10 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 10 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 15,29 сўмга арзонлаб, 11 797,92 сўмни ташкил этди.
• Евро 20 сўмга қимматлаб, 13 739,86 сўм бўлди.
• Фунт стерлинг 1,83 сўмга арзонлаб, 15 999,16 сўмни ташкил этди.
• Россия рубли 1,29 сўмга қимматлаб, 138 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,54 сўмга арзонлаб, 1 758,84 сўмни ташкил этди.
• Япон иенаси 0,42 сўмга қимматлаб, 76,99 сўм бўлди.
• Швейцария франки 49,54 сўмга қимматлаб, 14 605 сўмни ташкил этди.
…