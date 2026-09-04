7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 9,70 сўмга арзонлаб, 11 785,30 сўмни ташкил этди.
• Евро 3,01 сўмга арзонлаб, 13 695,70 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,33 сўмга қимматлаб, 136,13 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 31,70 сўмга қимматлаб, 15 949,05 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,14 сўмга арзонлаб, 75,42 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 21 сўмга арзонлаб, 14 564,14 сўм бўлди.
• Хитой юани 0,70 сўмга қимматлаб, 1 756,14 сўмни ташкил этди.
…