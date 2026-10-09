Ўзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқда
Ўзбекистонда оила қуриш турли ёшдаги инсонлар ҳаётида янги босқични бошлаб бермоқда. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида мамлакат бўйича жами 92,3 мингта никоҳ қайд этилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, ушбу даврда турмуш қурган аёлларнинг 694 нафари 50 ёш ва ундан катта бўлган. Бу эса оила қуриш фақат ёшлик даврига хос эмаслигини кўрсатади.
Никоҳларнинг асосий қисми 20–30 ёш оралиғидаги аёллар ҳиссасига тўғри келган. Ушбу ёш тоифасида 49 280 нафар аёл турмуш қурган. Шунингдек, 20 ёшга тўлмаган 32 902 нафар қизнинг никоҳи ҳам расман қайд этилган.
Келтирилган рақамлар мамлакатда турли ёшдаги инсонлар оила қураётганини кўрсатади. Айримлар учун оилавий ҳаёт ёшликда бошланган бўлса, бошқалар учун 50 ёшдан кейин ҳам янги ҳаёт саҳифасини очиш имконияти мавжуд.
Изоҳлар 0
…