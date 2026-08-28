Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)

·0·Дунё
Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)

Сурия пойтахти Дамашқ шаҳрида мамлакатнинг янги сиёсий ва иқтисодий даврини ифодаловчи диққатга сазовор воқеа юз берди. Сурия президенти Аҳмад аш-Шара ресторанлардан бирида қаҳва ва тушлик ҳақини халқаро Visa банк картаси орқали нақд пулсиз кўринишда тўлади.

Бир қарашда оддий кундалик ҳолатдек кўринган ушбу воқеа ижтимоий тармоқлар ва халқаро ОАВда катта шов-шувга сабаб бўлди. Сабаби — Сурия узоқ йиллар давомида Ғарб давлатларининг қатъий санкциялари остида қолиб, глобал банк тизимлари, жумладан, SWIFT ҳамда Visa/Mastercard халқаро тўлов тармоқларидан бутунлай узиб қўйилган эди.

Рамзий қадам: POS-терминал ва олтин рангли карта

Тарқалган тасвирларда давлат раҳбарининг тўлов жараёни қадамма-қадам акс этган:

  • Ҳисоб-китоб лаҳзаси: Официант президент ўтирган столга тўлов папкаси ва замонавий сенсорли POS-терминални олиб келади;

  • Карта орқали контактсиз тўлов: Аҳмад аш-Шара ўз ҳамёнидан банк картасини чиқариб, терминалга тегизади ва транзакция муваффақиятли амалга ошади;

  • Чекнинг чиқарилиши: Терминалдан тўлов чеки босиб чиқарилиб, хизмат ҳақи ҳисобдан ечилгани тасдиқланади.

Глобал молия тизимига қайтиш нимани англатади?

Президентнинг шахсан нақд пулсиз халқаро картадан фойдаланиши расмий Дамашқ томонидан дунё ҳамжамияти ва халқаро инвесторларга йўлланган кучли иқтисодий сигнал сифатида баҳоланмоқда:

  • Санкцияларнинг юмшаши: Мазкур амалиёт Сурия банк тизимига нисбатан халқаро чекловлар амалда бекор бўла бошлагани ва хорижий тўлов тизимлари мамлакатга қайтаётганидан далолат беради;

  • Сайёҳлар ва бизнес учун енгиллик: Халқаро карталарнинг ишлай бошлаши Сурияга келадиган сайёҳлар, хорижий ташкилотлар ҳамда тадбиркорлар учун молиявий операцияларни кескин соддалаштиради;

  • Иқтисодиётни рақамлаштириш: Уруш йилларида фақат нақд пул (айниқса хорижий валюта) айланмасига боғланиб қолган мамлакат ички иқтисодиёти эндиликда цивилизациялашган рақамли тўлов шаклига ўтмоқда.

Кузатувчиларнинг фикрича, президентнинг ушбу ҳаракати Суриянинг ташқи дунё билан иқтисодий алоқаларини тиклаш ва инвестициявий жозибадорлигини ошириш йўлидаги очиқ баёноти бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Бугун, 00:19Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиГарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиКеча, 21:57Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Кеча, 21:43Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Кеча, 21:40Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиКеча, 21:33Америкалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиКеча, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди