Samsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлди

·7·Техно
Samsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung компанияси Galaxy S24 смартфонлари учун One UI 9 интерфейсининг иккинчи бета-версиясини тарқатишни бошлади, бу эса икки йиллик қурилмалар эгаларига илғор сунъий интеллект имкониятларини тақдим этади.
  • Ушбу янгиланиш орқали Нов Нудге, Мй Фан Кам, Нов Бриеф ва Калл Бриеф каби янги функсиялар Galaxy S24 қурилмаларига етиб келган.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг аввалги авлод флагманлари учун дастурий таъминотни янгилаш жараёнини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy S24 смартфонлар серияси учун One UI 9 интерфейсининг иккинчи бета-версияси (ZZI4) тарқатила бошланди. Ушбу янгиланиш икки йиллик қурилмалар эгасига илгари фақат энг сўнгги русумдаги гаджетларга хос бўлган илғор сунъий интеллект имкониятларини тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жаҳон технология бозорида фойдаланувчилар ўз қурилмаларининг узоқроқ вақт давомида долзарб бўлиб қолишини юқори баҳолашади. Samsung компанияси ҳам ўзининг флагман моделларини мунтазам равишда янги дастурий ечимлар билан таъминлаб келмоқда. Маълум бўлишича, жорий бета-янгиланиш орқали келгусида чиқадиган Galaxy S26 ва Galaxy Z Fold8 моделларида кутилаётган бир қатор қизиқарли функциялар Galaxy S24 қурилмаларига ҳам етиб келган.

Сунъий интеллект имкониятларининг кенгайиши

Янги дастурий таъминот фойдаланувчиларнинг кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратилган бир нечта сезиларли ўзгаришларни ўз ичига олган. Хусусан, янгиланган тизим қуйидаги имкониятлар билан бойитилди:

  • Нов Нудге — фойдаланувчига керакли пайтда контекстли маслаҳатлар берувчи ёрдамчи функция.
  • Мй Фан Кам — камера имкониятларини янада кенгайтириб, контент яратишни осонлаштиради.
  • Нов Бриеф — шахсийлаштирилган маълумотлар карточкаларини созлаш имконини беради.
  • Калл Бриеф — овозли қўнғироқлар билан ишлаш жараёнини янги босқичга олиб чиқади.
Ушбу функцияларнинг жорий этилиши смартфонлардан фойдаланиш тажрибасини сезиларли даражада яхшилайди ва кундалик вазифаларни бажаришни автоматлаштиришга ёрдам беради. Сунъий интеллект воситаларининг эскироқ моделларга ҳам босқичма-босқич татбиқ этилиши технология ихлосмандлари орасида ижобий қарши олинмоқда.

Ҳозирги кунда мазкур дастурий таъминот синов режимида тарқатилаётгани боис, баъзи кичик хатоликлар учраши мумкин. Бироқ компания бета-тест якунлангач, барқарор версияни барча фойдаланувчилар учун оммавий равишда чиқаришни режалаштирган. Бу эса Galaxy S24 эгаларига янги қурилма харид қилмасдан туриб ҳам энг сўнгги функциялардан баҳраманд бўлиш имконини беради.

SamsungGalaxy S24One UI 9ТехнологияларСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфHuawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфБугун, 17:24Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиБугун, 16:56iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиБугун, 15:53Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 15:28Инқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиИнқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиБугун, 15:27Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаБугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади