Xiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этди
Xiaomi компанияси технология ихлосмандлари ва кундалик қулайликни қадрловчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган янги қурилма — Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro портатив электр бритвасини намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзининг ўта ихчам ўлчамлари ҳамда автоматик бошқарув функцияси билан ажралиб туради ва у аллақачон Xiaomi Ёупин краудфандинг платформасида эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг дастлабки нархи 349 юан (тахминан 52 АҚШ доллари) этиб белгиланган бўлса-да, савдоларнинг бошланғич босқичида Xiaomi харидорларга чегирма тақдим этмоқда. Унга кўра, дастлабки буюртмалар даврида гаджетни 296,65 юан ёки тахминан 44–45 долларга харид қилиш мумкин бўлади. Хитой бозорида мазкур олдиндан буюртма бериш жараёни яқин кунларда расман бошланиши кутилмоқда.
Премиум дизайн ва илғор технологияларТашқи кўриниши ва материаллар сифатига алоҳида эътибор қаратилган Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro алюминий қотишмасидан тайёрланган яхлит металл корпусга эга бўлди. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга ўзига мос услубни танлаш имконини бериш учун қурилмани учта жозибали рангда тақдим этади: олтин, кумуш ва тўқ кулранг.
Қурилманинг асосий техник хусусиятларидан бири сифатида янги авлод брейдинг тизими эътироф этилмоқда. Бритва қўшалоқ ҳалқали тўр ва зангламас пўлатдан ясалган ўткир пичоқлар билан жиҳозланган. Xiaomi таъкидлашича, бундай конструкция турли йўналишдаги соқол толаларини самаралироқ ушлайди, уларнинг тиқилиб қолиш эҳтимолини кескин камайтиради ҳамда фойдаланиш жараёнини иложи борича силлиқ ва қулай қилади.
Ақлли функциялар ва сувдан ҳимояКундалик фойдаланишни янада осонлаштириш мақсадида муҳандислар бритвага махсус интеллектуал датчик ўрнатган. Ушбу датчик тер билан жисмоний алоқа қилинганда двигателни автоматик равишда ишга туширади ва аксинча, қурилма юздан узоқлаштирилганда двигателни дарҳол ўчиради. Бу эса батарея қувватини тежашга ва фойдаланишни интуитив қилишга хизмат қилади.
Шунингдек, корпус IPX8 стандартига мувофиқ сувдан тўлиқ ҳимояланган бўлиб, бу бритвани тўғридан-тўғри оқаётган сув остида ювиб тозалаш имконини беради. Қурилманинг мустақил ишлаши учун ўрнатилган аккумулятор жавобгар бўлиб, у қайта қувватланмасдан 60 кунгача хизмат қилиши мумкин. Қолаверса, фойдаланувчилар қулайлиги учун бритвадан ҳаттоки қувват олиш жараёнида ҳам фойдаланиш имконияти сақланиб қолган.
…