Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар

·32·Авто
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Қисқача

Хитой автомобилсозлик брендларининг рақобатчилардан тез ва арзон ривожланишидаги асосий сир универсал стандарт деталларни ўзаро оммавий равишда бўлишиш амалиётидир. BYD, Geely ва бошқа етакчи компаниялар янги машиналарни ишлаб чиқишда бир хил стандарт қисмлардан кенг фойдаланиб, ҳар бир автомобилнинг умумий қийматини туширмоқда ва бозорга чиқариш муддатини қисқартирмоқда.

Жаҳон автомобил бозорида шиддат билан ўз мавқейини мустаҳкамлаб бораётган Хитой брендлари рақобатчилардан сезиларли даражада ўзиб кетишининг асосий сабаби маълум бўлди. ixbt.com нашрининг ёзишича, Хитой автомобилсозлари янги машиналарни Европа компанияларига қараганда анча тез ва арзон нархларда ишлаб чиқишга муваффақ бўлмоқда. Бунинг бош сири эса анъанавий автосаноат қоидаларига зид бўлган стандарт деталларни ўзаро оммавий равишда бўлишиш амалиётидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аслини олганда, бир нечта турли моделлар учун ягона стандарт қисмлардан фойдаланиш ғояси мутлақо янгилик эмас. Volkswagen Груп ва Stellantis каби йирик глобал авто гигантлар ҳам айнан шу стратегия туфайли улкан кўламга эришган. Маълумки, битта турдаги детални қанча кўп миқдорда ишлаб чиқарилса ёки сотиб олинса, унинг таннархи шунчалик паст бўлади.

Хитойликлар ёндашувининг ўзига хослиги

Бироқ хитойлик ишлаб чиқарувчилар бу универсал ёндашувни мутлақо янги босқичга олиб чиқишди. Агар анъанавий Европа ва Осиё компаниялари ҳар бир янги модел учун ўзига хос ноёб қисмларни лойиҳалашга кўп вақт ва маблағ сарфласа, Хитой брендлари ўз моделлар қаторида бир хил стандарт қисмлардан кенг фойдаланмоқда. Бу эса ҳар бир автомобилнинг умумий қийматини сезиларли даражада пасайтириб, тайёр маҳсулотни бозорга чиқариш муддатини қисқартиради.

Ҳозирги кунда BYD, Geely ва бошқа етакчи Хитой компаниялари айнан шу усул ёрдамида нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам рақобатбардош нархларни тақдим этмоқда. Замонавий электромобил ва гибрид моделлар учун зарур бўлган қисмларнинг стандартлаштирилиши харажатларни қисқартиришнинг энг самарали воситасига айланди.

Глобал автосаноат учун янги чақириқ

Мутахассисларнинг фикрича, Хитой компанияларининг бундай тезкор ва тежамкор ишлаш тизими анъанавий автомобилсозлик гигантларини ҳам ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Деталларни ўзаро интеграция қилиш ва ягона платформалардан фойдаланиш келгусида ҳар қандай автомобил бренди учун яшаб қолишнинг асосий шартига айланиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Хитой автомобилларининг арзонлиги тасодифий ҳолат эмас, балки пухта ўйланган логистика ва ишлаб чиқаришни стандартлаштириш натижасидир. Ушбу тажриба яқин йилларда глобал автомобилсозлик саноатининг ривожланиш векторини белгилаб бериши шубҳасиз.

Хитой автосаноатиАвтомобил бозориЭлектромобилДеталларИшлаб чиқариш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиAmazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиБугун, 16:55Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиБугун, 15:55Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиFerrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирдиБугун, 15:53Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариЭлектромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариБугун, 13:59Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверДасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверБугун, 11:52Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиАлпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас