Гус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирди
Футбол оламидаги афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ёши ўтиб, аввалгидек тезкор бўлмаса-да, Саудия Арабистони чемпионатида ўз хоҳишига кўра истаганча тўп тепишда давом эта олади. Машҳур мураббий ва собиқ футболчи Гус Поет ГОАЛ нашрига берган интервюсида португалиялик юлдузнинг келажаги ва унинг профессионал фаолиятидаги навбатдаги улкан марралари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, футбол қироли даражасидаги ўйинчи учун Яқин Шарқ лигасида имкониятлар ҳали ҳам чексиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда 41 ёшни қарши арафасида турган тажрибали ҳужумчи дунёдаги энг сердаромад шартномалардан бири бўйича 2027-йилнинг ёзига қадар Саудия Арабистонида ҳаракат қилишни давом эттирмоқда. Шартнома муддати якунланишига яқинлашгани сари унинг келгусида қандай йўл тутиши ва фаолиятига якун ясаш ёки ясамаслиги ҳақидаги саволлар мухбирларни қизиқтириб келмоқда. Поетнинг фикрича, Роналду Ал-Наср сафида яна маълум бир муддат қолиши ва ҳатто жамоа билан шартномани узайтириши учун етарли салоҳиятга эга.
Рекордлар сари интилиш ва оилавий омилGoal.com хабар беришича, Гус Поет ўтган мавсумда Ал-Халиж клубида бош мураббий сифатида фаолият юритган ва маҳаллий чемпионат даражасини яқиндан кўрган. Унинг таъкидлашича, Саудия Pro-лигасининг ўзига хос хусусиятлари ва шароитлари Криштиануга юқори спорт формасини сақлаб қолиш имконини беради. Қолаверса, футболчининг ўғли Криштиану Жуниор ҳам айнан шу клуб академиясида таҳсил олмоқда ва келгусида отаси билан бир жамоада тўп тепиш эҳтимоли ҳам йўқ эмас.
Роналду олдида турган яна бир муҳим мотивация бу — расмий ўйинлардаги голлар сонини 1000 тага етказишдир. Ҳозирда ушбу тарихий маррага эришиш учун португалиялик футболчига атиги 21 та гол қолган холос. 2026/27-йилги мавсум якунига қадар мазкур улкан натижани қайд этиш унинг асосий мақсадларидан бирига айлангани аниқ. Гарчи унинг терма жамоадаги келажаги ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки борасида саволлар туғилган бўлса-да, клуб даражасидаги рекордлар уни янада илҳомлантирмоқда.
Изоҳлар 0
…