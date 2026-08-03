Рубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилди
Милан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим нигериялик вингер Самуел Чукуезега клубда қолиш имкониятини беришга қарор қилди. Мутахассис жамоага бирга-бир вазиятларда рақибини алдаб ўта оладиган ижодкор ўйинчилар сув ва ҳаводек зарурлигини таъкидлади. Мавсумолди йиғинларининг илк куниёқ Аморим футболчини тўрт кишилик ярим ҳимоянинг ўнг қанотига жойлаштирди.
Милан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим трансфер ойнасидаги дастлабки қадамлари ва таркибдаги ўзгаришлар борасида ўз қарашларини очиқ баён қилди. GOAL.com хабар беришича, португалиялик мутахассис ижара асосида бошқа клубларда тўп суриб қайтган футболчилар, хусусан, Самуел Чукуезенинг тақдири бўйича қатъий қарорга келган. Аморим жамоага бирга-бир вазиятларда рақибини алдаб ўта оладиган ижодкор ўйинчилар сув ва ҳаводек зарурлигини таъкидлаб, нигериялик вингер Милан сафида қолишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2000-йиллардан бери илк бор Милан клуби август ойининг бошига қадар бирорта ҳам футболчисини сотгани йўқ. Янги раҳбарият трансфер бозоридаги мураккаб жараёнларга мослашиш даврини ўтказаётган бир пайтда, мураббийлар штаби мавсумолди йиғинида мавжуд ресурсларни диққат билан ўрганишга қарор қилди. Хусусан, Фулхэм клуби шартномадаги 24 миллион евролик сотиб олиш опсиясидан воз кечиб, Чукуезени ортга қайтаргач, Милан раҳбариятида тушкунлик кузатилмади. Аксинча, Рубен Аморим футболчининг техник имкониятларини юқори баҳолаган ҳолда унга имконият беришга қарор қилди.
Аморимнинг тактик режаларида Чукуезенинг ўрниМавсумолди йиғинларининг илк куниёқ Аморим Самуелни тўрт кишилик ярим ҳимоянинг ўнг қанотига жойлаштирди. Ушбу рол футболчининг ўз вақтида Вилярреал сафида ёрқин ўйин кўрсатган даврини эслатиб юборади. Ўшанда у ўнг қанотдан ҳаракатни бошлаб, марказга интилган ҳолда рақиблар дарвозаси олдида катта хавф туғдирар эди. Аморим ўзининг таништирув матбуот анжуманида бу борада алоҳида тўхталиб ўтди.
«Чукву биз билан қолади. Бизга рақибини тўғридан-тўғри алдаб ўта оладиган ўйинчилар керак. Ташқаридан футболчи қидиришдан олдин, ичкарига яхшироқ назар ташлашимиз лозим. Агар футболчилар яхши ўйнаса ва мураббий кўрсатмаларини бажарса, улар учун таркибдан жой топамиз», — дея таъкидлаганди Рубен Аморим. Мутахассис нигериялик вингер жамоага бошқа тактик схемаларни қўллашда ҳам қўшимча муқобил вариантларни тақдим этишига ишонмоқда.
Англиядаги тажриба ва янги чақирувЎтган мавсум Фулхэм сафида тўп сурган Самуел Чукуезе Премер-лигада 23 та учрашувда майдонга тушиб, барча мусобақаларни қўшиб ҳисоблаганда 3 та гол урди ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Гарчи унинг рақамлари жуда дабдабали кўринмаса-да, у ўзининг чаққонлиги ва юқори тезлиги билан эсда қолди. Хусусан, Манчестер Сити жамоасига қарши кечган баҳсдаги ишончли ўйини Пеп Гвардиоланинг ҳам эътирофига сазовор бўлганди.
Фулхэмдаги давр футболчига ўзига бўлган ишончни қайтаришга ёрдам берди. Гарчи Миландаги дастлабки икки мавсуми унчалик омадли чиқмаган бўлса-да, эндиликда Чукуезе ўзининг энг яхши формаларини тиклаш ва жамоада қолиш учун бор кучини беришга тайёр. У ўнг қанотдаги рақобатда Атекаме билан кураш олиб бориши кутилмоқда, Алексис Салемакерс эса кўпроқ чап қанотда ҳаракат қилиши тахмин қилинмоқда.
…