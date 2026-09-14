Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулф
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг хавфсизлик технологиялари туркумини кенгайтириб, замонавий Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион ақлли қулфини тақдим этди. Мазкур қурилманинг расмий савдолари жорий йилнинг 23-сентябридан бошланиши режалаштирилган бўлиб, у уйлар ва офислар хавфсизлигини таъминлашда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг олд панелида чуқурлик датчигига эга камера, 161 даражали кенг бурчакли кўзойнак ҳамда фавқулодда чақирув тугмаси жойлаштирилган. Ушбу дизайн ечими ташриф буюрувчиларни ҳар қандай вазиятда аниқ кузатиш ва хавфсизликни максимал даражада назорат қилиш имконини беради.
Сунъий интеллект ва юзни 3D таниш функциясиҚулфнинг асосий ўзига хос жиҳати бу 3D ТоФ технологиясига асосланган сунъий интеллектга эга AI 3D Фасе Раисе 3.0 тизимидир. Мазкур тизим чуқурлик бўйича нақ 307 200 та маълумот нуқтасини йиғиб, фойдаланувчини атиги 0,8 сония ичида таниб олишга қодир.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу технология 1,2 метрдан 2 метргача бўлган бўйдаги инсонларни ҳамда юзнинг 30 градусгача оғиш бурчагини муваффақиятли қамраб олади. Динамик ўқитиш алгоритмлари ва ҳақиқийликни текшириш тизими туфайли қулф фотосуратлар, видеолар ва ҳатто бошнинг 3D-моделларини ҳақиқий юздан осонгина фарқлай олади.
Ақлли имкониятлар ва узоқ муддатли автономликЎрнатилган сунъий интеллект нафақат юзни танибгина қолмай, балки одамларни аниқлаш ва ғайриоддий воқеаларни қайд этиш функциясига ҳам эга. Қўнғироқ тугмаси босилгандан сўнг, меҳмоннинг тасвирини смартфон, ақлли экран ёки марказий бошқарув панелига узатиш мумкин. Шунингдек, видеодомофон масофадан туриб қулфни очиш ва «картинада картина» режимини қўллаб-қувватлайди.
Қурилма 10 000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, бу 6 ойгача автоном ишлашни таъминлайди. Тўртта АА батареясидан фойдаланилганда эса бу кўрсаткич 7 ойгача етади. Агар асосий қувват манбаи тўлиқ тушиб кетса, қизил авария тугмаси захира қувватни фаоллаштиради ва эшикни бармоқ изи ёки парол ёрдамида очиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…