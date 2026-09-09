Маркировкаланган маҳсулотларни сотишда янги талаблар белгиланди

·0·Иқтисодиёт
Маркировкаланган маҳсулотларни сотишда янги талаблар белгиланди

Ўзбекистон Солиқ қўмитаси чакана савдода мажбурий рақамли маркировкага эга товарларни сотиш бўйича асосий талабларни тушунтирди. Маркировкаланган маҳсулотлар ҳужжатлар билан қабул қилиниши, электрон ҳисобварақ-фактурада маркировка кодлари кўрсатилиши ва сотиш вақтида код сканер қилиниши керак, деб хабар беради UzDaily.uz.

Маркировкаланган товар савдо нуқтасига унинг харид қилинганини тасдиқловчи ҳужжатлар билан келиши шарт. Электрон ҳисобварақ-фактурада маҳсулотга тегишли маркировка кодлари кўрсатилиши лозим.

Мажбурий маркировкадан ўтиши керак бўлган маҳсулотларда «Асл белгиси» ахборот тизими орқали олинган Дата Матрих коди бўлиши талаб этилади. Товар сотилаётганда ушбу код 2D-сканер ёрдамида ўқилиб, касса чекида акс эттирилиши ва маҳсулот муомаладан чиқарилиши керак.

Сув ва салқин ичимликлар ишлаб чиқарувчилари учун электрон ҳисобварақ-фактураларда маркировка кодларини кўрсатиш талаби 2027 йил 1 апрелдан кучга киради.

Чакана савдо субъектлари 2027 йил 1 январга қадар маркировка кодларини ўқиш қурилмаларини харид қилиш билан боғлиқ харажатларни фойда солиғи ёки айланмадан олинадиган солиқ суммасини камайтиришда ҳисобга олиши мумкин. Имтиёз миқдори ҳар бир қурилма учун тўртта базавий ҳисоблаш миқдори билан чекланган.

Онлайн назорат-касса машиналари ва касса дастурларига ҳам талаблар қўйилган. Агар маркировка коди сканер қилинмаган ёки тизим бир хил код такрорланганини аниқласа, чек бериш автоматик равишда блокланиши керак.

2026 йил 1 июльдан маркировкаланган маҳсулот сотилганда унинг коди онлайн касса чекида мажбурий равишда акс эттирилиши белгиланган. Код билан боғлиқ МХИК маълумотлари эса автоматик шакллантирилади.

Товар қайтарилган ҳолатда қайтариш чеки расмийлаштирилгандан сўнг маркировка коди автоматик тарзда қайта муомалага киритилади.

Сув ва салқин ичимликларнинг маркировка коди шикастланган бўлса, улгуржи ва чакана савдо корхоналари «Асл белгиси» тизими орқали вақтинчалик код олиб, товарни шу код билан сотиши мумкин.

солиқмаркировкачака савдоэлектрон ҳисоб-фактураДата Матрихасл белгисисув ва салқин ичимлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди10 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 18:33Ўзбекистон ва Сербия савдони бир неча баробар оширишни режалаштирдиЎзбекистон ва Сербия савдони бир неча баробар оширишни режалаштирдиКеча, 21:389 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди9 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:43Ўзбекистонда бензин нега қимматлашмоқда: бозорда нима бўляпти?Ўзбекистонда бензин нега қимматлашмоқда: бозорда нима бўляпти?Кеча, 11:009 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда9 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:598 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди8 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди07.09, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда