланиш даражасига Toyota Т-Мате ва Сафетй Сенсе ҳайдовчининг ёрдамчи тизимлари мажмуалари киритилган.
Техник жиҳатдан ҳеч қандай ўзгаришлар амалга оширилмаган бўлиб, Европадаги Toyota Corolla 60th Анниверсарй фақат ўз-ўзидан қувватланувчи гибрид қурилмалар билан сотилади. Хетчбек ва универсал 1,8 ҳамда 2,0 литрли моторлар базасидаги 138 ва 176 от кучига эга гибрид тизимлар билан таъминланса, седан фақат кичикроқ қувватдаги қурилма билан тақдим этилади.
Маълумот ўрнида, хетчбек ва универсаллар Буюк Британиядаги Toyota заводида йиғилса, седанлар Туркияда ишлаб чиқарилади. Эслатиб ўтамиз, биринчи Toyota Corolla 1966-йилда дебют қилган бўлиб, ўтган олти ўн йиллик давомида мазкур оилага мансуб автомобилларнинг глобал савдоси 57 миллион нусхадан ошиб кетди. Ҳозирги авлод эса ўзининг ҳаётий сиклини якунлаш палласига кириб борган ва мутлақо янги Королла 2027-йилда тақдим этилиши кутилмоқда.
…