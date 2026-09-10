11 сентябрь куни доллар курси пасаяди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
11 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 14–15 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.
Банкларда доллар хариди бўйича энг яхши курс 11 790 сўмни ташкил этмоқда. Универсалбанк ушбу курсни таклиф қилган.
Долларни банклардан сотиб олиш бўйича энг яхши курс эса 11 830 сўм бўлиб, Асиа Аллиансе Банкда қайд этилган.
Кун давомида курслар ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтларига мурожаат қилиш тавсия этилади.
…