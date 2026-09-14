Samsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung компанияси Galaxy S24 смартфонлари учун One UI 9 интерфейсининг иккинчи бета-версиясини тарқатишни бошлади, бу эса икки йиллик қурилмалар эгаларига илғор сунъий интеллект имкониятларини тақдим этади.
- Ушбу янгиланиш орқали Нов Нудге, Мй Фан Кам, Нов Бриеф ва Калл Бриеф каби янги функсиялар Galaxy S24 қурилмаларига етиб келган.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг аввалги авлод флагманлари учун дастурий таъминотни янгилаш жараёнини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy S24 смартфонлар серияси учун One UI 9 интерфейсининг иккинчи бета-версияси (ZZI4) тарқатила бошланди. Ушбу янгиланиш икки йиллик қурилмалар эгасига илгари фақат энг сўнгги русумдаги гаджетларга хос бўлган илғор сунъий интеллект имкониятларини тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жаҳон технология бозорида фойдаланувчилар ўз қурилмаларининг узоқроқ вақт давомида долзарб бўлиб қолишини юқори баҳолашади. Samsung компанияси ҳам ўзининг флагман моделларини мунтазам равишда янги дастурий ечимлар билан таъминлаб келмоқда. Маълум бўлишича, жорий бета-янгиланиш орқали келгусида чиқадиган Galaxy S26 ва Galaxy Z Fold8 моделларида кутилаётган бир қатор қизиқарли функциялар Galaxy S24 қурилмаларига ҳам етиб келган.
Сунъий интеллект имкониятларининг кенгайишиЯнги дастурий таъминот фойдаланувчиларнинг кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратилган бир нечта сезиларли ўзгаришларни ўз ичига олган. Хусусан, янгиланган тизим қуйидаги имкониятлар билан бойитилди:
- Нов Нудге — фойдаланувчига керакли пайтда контекстли маслаҳатлар берувчи ёрдамчи функция.
- Мй Фан Кам — камера имкониятларини янада кенгайтириб, контент яратишни осонлаштиради.
- Нов Бриеф — шахсийлаштирилган маълумотлар карточкаларини созлаш имконини беради.
- Калл Бриеф — овозли қўнғироқлар билан ишлаш жараёнини янги босқичга олиб чиқади.
Ҳозирги кунда мазкур дастурий таъминот синов режимида тарқатилаётгани боис, баъзи кичик хатоликлар учраши мумкин. Бироқ компания бета-тест якунлангач, барқарор версияни барча фойдаланувчилар учун оммавий равишда чиқаришни режалаштирган. Бу эса Galaxy S24 эгаларига янги қурилма харид қилмасдан туриб ҳам энг сўнгги функциялардан баҳраманд бўлиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…