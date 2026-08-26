27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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27 август куни амал қиладиган доллар курси 45–46 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 11 780 сўм.
• Universalbank — 11 775 сўм.
• Anorbank — 11 770 сўм.
• Hayotbank — 11 770 сўм.
• NBU — 11 770 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Tengebank — 11 820 сўм.
• Aloqabank — 11 820 сўм.
• Agrobank — 11 830 сўм.
• Saderat Bank Tashkent — 11 830 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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