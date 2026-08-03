Ливерпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирди

·32·Спорт
Ливерпул Коди Гакпуни сотмаслигини Тоттенхемга қатъий билдирди
Қисқача

Англиянинг Ливерпул клуби Тоттенхемнинг қизиқишига қарамай, ҳужумчи Коди Гакпуни сотиш нияти йўқлигини қатъий билдирди. Тоттенхем бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида 27 ёшли нидерландиялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий таклиф тайёрлаган еди. Бироқ Ливерпул учун молиявий фойдадан кўра спорт лойиҳаси устун келиб, футболчининг 2030-йилгача мўлжалланган амалдаги шартномаси клубга музокараларда устунлик тақдим етди.

Англиянинг Ливерпул клуби ҳужумчи Коди Гакпо бўйича ўзининг қатъий позициясини эълон қилди ва Тоттенхемнинг жиддий қизиқишига қараммай, нидерландиялик футболчини сотиш нияти йўқлигини билдирди. талкСПОРТ хабарига кўра, Лондон клуби ёзги трансфер ойнасида таркибни кучайтириш учун катта маблағ сарфлашга тайёр бўлишига қарамай,мерсисайдликлар ўз етакчисини сақлаб қолишга қарор қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ёзги трансферлар даврида ўз жамоасини фаол равишда янгилашни давом эттирмоқда. Италиялик мутахассис ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида 27 ёшли Гакпуни асосий нишонлардан бири сифатида танлаганди. Лондонликлар трансфер суммаси бўйича жиддий таклиф тайёрлагани ва Ливерпул футболчи учун 70 миллион фунт-стерлинг атрофида маблағ талаб қилиши тахмин қилинган эди.

Ливерпул учун молиявий фойдадан кўра спорт лойиҳаси устун

Бироқ PSV Эйндховен клубидан аввалроқ сотиб олинган футболчи учун бундай таклиф катта фойда келтириши мумкинлигига қарамай, Энфилддаги спорт лойиҳаси ҳозирча биринчи ўринда турибди. Коди Гакпунинг Ливерпул билан амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу клубга музокараларда устунлик тақдим этади ва тажрибали ҳужумчини қўйиб юбормаслик имконини беради.

Тоттенхем учун эса бу ёзги трансфер бозори ўта фаол кечмоқда. Де Зерби жамоаси трансфер рекордларини икки марта янгилаган бўлиб, дастлаб Вест Хемдан 85 миллион фунтга Матуш Фернандешни, кейин эса 100 миллион фунт стерлинг эвазига Сандро Тоналини ўз сафига қўшиб олди. Шунга қарамай, Ливерпул ўз футболчисини қўйиб юбормасликнинг бошқа жиддий сабабларига ҳам эга.

Таркибдаги жароҳатлар ва бош мураббий Андони Ираоланинг режалари

Мерсисайдликлар бош мураббий Андони Ираола қўл остида жиддий жароҳатлар инқирозини бошдан кечирмоқда. Хусусан, жамоанинг асосий ҳужумчиси Уго Экитике Ахилл пайидан олган оғир жароҳати сабабли 2026-йилнинг бошигача сафдан чиққан. Бу ҳолат Ираолани қийин аҳволда қолдириб, Гакпунинг марказда ҳам, қанотларда ҳам ҳаракат қила олиш қобилиятини клуб учун бебаҳога айлантиради.

Гарчи Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишлаётгани айтилаётган бўлса-да, бошқа қанот футболчилари етарлича юқори даражадаги тажрибага эга эмас. Тажрибали номлардан ташқари, таркибда 17 ёшли Рио Нгумоха ва янги харид Виктор Муноз ҳам бор. 2025-йилда клуб билан Премер-лига ғолиблигини қўлга киритган Гакпо эса Ираола йўқотишни истамайдиган барқарорликни таъминлайди.

GOAL.com нашрининг маълум қилишича, ўтган мавсумда нидерландиялик футболчи барча мусобақаларда 52 та учрашувда майдонга тушиб, Александр Исак ва Уго Экитике йўқлигида 9 та гол ва 6 та голли узатмага муаллифлик қилган. Айнан шу омиллар ва жамоанинг олдида турган қийин мавсум Ливерпул раҳбариятини ўз қарорида қатъий туришга мажбур қилмоқда.

ЛиверпулТоттенхемКоди ГакпоТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиРоберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 17:13Франк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаФранк Лемпард Мйхайло Мудрикни ўз жамоасига чорламоқдаБугун, 17:11Рубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиРубен Аморим Самуел Чукуезени нима учун Миланда олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:33Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиВинисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиБугун, 16:19Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиДжермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда