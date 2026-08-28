Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этди

·0·Авто
Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этди

Япониянинг автомобилсозлик гиганти Toyota компанияси Европа бозори учун Королла оиласининг 60 йиллигига бағишланган махсус юбилей сериясини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд тарихидаги энг кўп сотилган модел ҳисобланган машинанинг ушбу махсус версияси харидорларга уч хил тана шаклида таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Европа мамлакатларида мазкур автомобиллар учун буюртмалар қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган бўлиб, илк харидорларга тайёр машиналарни етказиб бериш ишлари 2026-йилнинг октябрь ойи охирларига режалаштирилган. Ушбу юбилей серияси ўзининг ўзига хос ташқи дизайн ечимлари билан ажралиб туради.

Ташқи кўриниш ва дизайн хусусиятлари

Янги сериядаги хетчбек ва универсал модификациялари ўзига хос кўк рангли металлик тусда ҳамда контраст ҳосил қилувчи қора том ва қора устунлар билан таъминланди. Автомобилларнинг ташқи қиёфасини бойитиш мақсадида 17 дюймли ўнта спокали енгил қотишмали дисклар, тўқ хромли ғилдирак гайкалари ва матли кумуш рангли безак элементлари ўрнатилган.

Шунингдек, ташқи кўринишни тўлдириш учун туманга қарши чироқларнинг қорайтирилган қопламаси қўлланилган бўлиб, орқа эшикларда махсус 60th Анниверсарй ёрлиқлари жойлаштирилган. Автомобил салонидаги ўзгаришлар эса унчалик катта эмас, аммо ўзига хос эстетикани сақлаб қолган.

Салон жиҳозлари ва техник имкониятлар

Ички қисмда юбилей логотипи туширилган остонадаги қопламалар, кумуш ранг ҳошияли қора тўқимачилик гиламчалари, 12,3 дюймли рақамли ўлчовлар панели ҳамда 10,5 дюймли экранга эга замонавий мультимедиа тизими мавжуд. Стандарт жиҳозланиш даражасига Toyota Т-Мате ва Сафетй Сенсе ҳайдовчининг ёрдамчи тизимлари мажмуалари киритилган.

Техник жиҳатдан ҳеч қандай ўзгаришлар амалга оширилмаган бўлиб, Европадаги Toyota Corolla 60th Анниверсарй фақат ўз-ўзидан қувватланувчи гибрид қурилмалар билан сотилади. Хетчбек ва универсал 1,8 ҳамда 2,0 литрли моторлар базасидаги 138 ва 176 от кучига эга гибрид тизимлар билан таъминланса, седан фақат кичикроқ қувватдаги қурилма билан тақдим этилади.

Маълумот ўрнида, хетчбек ва универсаллар Буюк Британиядаги Toyota заводида йиғилса, седанлар Туркияда ишлаб чиқарилади. Эслатиб ўтамиз, биринчи Toyota Corolla 1966-йилда дебют қилган бўлиб, ўтган олти ўн йиллик давомида мазкур оилага мансуб автомобилларнинг глобал савдоси 57 миллион нусхадан ошиб кетди. Ҳозирги авлод эса ўзининг ҳаётий сиклини якунлаш палласига кириб борган ва мутлақо янги Королла 2027-йилда тақдим этилиши кутилмоқда.

ToyotaКороллаАвтоЯнгиликларЕвропаГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиБританиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиКеча, 17:58Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиРоссияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиКеча, 10:54Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади26.08, 16:53Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиЯнгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этди26.08, 12:26BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)21.08, 18:30General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаGeneral Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда21.08, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди