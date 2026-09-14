Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулф

·4·Техно
Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулф

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг хавфсизлик технологиялари туркумини кенгайтириб, замонавий Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион ақлли қулфини тақдим этди. Мазкур қурилманинг расмий савдолари жорий йилнинг 23-сентябридан бошланиши режалаштирилган бўлиб, у уйлар ва офислар хавфсизлигини таъминлашда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг олд панелида чуқурлик датчигига эга камера, 161 даражали кенг бурчакли кўзойнак ҳамда фавқулодда чақирув тугмаси жойлаштирилган. Ушбу дизайн ечими ташриф буюрувчиларни ҳар қандай вазиятда аниқ кузатиш ва хавфсизликни максимал даражада назорат қилиш имконини беради.

Сунъий интеллект ва юзни 3D таниш функцияси

Қулфнинг асосий ўзига хос жиҳати бу 3D ТоФ технологиясига асосланган сунъий интеллектга эга AI 3D Фасе Раисе 3.0 тизимидир. Мазкур тизим чуқурлик бўйича нақ 307 200 та маълумот нуқтасини йиғиб, фойдаланувчини атиги 0,8 сония ичида таниб олишга қодир.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу технология 1,2 метрдан 2 метргача бўлган бўйдаги инсонларни ҳамда юзнинг 30 градусгача оғиш бурчагини муваффақиятли қамраб олади. Динамик ўқитиш алгоритмлари ва ҳақиқийликни текшириш тизими туфайли қулф фотосуратлар, видеолар ва ҳатто бошнинг 3D-моделларини ҳақиқий юздан осонгина фарқлай олади.

Ақлли имкониятлар ва узоқ муддатли автономлик

Ўрнатилган сунъий интеллект нафақат юзни танибгина қолмай, балки одамларни аниқлаш ва ғайриоддий воқеаларни қайд этиш функциясига ҳам эга. Қўнғироқ тугмаси босилгандан сўнг, меҳмоннинг тасвирини смартфон, ақлли экран ёки марказий бошқарув панелига узатиш мумкин. Шунингдек, видеодомофон масофадан туриб қулфни очиш ва «картинада картина» режимини қўллаб-қувватлайди.

Қурилма 10 000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, бу 6 ойгача автоном ишлашни таъминлайди. Тўртта АА батареясидан фойдаланилганда эса бу кўрсаткич 7 ойгача етади. Агар асосий қувват манбаи тўлиқ тушиб кетса, қизил авария тугмаси захира қувватни фаоллаштиради ва эшикни бармоқ изи ёки парол ёрдамида очиш имконини беради.

HuaweiСмарт ЛоккАқлли уйТехнологияларХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиБугун, 16:56iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиБугун, 15:53Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 15:28Инқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиИнқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиБугун, 15:27Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаБугун, 14:24Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Бугун, 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади