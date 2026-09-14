Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жиззахда бир аёл эри озодликдан маҳрум этилганидан сўнг, бир неча ой давомида қайнонаси, қайнисинглиси ва унинг қизи томонидан ғайриинсоний қийноққа солинган.
- Аёл оч қолдирилган, унитаздан сув ичишга ва ҳашаротларга қарши заҳарли дориларни ейишга мажбурланган, устидан қайноқ сув қуйилган ва бу ваҳшийликлар телефон камерасига тасвирга олинган.
Ўзбекистон жамоатчилигини ларзага солган, инсон ақлига сиғмайдиган даҳшатли оилавий зўравонлик ва ваҳшийлик фожиаси юз берди. Жиззах вилоятида ёш келин ўз турмуш ўртоғи озодликдан маҳрум этилганидан сўнг, қайнонаси, қайнисинглиси ва унинг қизи томонидан бир неча ой давомида ғайриинсоний шаклда қийноққа солинган. Маълум бўлишича, эрнинг яқинлари аёл номига микроқарз олдириб, ижарага алоҳида хонадон олишган ва келинни узоқ вақт давомида ҳеч қандай шароити ва ҳожатхонаси бўлмаган хонага қамаб қўйишган. Оч қолдирилган, кунига бор-йўғи бир бурда қотган нон билан сақланган жабрланувчини ҳожатхона унитазидан сув ичишга, суварак ва ҳашаротларга қарши заҳарли дориларни мажбуран ейишга мажбурлашган.
Бу ҳам етмаганидек, ожиза аёлнинг устидан қайта-қайта қайноқ сув қуйилиб, бутун бадани куйдирилган ва бу ваҳшийликлар телефон камерасига тасвирга олинган. Навбатдаги азоблар вақтида, 6 сентябрь куни мўъжиза туфайли балкондан пастга тушиб қочишга эришган аёл оғир аҳволда шифохонага ётқизилган. Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари Жиноят кодексининг икки моддаси бўйича жиноят иши очди. Хўш, аёлни ўз фарзандидан воз кечишгача мажбур қилган бу даҳшатли қийноқлар қандай фош бўлди, қариндошларнинг бу қадар ваҳшийлашувига нима сабаб бўлди ва айбдорларни қандай жазо кутмоқда?
Эри қамалгач бошланган зулм: Микроқарз, ижара ва зиндонга айланган уй
Қайнона ва қуда томон ўртасидаги ақлбовар қилмас ҳаракатлар хронологияси:
Қарзга ботирилган келин: Оила бошлиғи қамоқ жазосига ҳукм қилингач, унинг онаси ва сингиллари келин номига мажбуран микромолия ташкилотидан қарз расмийлаштиришган;
Ижара уйдаги тутқунлик: Олинган пуллар ҳисобига ижарага олинган кўп қаватли хонадон келин учун ҳақиқий тутқунлик лагерига айлантирилган;
Бир хонада ойлаб изоляция: Жабрланувчи ҳожатхонаси ҳам бўлмаган тарзда қулфлаб қўйилган ва ташқи олам билан ҳар қандай алоқадан мутлақо маҳрум этилган;
Бир бурда нон ва очарчилик: Аёлни кунлар давомида оч-наҳор сақлаб, кунига фақат бир бурдагина нон ташлаб бериш билан чекланишган.
Унитаздан сув, заҳар ва қайноқ сув: Видеога муҳрланган садизм
Ожиза аёлга нисбатан қўлланилган ваҳшиёна қийноқ усуллари:
Унитаздан сув ичириш: Аёл сув сўраган вақтларда унга тоза сув берилмаган, балки унитаз ичидаги ифлос сувни ичишга мажбур қилинган;
Ҳашарот заҳарини едириш: Унинг соғлиғини бутунлай издан чиқариш мақсадида суваракларга қарши қўлланиладиган кучли кимёвий заҳарни истеъмол қилишга мажбурлашган;
Қайноқ сув ва куйган бадан: Қайнисинглиси жабрланувчининг устига қасддан қайноқ сув қуйиб, танасини аёвсиз куйдирган; олинган фотосуратларда аёлнинг қўл ва бадан қисмларида оғир термик куйиш излари яққол кўриниб турибди;
Камерага олинган хўрликлар: Бу даҳшатли қийноқлар ва таҳқирлар жараёни мунтазам равишда телефон камераларига тасвирга олиб борилган.
6 сентябрдаги нажот, шифохона ва қўзғатилган жиноят иши
Қочоқ келиннинг ҳаётини сақлаб қолган воқеалар ривожи:
Балкондан қочиш: 6 сентябрь куни азобларга чидай олмаган ва ўлим хавфини сезган келин эҳтиётсизлик сабаб очиқ қолган балкон орқали пастга тушиб, қочишга эришган;
Тезкор госпитализация: Оғир жароҳатлар, куйиш асоратлари ва кучли психологик шок ҳолатида бўлган аёл зудлик билан шифохона жонлантириш бўлимига ётқизилган;
Жиноят иши қўзғатилди: Ҳозирда мазкур мудҳиш ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 109-моддаси (Қасддан баданга енгил шикаст етказиш) ва 110-моддаси (Қийнаш) бўйича жиноят иши очилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда;
Жазонинг муқаррарлиги масаласи: Жамоатчилик ва фаоллар бир неча ой давом этган бундай оғир садистик ваҳшийлик учун тергов моддаларини янада оғирроқ бандларга қайта малакалаш ва барча иштирокчиларни қаттиқ жавобгарликка тортишни талаб қилмоқда.
Жиззахда содир бўлган ушбу фожиа оиладаги зўравонлик ва аёлларга нисбатан шафқатсизлик масаласи жамиятимизда нақадар кескин ва назоратсиз ҳолатда эканини яна бир бор кўрсатмоқда.
Сизнингча, одам қиёфасидаги бундай ваҳшийликни содир этган, ожиз аёлни ойлаб хонага қамаб қийноққа солган қайнона ва унинг қариндошларига қонунчилигимизда қандай энг оғир жазо қўлланилиши керак? Оилавий муносабатларда бундай даҳшатли даражадаги зулмнинг олдини олиш учун маҳалла ва қўни-қўшнилар қандай сергак бўлиши лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва адолат қарор топиши, бу каби ваҳшийликлар жазосиз қолмаслиги учун ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча ижтимоий тармоқларда кенг улашинг!
Изоҳлар 0
…