Гус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирди

·0·Спорт
Гус Поет Криштиану Роналду фаолияти ҳақида фикр билдирди

Футбол оламидаги афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ёши ўтиб, аввалгидек тезкор бўлмаса-да, Саудия Арабистони чемпионатида ўз хоҳишига кўра истаганча тўп тепишда давом эта олади. Машҳур мураббий ва собиқ футболчи Гус Поет ГОАЛ нашрига берган интервюсида португалиялик юлдузнинг келажаги ва унинг профессионал фаолиятидаги навбатдаги улкан марралари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, футбол қироли даражасидаги ўйинчи учун Яқин Шарқ лигасида имкониятлар ҳали ҳам чексиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда 41 ёшни қарши арафасида турган тажрибали ҳужумчи дунёдаги энг сердаромад шартномалардан бири бўйича 2027-йилнинг ёзига қадар Саудия Арабистонида ҳаракат қилишни давом эттирмоқда. Шартнома муддати якунланишига яқинлашгани сари унинг келгусида қандай йўл тутиши ва фаолиятига якун ясаш ёки ясамаслиги ҳақидаги саволлар мухбирларни қизиқтириб келмоқда. Поетнинг фикрича, Роналду Ал-Наср сафида яна маълум бир муддат қолиши ва ҳатто жамоа билан шартномани узайтириши учун етарли салоҳиятга эга.

Рекордлар сари интилиш ва оилавий омил

Goal.com хабар беришича, Гус Поет ўтган мавсумда Ал-Халиж клубида бош мураббий сифатида фаолият юритган ва маҳаллий чемпионат даражасини яқиндан кўрган. Унинг таъкидлашича, Саудия Pro-лигасининг ўзига хос хусусиятлари ва шароитлари Криштиануга юқори спорт формасини сақлаб қолиш имконини беради. Қолаверса, футболчининг ўғли Криштиану Жуниор ҳам айнан шу клуб академиясида таҳсил олмоқда ва келгусида отаси билан бир жамоада тўп тепиш эҳтимоли ҳам йўқ эмас.

Роналду олдида турган яна бир муҳим мотивация бу — расмий ўйинлардаги голлар сонини 1000 тага етказишдир. Ҳозирда ушбу тарихий маррага эришиш учун португалиялик футболчига атиги 21 та гол қолган холос. 2026/27-йилги мавсум якунига қадар мазкур улкан натижани қайд этиш унинг асосий мақсадларидан бирига айлангани аниқ. Гарчи унинг терма жамоадаги келажаги ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки борасида саволлар туғилган бўлса-да, клуб даражасидаги рекордлар уни янада илҳомлантирмоқда.

Криштиану РоналдуГус ПоетАл-НасрСаудия Pro-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариРавшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариБугун, 17:11Манчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаМанчестер дербисидаги шубҳали гол: Майкл Оуен VAR хатосидан ҳайратдаБугун, 15:17Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиБугун, 14:16Усмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиУсмон Дембеле Килиан Мбаппенинг сўзларига муносабат билдирдиБугун, 13:35Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиБугун, 13:17Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиБугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?