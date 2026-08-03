Ливерпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирди
Англиянинг Ливерпул клуби Тоттенхемнинг қизиқишига қарамай, ҳужумчи Коди Гакпуни сотиш нияти йўқлигини қатъий билдирди. Тоттенхем бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида 27 ёшли нидерландиялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий таклиф тайёрлаган еди. Бироқ Ливерпул учун молиявий фойдадан кўра спорт лойиҳаси устун келиб, футболчининг 2030-йилгача мўлжалланган амалдаги шартномаси клубга музокараларда устунлик тақдим етди.
Англиянинг Ливерпул клуби ҳужумчи Коди Гакпо бўйича ўзининг қатъий позициясини эълон қилди ва Тоттенхемнинг жиддий қизиқишига қараммай, нидерландиялик футболчини сотиш нияти йўқлигини билдирди. талкСПОРТ хабарига кўра, Лондон клуби ёзги трансфер ойнасида таркибни кучайтириш учун катта маблағ сарфлашга тайёр бўлишига қарамай,мерсисайдликлар ўз етакчисини сақлаб қолишга қарор қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ёзги трансферлар даврида ўз жамоасини фаол равишда янгилашни давом эттирмоқда. Италиялик мутахассис ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида 27 ёшли Гакпуни асосий нишонлардан бири сифатида танлаганди. Лондонликлар трансфер суммаси бўйича жиддий таклиф тайёрлагани ва Ливерпул футболчи учун 70 миллион фунт-стерлинг атрофида маблағ талаб қилиши тахмин қилинган эди.
Ливерпул учун молиявий фойдадан кўра спорт лойиҳаси устунБироқ PSV Эйндховен клубидан аввалроқ сотиб олинган футболчи учун бундай таклиф катта фойда келтириши мумкинлигига қарамай, Энфилддаги спорт лойиҳаси ҳозирча биринчи ўринда турибди. Коди Гакпунинг Ливерпул билан амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу клубга музокараларда устунлик тақдим этади ва тажрибали ҳужумчини қўйиб юбормаслик имконини беради.
Тоттенхем учун эса бу ёзги трансфер бозори ўта фаол кечмоқда. Де Зерби жамоаси трансфер рекордларини икки марта янгилаган бўлиб, дастлаб Вест Хемдан 85 миллион фунтга Матуш Фернандешни, кейин эса 100 миллион фунт стерлинг эвазига Сандро Тоналини ўз сафига қўшиб олди. Шунга қарамай, Ливерпул ўз футболчисини қўйиб юбормасликнинг бошқа жиддий сабабларига ҳам эга.
Таркибдаги жароҳатлар ва бош мураббий Андони Ираоланинг режалариМерсисайдликлар бош мураббий Андони Ираола қўл остида жиддий жароҳатлар инқирозини бошдан кечирмоқда. Хусусан, жамоанинг асосий ҳужумчиси Уго Экитике Ахилл пайидан олган оғир жароҳати сабабли 2026-йилнинг бошигача сафдан чиққан. Бу ҳолат Ираолани қийин аҳволда қолдириб, Гакпунинг марказда ҳам, қанотларда ҳам ҳаракат қила олиш қобилиятини клуб учун бебаҳога айлантиради.
Гарчи Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишлаётгани айтилаётган бўлса-да, бошқа қанот футболчилари етарлича юқори даражадаги тажрибага эга эмас. Тажрибали номлардан ташқари, таркибда 17 ёшли Рио Нгумоха ва янги харид Виктор Муноз ҳам бор. 2025-йилда клуб билан Премер-лига ғолиблигини қўлга киритган Гакпо эса Ираола йўқотишни истамайдиган барқарорликни таъминлайди.
GOAL.com нашрининг маълум қилишича, ўтган мавсумда нидерландиялик футболчи барча мусобақаларда 52 та учрашувда майдонга тушиб, Александр Исак ва Уго Экитике йўқлигида 9 та гол ва 6 та голли узатмага муаллифлик қилган. Айнан шу омиллар ва жамоанинг олдида турган қийин мавсум Ливерпул раҳбариятини ўз қарорида қатъий туришга мажбур қилмоқда.
…