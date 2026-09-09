Маркировкаланган маҳсулотларни сотишда янги талаблар белгиланди
Ўзбекистон Солиқ қўмитаси чакана савдода мажбурий рақамли маркировкага эга товарларни сотиш бўйича асосий талабларни тушунтирди. Маркировкаланган маҳсулотлар ҳужжатлар билан қабул қилиниши, электрон ҳисобварақ-фактурада маркировка кодлари кўрсатилиши ва сотиш вақтида код сканер қилиниши керак, деб хабар беради UzDaily.uz.
Маркировкаланган товар савдо нуқтасига унинг харид қилинганини тасдиқловчи ҳужжатлар билан келиши шарт. Электрон ҳисобварақ-фактурада маҳсулотга тегишли маркировка кодлари кўрсатилиши лозим.
Мажбурий маркировкадан ўтиши керак бўлган маҳсулотларда «Асл белгиси» ахборот тизими орқали олинган Дата Матрих коди бўлиши талаб этилади. Товар сотилаётганда ушбу код 2D-сканер ёрдамида ўқилиб, касса чекида акс эттирилиши ва маҳсулот муомаладан чиқарилиши керак.
Сув ва салқин ичимликлар ишлаб чиқарувчилари учун электрон ҳисобварақ-фактураларда маркировка кодларини кўрсатиш талаби 2027 йил 1 апрелдан кучга киради.
Чакана савдо субъектлари 2027 йил 1 январга қадар маркировка кодларини ўқиш қурилмаларини харид қилиш билан боғлиқ харажатларни фойда солиғи ёки айланмадан олинадиган солиқ суммасини камайтиришда ҳисобга олиши мумкин. Имтиёз миқдори ҳар бир қурилма учун тўртта базавий ҳисоблаш миқдори билан чекланган.
Онлайн назорат-касса машиналари ва касса дастурларига ҳам талаблар қўйилган. Агар маркировка коди сканер қилинмаган ёки тизим бир хил код такрорланганини аниқласа, чек бериш автоматик равишда блокланиши керак.
2026 йил 1 июльдан маркировкаланган маҳсулот сотилганда унинг коди онлайн касса чекида мажбурий равишда акс эттирилиши белгиланган. Код билан боғлиқ МХИК маълумотлари эса автоматик шакллантирилади.
Товар қайтарилган ҳолатда қайтариш чеки расмийлаштирилгандан сўнг маркировка коди автоматик тарзда қайта муомалага киритилади.
Сув ва салқин ичимликларнинг маркировка коди шикастланган бўлса, улгуржи ва чакана савдо корхоналари «Асл белгиси» тизими орқали вақтинчалик код олиб, товарни шу код билан сотиши мумкин.
…