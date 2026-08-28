Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)
Сурия пойтахти Дамашқ шаҳрида мамлакатнинг янги сиёсий ва иқтисодий даврини ифодаловчи диққатга сазовор воқеа юз берди. Сурия президенти Аҳмад аш-Шара ресторанлардан бирида қаҳва ва тушлик ҳақини халқаро Visa банк картаси орқали нақд пулсиз кўринишда тўлади.
Бир қарашда оддий кундалик ҳолатдек кўринган ушбу воқеа ижтимоий тармоқлар ва халқаро ОАВда катта шов-шувга сабаб бўлди. Сабаби — Сурия узоқ йиллар давомида Ғарб давлатларининг қатъий санкциялари остида қолиб, глобал банк тизимлари, жумладан, SWIFT ҳамда Visa/Mastercard халқаро тўлов тармоқларидан бутунлай узиб қўйилган эди.
Рамзий қадам: POS-терминал ва олтин рангли карта
Тарқалган тасвирларда давлат раҳбарининг тўлов жараёни қадамма-қадам акс этган:
Ҳисоб-китоб лаҳзаси: Официант президент ўтирган столга тўлов папкаси ва замонавий сенсорли POS-терминални олиб келади;
Карта орқали контактсиз тўлов: Аҳмад аш-Шара ўз ҳамёнидан банк картасини чиқариб, терминалга тегизади ва транзакция муваффақиятли амалга ошади;
Чекнинг чиқарилиши: Терминалдан тўлов чеки босиб чиқарилиб, хизмат ҳақи ҳисобдан ечилгани тасдиқланади.
Глобал молия тизимига қайтиш нимани англатади?
Президентнинг шахсан нақд пулсиз халқаро картадан фойдаланиши расмий Дамашқ томонидан дунё ҳамжамияти ва халқаро инвесторларга йўлланган кучли иқтисодий сигнал сифатида баҳоланмоқда:
Санкцияларнинг юмшаши: Мазкур амалиёт Сурия банк тизимига нисбатан халқаро чекловлар амалда бекор бўла бошлагани ва хорижий тўлов тизимлари мамлакатга қайтаётганидан далолат беради;
Сайёҳлар ва бизнес учун енгиллик: Халқаро карталарнинг ишлай бошлаши Сурияга келадиган сайёҳлар, хорижий ташкилотлар ҳамда тадбиркорлар учун молиявий операцияларни кескин соддалаштиради;
Иқтисодиётни рақамлаштириш: Уруш йилларида фақат нақд пул (айниқса хорижий валюта) айланмасига боғланиб қолган мамлакат ички иқтисодиёти эндиликда цивилизациялашган рақамли тўлов шаклига ўтмоқда.
Кузатувчиларнинг фикрича, президентнинг ушбу ҳаракати Суриянинг ташқи дунё билан иқтисодий алоқаларини тиклаш ва инвестициявий жозибадорлигини ошириш йўлидаги очиқ баёноти бўлди.
…