7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 9,70 сўмга арзонлаб, 11 785,30 сўмни ташкил этди.

• Евро 3,01 сўмга арзонлаб, 13 695,70 сўм бўлди.

• Россия рубли 0,33 сўмга қимматлаб, 136,13 сўмни ташкил этди.

• Фунт стерлинг 31,70 сўмга қимматлаб, 15 949,05 сўм бўлди.

• Япон иенаси 0,14 сўмга арзонлаб, 75,42 сўмни ташкил этди.

• Швейцария франки 21 сўмга арзонлаб, 14 564,14 сўм бўлди.

• Хитой юани 0,70 сўмга қимматлаб, 1 756,14 сўмни ташкил этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:10«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақида«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақидаБугун, 09:20Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...Кеча, 22:37Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиДоллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиКеча, 22:32Камбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди эндиКамбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди эндиКеча, 18:014 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди4 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди