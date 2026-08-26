27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·1·Иқтисодиёт
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда

27 август куни амал қиладиган доллар курси 45–46 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Asia Alliance Bank — 11 780 сўм.

• Universalbank — 11 775 сўм.

• Anorbank — 11 770 сўм.

• Hayotbank — 11 770 сўм.

• NBU — 11 770 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Tengebank — 11 820 сўм.

• Aloqabank — 11 820 сўм.

• Agrobank — 11 830 сўм.

• Saderat Bank Tashkent — 11 830 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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