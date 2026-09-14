Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)

·2·Маданият
Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)

Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист Алишер Файз “13 студия” лойиҳасида ўзини кўчада мухлислар таниб қолишига муносабати ҳақида гапирди.

Хонандага 2005 йилда илк бор концертлардан бирида чиқиш қилганидан сўнг танилиш ва эътироф этилиш учун ҳаракат қилгани, бироқ йиллар ўтиб, аксинча, одамлар уни таниб қолмаслиги учун ташқи кўринишини ўзгартиришга уринмаяптими, деган савол берилди.

“Йўқ, мен учун унақа эмас. Мен онамнинг меҳрига тўймасдан туриб уйдан чиқиб кетдим. 'Шунга эришаман, ҳаётимни тартибга соламан', деб чиққанман. Шунинг учун мени танишса, мен хурсанд бўламан. Менга ёқади”, — деди Алишер Файз.

Хонанда одамларнинг уни таниши ўз нафси учун эмас, йиллар давомида қилган меҳнатлари ва интилишлари бесамар кетмаганидан далолат беришини таъкидлади.

“Бу нафсимга ўз ҳиссасини бериш учун эмас. Меҳнатларим зое кетмаганидан хурсанд бўламан. Масалан, кўзойнак тақадиган бўлсам, қуёш кўзимни олмаслиги учун тақаман. Кепка киядиган бўлсам ҳам, ўз сабаби бор.

Лекин 'мени таниб қолишмасин, бунақа бўлмасин', деган нарса йўқ. Вой-вой, жонимдан нималар ўтди мени танисин деб. Шунинг учун одамлар мени таниб қолишидан қочмайман”, — деди хонанда.

Алишер Файз13 студияЎзбек эстрадаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Бугун, 14:33Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиЛоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 14:03Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиРухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиБугун, 02:52Ғазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларҒазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларБугун, 01:56Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Бугун, 01:24Блогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБлогерлар вайнларидаги ғояларни қаердан олишини айтдиБугун, 01:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди