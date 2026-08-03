Xiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi тери билан контактдан сўнг ишга тушувчи ультраийчам бритвани тақдим этди

Xiaomi компанияси технология ихлосмандлари ва кундалик қулайликни қадрловчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган янги қурилма — Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro портатив электр бритвасини намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўзининг ўта ихчам ўлчамлари ҳамда автоматик бошқарув функцияси билан ажралиб туради ва у аллақачон Xiaomi Ёупин краудфандинг платформасида эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг дастлабки нархи 349 юан (тахминан 52 АҚШ доллари) этиб белгиланган бўлса-да, савдоларнинг бошланғич босқичида Xiaomi харидорларга чегирма тақдим этмоқда. Унга кўра, дастлабки буюртмалар даврида гаджетни 296,65 юан ёки тахминан 44–45 долларга харид қилиш мумкин бўлади. Хитой бозорида мазкур олдиндан буюртма бериш жараёни яқин кунларда расман бошланиши кутилмоқда.

Премиум дизайн ва илғор технологиялар

Ташқи кўриниши ва материаллар сифатига алоҳида эътибор қаратилган Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro алюминий қотишмасидан тайёрланган яхлит металл корпусга эга бўлди. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга ўзига мос услубни танлаш имконини бериш учун қурилмани учта жозибали рангда тақдим этади: олтин, кумуш ва тўқ кулранг.

Қурилманинг асосий техник хусусиятларидан бири сифатида янги авлод брейдинг тизими эътироф этилмоқда. Бритва қўшалоқ ҳалқали тўр ва зангламас пўлатдан ясалган ўткир пичоқлар билан жиҳозланган. Xiaomi таъкидлашича, бундай конструкция турли йўналишдаги соқол толаларини самаралироқ ушлайди, уларнинг тиқилиб қолиш эҳтимолини кескин камайтиради ҳамда фойдаланиш жараёнини иложи борича силлиқ ва қулай қилади.

Ақлли функциялар ва сувдан ҳимоя

Кундалик фойдаланишни янада осонлаштириш мақсадида муҳандислар бритвага махсус интеллектуал датчик ўрнатган. Ушбу датчик тер билан жисмоний алоқа қилинганда двигателни автоматик равишда ишга туширади ва аксинча, қурилма юздан узоқлаштирилганда двигателни дарҳол ўчиради. Бу эса батарея қувватини тежашга ва фойдаланишни интуитив қилишга хизмат қилади.

Шунингдек, корпус IPX8 стандартига мувофиқ сувдан тўлиқ ҳимояланган бўлиб, бу бритвани тўғридан-тўғри оқаётган сув остида ювиб тозалаш имконини беради. Қурилманинг мустақил ишлаши учун ўрнатилган аккумулятор жавобгар бўлиб, у қайта қувватланмасдан 60 кунгача хизмат қилиши мумкин. Қолаверса, фойдаланувчилар қулайлиги учун бритвадан ҳаттоки қувват олиш жараёнида ҳам фойдаланиш имконияти сақланиб қолган.

XiaomiMijiaСмартГаджгетТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиСунъий интеллектни жорий этиш муаммосини ҳал қилувчи стартап 20 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27Кембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиКембриж олимлари яшил сувоқдан экологик батарея яратдиБугун, 15:24СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиСЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланадиБугун, 14:26Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиБугун, 13:51Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаСунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаБугун, 13:22Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиОлимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди