Усмон Дембеле «Олтин тўп» ҳақида илк бор гапирди — У қандай қилиб энг яхши бўлди?
Европа футболида янги мавсумнинг энг асосий интригаларидан бири — дунёнинг энг яхши футболчисига топшириладиган нуфузли «Олтин тўп» соврини атрофида қизғин муҳокамалар бошланди. Франциянинг «ПСЖ» клуби ва миллий терма жамоа етакчиси Усмон Дембеле 2026 йилда ушбу олий шахсий мукофотни қўлга киритиш имкониятлари ҳақида берилган саволга кутилмаган даражада самимий ва фалсафий жавоб қайтарди. Франция 1-лигаси расмий эфирида чиқиш қилган ҳужумчи ўзини ҳеч қачон «танланган истеъдод» деб ҳисобламаганини, балки бутун фаолияти давомида фақат тинимсиз ва кўзга кўринмас оғир меҳнат эвазига бугунги юқори чўққига етиб келганини очиқлади.
Ўтган мавсумда Париж жамоаси сафида чинакам ёрқин ва фантастик ўйин кўрсатиб, мутахассислар эътирофига сазовор бўлган юлдуз бу йил ҳеч қандай босимсиз, хотиржам тарзда янги ғалабалар сари интилаётганини таъкидлади. Хўш, бир пайтлар жароҳатлар ва интизом муаммолари сабабли танқидлар остида қолган Дембеле қандай қилиб жаҳоннинг энг хавфли ҳужумчисига айланди, «ПСЖ»даги муваффақият унга «Олтин тўп»ни олиб бера оладими ва футболчининг кутилмаган камтарлиги ортида қандай сир яширинган?
«Синф охиридаги бола ва танланмаган тақдир»: Дембеленинг иқрори
Франциялик вингер ўз ҳаётий ва футболдаги фалсафасини очиқ намоён этди:
Камтарин меҳнат намунаси: «Мен ҳар доим шундай бўлганман. Биласизми, синфнинг охирида ўтириб, астойдил меҳнат қилардим. Фаолиятим давомида ҳеч қачон кўп гапирмаганман, шунчаки жуда кўп меҳнат қилдим», — дея болалик ва фаолият йўлини хотирлади Дембеле;
«Мен танланганлардан эмасдим»: Ҳужумчи ортиқча дабдаба ва шов-шувлардан қочиб, барча ютуқлари табиий туғма бахт эмас, балки тинимсиз машғулотлар самараси эканини таъкидлади: «Айтганимдек, мен ҳеч қачон танланганлардан бўлмаганман, фақат қаттиқ меҳнат қилдим»;
Ортиқча гап-сўзларсиз натижа: Футболчи ўз фаолиятида матбуотга кўп интервью беришдан кўра, майдонда тўп билан гапиришни афзал кўрганини билдирди.
«ПСЖ»даги фантастик мавсум ва меҳнатнинг қадрланиши
Париж клубидаги фаолият Дембеленинг салоҳиятини тўлиқ очиб берди:
Ортда қолган ажойиб йил: «Ўтган йили «ПСЖ» билан фантастик мавсум ўтказганим учун меҳнатим тақдирланди», — деди футболчи жамоавий ва шахсий ютуқлари ҳақида;
Клубдаги етакчилик: Килиан Мбаппе клубни тарк этганидан кейин парижликлар ҳужум чизиғининг асосий драйвери ва голли вазиятлар яратувчиси айнан Усмон бўлиб қолди;
Ўйиндаги барқарорлик: Илгари мунтазам жароҳатлар билан курашган юлдуз сўнгги мавсумда юқори жисмоний формани сақлаб қолиб, майдонда ҳақиқий жамоавий етакчига айланди.
2026 йилги «Олтин тўп» ва «Босимсиз хотиржамлик»
Шахсий мукофотлар борасидаги курашга Дембеле совуққонлик билан қарамоқда:
Ортиқча босимнинг йўқлиги: «Бу йил эса ҳаммаси қандай кечишини кўрамиз. Босимсиз, хотиржамлик билан», — дея жавоб қайтарди ҳужумчи мухлислар ва журналистларнинг қизиқувчан саволларига;
Европанинг асосий даъвогарлари сафида: Сўнгги йиллардаги барқарор ўйинлари туфайли экспертлар уни қитъанинг энг нуфузли индивидуал соврини учун жиддий номзодлар қаторида кўрсатмоқда;
Жамоавий совринлар устуворлиги: Ҳужумчи учун Чемпионлар лигаси ва миллий чемпионатдаги ғалабалар ҳар қандай шахсий статуэткадан устун экани унинг хотиржам кайфиятидан сезилиб турибди.
Усмон Дембеленинг шов-шувлардан холи, меҳнатга таянган ушбу позицияси уни 2026 йилги катта футбол майдонларида янада хавфли ва мақсад сари интилувчан юлдузга айлантирмоқда.
Сизнингча, Усмон Дембеле 2026 йил якунларига кўра нуфузли «Олтин тўп» совринини қўлга киритишга ҳақлими ёки бу борада бошқа номзодларнинг имконияти юқорироқми? Француз вингерининг синф орқасидаги камтарин болаликдан жаҳон юлдузигача босиб ўтган машаққатли йўли ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қизиқарли таҳлилни барча спорт ихлосмандлари ҳамда «ПСЖ» мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…