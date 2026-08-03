Рубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилди

·32·Спорт
Рубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилди
Қисқача

Милан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим нигериялик вингер Самуел Чукуезега клубда қолиш имкониятини беришга қарор қилди. Мутахассис жамоага бирга-бир вазиятларда рақибини алдаб ўта оладиган ижодкор ўйинчилар сув ва ҳаводек зарурлигини таъкидлади. Мавсумолди йиғинларининг илк куниёқ Аморим футболчини тўрт кишилик ярим ҳимоянинг ўнг қанотига жойлаштирди.

Милан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим трансфер ойнасидаги дастлабки қадамлари ва таркибдаги ўзгаришлар борасида ўз қарашларини очиқ баён қилди. GOAL.com хабар беришича, португалиялик мутахассис ижара асосида бошқа клубларда тўп суриб қайтган футболчилар, хусусан, Самуел Чукуезенинг тақдири бўйича қатъий қарорга келган. Аморим жамоага бирга-бир вазиятларда рақибини алдаб ўта оладиган ижодкор ўйинчилар сув ва ҳаводек зарурлигини таъкидлаб, нигериялик вингер Милан сафида қолишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2000-йиллардан бери илк бор Милан клуби август ойининг бошига қадар бирорта ҳам футболчисини сотгани йўқ. Янги раҳбарият трансфер бозоридаги мураккаб жараёнларга мослашиш даврини ўтказаётган бир пайтда, мураббийлар штаби мавсумолди йиғинида мавжуд ресурсларни диққат билан ўрганишга қарор қилди. Хусусан, Фулхэм клуби шартномадаги 24 миллион евролик сотиб олиш опсиясидан воз кечиб, Чукуезени ортга қайтаргач, Милан раҳбариятида тушкунлик кузатилмади. Аксинча, Рубен Аморим футболчининг техник имкониятларини юқори баҳолаган ҳолда унга имконият беришга қарор қилди.

Аморимнинг тактик режаларида Чукуезенинг ўрни

Мавсумолди йиғинларининг илк куниёқ Аморим Самуелни тўрт кишилик ярим ҳимоянинг ўнг қанотига жойлаштирди. Ушбу рол футболчининг ўз вақтида Вилярреал сафида ёрқин ўйин кўрсатган даврини эслатиб юборади. Ўшанда у ўнг қанотдан ҳаракатни бошлаб, марказга интилган ҳолда рақиблар дарвозаси олдида катта хавф туғдирар эди. Аморим ўзининг таништирув матбуот анжуманида бу борада алоҳида тўхталиб ўтди.

«Чукву биз билан қолади. Бизга рақибини тўғридан-тўғри алдаб ўта оладиган ўйинчилар керак. Ташқаридан футболчи қидиришдан олдин, ичкарига яхшироқ назар ташлашимиз лозим. Агар футболчилар яхши ўйнаса ва мураббий кўрсатмаларини бажарса, улар учун таркибдан жой топамиз», — дея таъкидлаганди Рубен Аморим. Мутахассис нигериялик вингер жамоага бошқа тактик схемаларни қўллашда ҳам қўшимча муқобил вариантларни тақдим этишига ишонмоқда.

Англиядаги тажриба ва янги чақирув

Ўтган мавсум Фулхэм сафида тўп сурган Самуел Чукуезе Премер-лигада 23 та учрашувда майдонга тушиб, барча мусобақаларни қўшиб ҳисоблаганда 3 та гол урди ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Гарчи унинг рақамлари жуда дабдабали кўринмаса-да, у ўзининг чаққонлиги ва юқори тезлиги билан эсда қолди. Хусусан, Манчестер Сити жамоасига қарши кечган баҳсдаги ишончли ўйини Пеп Гвардиоланинг ҳам эътирофига сазовор бўлганди.

Фулхэмдаги давр футболчига ўзига бўлган ишончни қайтаришга ёрдам берди. Гарчи Миландаги дастлабки икки мавсуми унчалик омадли чиқмаган бўлса-да, эндиликда Чукуезе ўзининг энг яхши формаларини тиклаш ва жамоада қолиш учун бор кучини беришга тайёр. У ўнг қанотдаги рақобатда Атекаме билан кураш олиб бориши кутилмоқда, Алексис Салемакерс эса кўпроқ чап қанотда ҳаракат қилиши тахмин қилинмоқда.

МиланСамуел ЧукуезеРубен АморимА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиРоберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 17:13Франк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаФранк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаБугун, 17:11Ливерпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиЛиверпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирдиБугун, 16:32Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиВинисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиБугун, 16:19Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиДжермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда