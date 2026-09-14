Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади

·18·Спорт
Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳужумчи Неймар учун терма жамоадаги фаолият расман якунланганини тасдиқлади.
  • Анчелоттининг сўзларига кўра, Неймар ўз хоҳиши билан миллий жамоадан кетишга қарор қилган ва унинг ўрнини тўғридан-тўғри босадиган футболчини топиш мушкул.
  • Бразилия футболида янги саҳифа очилиб, мураббийлар штаби 2030 йилги мундиалга қадар жамоани тубдан янгилаш режасини тузди.

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳужумчи Неймар учун терма жамоадаги давр расман ўз ниҳоясига етганини маълум қилди. Жаҳон чемпионатидаги омадсиз суддан сўнг беш карра жаҳон чемпионлари сафида туб бурилиш ясаш ва ёш футболчиларга таяниш вақти келгани таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

CNN Эспортес нашрига берган интервюсида тажрибали мутахассис бразилияликлар етакчиси ўз хоҳиши билан миллий жамоадан кетишга қарор қилганини айтди. Анчелоттининг сўзларига кўра, Неймар каби ноёб истеъдод эгасининг ўрнини тўғридан-тўғри босадиган футболчини топишнинг имкони йўқ ва бу бўшлиқни ёпиш мушкул.

Янги авлод сари қадам

Неймарнинг кетиши билан Бразилия футболида янги саҳифа очилмоқда. Мураббийлар штаби спорт директори Родриго Каэтано билан биргаликда 2030 йилги мундиалга қадар жамоани тубдан янгилаш режасини тузди. Сўнгги таркиб танловларида фахрий футболчилар четга сурилиб, маҳаллий чемпионат ва Европадаги истиқболли ёшларга эътибор қаратилмоқда.

Анчелоттининг режасига кўра, энди асосий эътибор 2004, 2005 ва 2006 йилларда туғилган ёшларга қаратилади. Ҳатто 2008 йилда туғилган улкан салоҳиятга эга ўсмирлар ҳам мураббийлар назоратида бўлиб, уларнинг ёшини инобатга олган ҳолда босқичма-босқич таркибга жалб этиш кўзда тутилган.

Жамоавий ўйин устуворлиги

Goal.com хабар қилишича, Неймар давридаги асосий муаммолардан бири ўйин тақдирини фақат битта футболчининг шахсий маҳоратига боғлаб қўйиш бўлган. Карло Анчелотти бу анъанага барҳам бериб, замонавий футболда якка иқтидор эмас, балки жамоавий ҳаракатлар ҳал қилувчи аҳамият касб этишини таъкидлади.

Италиялик мутахассис индивидуал маҳорат ғалаба қозониш имкониятини оширса-да, замонавий футбол жамоавий интизомсизликни кечирмаслигини қайд этди. Шу боисдан келажакда кучли ва жипслашган жамоа тузиш устида қаттиқ иш олиб борилмоқда.

Янги ёндашув яқинлашиб келаётган ўйинлардаёқ синовдан ўтказилади. Австралия ва Ҳиндистонга қарши баҳсларда мураббийлар штаби бир нечта янги футболчиларга имкон бериб, уларнинг узоқ муддатли салоҳиятини баҳолашни режалаштирган.

НеймарКарло АнчелоттиБразилияТерма жамоаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марсельо Галярдо бошқаради«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марсельо Галярдо бошқарадиБугун, 17:28Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?Бугун, 17:21Гус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирдиГус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 17:17Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариРавшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариБугун, 17:11Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаМанчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаБугун, 15:17Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиБугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?