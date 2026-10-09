Ўзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқда

·4·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқда

Ўзбекистонда оила қуриш турли ёшдаги инсонлар ҳаётида янги босқични бошлаб бермоқда. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида мамлакат бўйича жами 92,3 мингта никоҳ қайд этилган.

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, ушбу даврда турмуш қурган аёлларнинг 694 нафари 50 ёш ва ундан катта бўлган. Бу эса оила қуриш фақат ёшлик даврига хос эмаслигини кўрсатади.

Никоҳларнинг асосий қисми 20–30 ёш оралиғидаги аёллар ҳиссасига тўғри келган. Ушбу ёш тоифасида 49 280 нафар аёл турмуш қурган. Шунингдек, 20 ёшга тўлмаган 32 902 нафар қизнинг никоҳи ҳам расман қайд этилган.

Келтирилган рақамлар мамлакатда турли ёшдаги инсонлар оила қураётганини кўрсатади. Айримлар учун оилавий ҳаёт ёшликда бошланган бўлса, бошқалар учун 50 ёшдан кейин ҳам янги ҳаёт саҳифасини очиш имконияти мавжуд.

Миллий статистика қўмитаси2026 йил никоҳ статистикасиЎзбекистонда никоҳларяшлар бўйича никоҳлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиМамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиКеча 10:18Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...7 октябр 10:26Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?7 октябр 10:23Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиЎзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилинди7 октябр 10:20Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?1 октябр 13:23Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етдиЎзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди27 сентябр 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари