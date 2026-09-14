Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳужумчи Неймар учун терма жамоадаги фаолият расман якунланганини тасдиқлади.
- Анчелоттининг сўзларига кўра, Неймар ўз хоҳиши билан миллий жамоадан кетишга қарор қилган ва унинг ўрнини тўғридан-тўғри босадиган футболчини топиш мушкул.
- Бразилия футболида янги саҳифа очилиб, мураббийлар штаби 2030 йилги мундиалга қадар жамоани тубдан янгилаш режасини тузди.
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳужумчи Неймар учун терма жамоадаги давр расман ўз ниҳоясига етганини маълум қилди. Жаҳон чемпионатидаги омадсиз суддан сўнг беш карра жаҳон чемпионлари сафида туб бурилиш ясаш ва ёш футболчиларга таяниш вақти келгани таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
CNN Эспортес нашрига берган интервюсида тажрибали мутахассис бразилияликлар етакчиси ўз хоҳиши билан миллий жамоадан кетишга қарор қилганини айтди. Анчелоттининг сўзларига кўра, Неймар каби ноёб истеъдод эгасининг ўрнини тўғридан-тўғри босадиган футболчини топишнинг имкони йўқ ва бу бўшлиқни ёпиш мушкул.
Янги авлод сари қадамНеймарнинг кетиши билан Бразилия футболида янги саҳифа очилмоқда. Мураббийлар штаби спорт директори Родриго Каэтано билан биргаликда 2030 йилги мундиалга қадар жамоани тубдан янгилаш режасини тузди. Сўнгги таркиб танловларида фахрий футболчилар четга сурилиб, маҳаллий чемпионат ва Европадаги истиқболли ёшларга эътибор қаратилмоқда.
Анчелоттининг режасига кўра, энди асосий эътибор 2004, 2005 ва 2006 йилларда туғилган ёшларга қаратилади. Ҳатто 2008 йилда туғилган улкан салоҳиятга эга ўсмирлар ҳам мураббийлар назоратида бўлиб, уларнинг ёшини инобатга олган ҳолда босқичма-босқич таркибга жалб этиш кўзда тутилган.
Жамоавий ўйин устуворлигиGoal.com хабар қилишича, Неймар давридаги асосий муаммолардан бири ўйин тақдирини фақат битта футболчининг шахсий маҳоратига боғлаб қўйиш бўлган. Карло Анчелотти бу анъанага барҳам бериб, замонавий футболда якка иқтидор эмас, балки жамоавий ҳаракатлар ҳал қилувчи аҳамият касб этишини таъкидлади.
Италиялик мутахассис индивидуал маҳорат ғалаба қозониш имкониятини оширса-да, замонавий футбол жамоавий интизомсизликни кечирмаслигини қайд этди. Шу боисдан келажакда кучли ва жипслашган жамоа тузиш устида қаттиқ иш олиб борилмоқда.
Янги ёндашув яқинлашиб келаётган ўйинлардаёқ синовдан ўтказилади. Австралия ва Ҳиндистонга қарши баҳсларда мураббийлар штаби бир нечта янги футболчиларга имкон бериб, уларнинг узоқ муддатли салоҳиятини баҳолашни режалаштирган.
Изоҳлар 0
…