Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлик брендларининг рақобатчилардан тез ва арзон ривожланишидаги асосий сир универсал стандарт деталларни ўзаро оммавий равишда бўлишиш амалиётидир. BYD, Geely ва бошқа етакчи компаниялар янги машиналарни ишлаб чиқишда бир хил стандарт қисмлардан кенг фойдаланиб, ҳар бир автомобилнинг умумий қийматини туширмоқда ва бозорга чиқариш муддатини қисқартирмоқда.
Жаҳон автомобил бозорида шиддат билан ўз мавқейини мустаҳкамлаб бораётган Хитой брендлари рақобатчилардан сезиларли даражада ўзиб кетишининг асосий сабаби маълум бўлди. ixbt.com нашрининг ёзишича, Хитой автомобилсозлари янги машиналарни Европа компанияларига қараганда анча тез ва арзон нархларда ишлаб чиқишга муваффақ бўлмоқда. Бунинг бош сири эса анъанавий автосаноат қоидаларига зид бўлган стандарт деталларни ўзаро оммавий равишда бўлишиш амалиётидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аслини олганда, бир нечта турли моделлар учун ягона стандарт қисмлардан фойдаланиш ғояси мутлақо янгилик эмас. Volkswagen Груп ва Stellantis каби йирик глобал авто гигантлар ҳам айнан шу стратегия туфайли улкан кўламга эришган. Маълумки, битта турдаги детални қанча кўп миқдорда ишлаб чиқарилса ёки сотиб олинса, унинг таннархи шунчалик паст бўлади.
Хитойликлар ёндашувининг ўзига хослигиБироқ хитойлик ишлаб чиқарувчилар бу универсал ёндашувни мутлақо янги босқичга олиб чиқишди. Агар анъанавий Европа ва Осиё компаниялари ҳар бир янги модел учун ўзига хос ноёб қисмларни лойиҳалашга кўп вақт ва маблағ сарфласа, Хитой брендлари ўз моделлар қаторида бир хил стандарт қисмлардан кенг фойдаланмоқда. Бу эса ҳар бир автомобилнинг умумий қийматини сезиларли даражада пасайтириб, тайёр маҳсулотни бозорга чиқариш муддатини қисқартиради.
Ҳозирги кунда BYD, Geely ва бошқа етакчи Хитой компаниялари айнан шу усул ёрдамида нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам рақобатбардош нархларни тақдим этмоқда. Замонавий электромобил ва гибрид моделлар учун зарур бўлган қисмларнинг стандартлаштирилиши харажатларни қисқартиришнинг энг самарали воситасига айланди.
Глобал автосаноат учун янги чақириқМутахассисларнинг фикрича, Хитой компанияларининг бундай тезкор ва тежамкор ишлаш тизими анъанавий автомобилсозлик гигантларини ҳам ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Деталларни ўзаро интеграция қилиш ва ягона платформалардан фойдаланиш келгусида ҳар қандай автомобил бренди учун яшаб қолишнинг асосий шартига айланиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Хитой автомобилларининг арзонлиги тасодифий ҳолат эмас, балки пухта ўйланган логистика ва ишлаб чиқаришни стандартлаштириш натижасидир. Ушбу тажриба яқин йилларда глобал автомобилсозлик саноатининг ривожланиш векторини белгилаб бериши шубҳасиз.
…