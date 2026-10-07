Кофе импорти 15 %га ўсди — ўзбекистонликлар қайси давлатлар маҳсулотини танламоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил январ-июл ойларида Ўзбекистонга қиймати 28,2 миллион АҚШ долларига тенг бўлган 3,5 минг тонна кофе импорт қилинди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15,6 фоизга кўпдир.
- Россия Федерацияси 2 315,3 тонна билан энг йирик таъминотчи бўлиб, ундан кейин Ҳиндистон (260,2 тонна), Италия (230,6 тонна), Бразилия (130,3 тонна) ва Малайзия (96,9 тонна) жой олган.
Ўзбекистон истеъмол бозорида қаҳва ичиш маданиятининг жадал ривожланиши ва қаҳвахоналар тармоғининг кенгайиши ушбу маҳсулот импортини рекорд даражада оширмоқда. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида республикага қиймати 28,2 миллион АҚШ долларига тенг бўлган қарийб 3,5 минг тонна кофе импорт қилинди.
Таҳлилларга кўра, импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 468,2 тоннага ёки 15,6 фоизга сезиларли даражада ошган.
Таъминотчи давлатлар: Россия пешқадам, Италия ва Бразилия кучли бешликда
Ўзбекистонга қаҳва асосан қайта ишланган, қадоқланган ҳамда хом дон кўринишида етказиб берилмоқда. Жорий йилнинг дастлабки 7 ойида энг йирик таъминотчилар рўйхати қуйидагича шаклланди:
Россия — мутлақ етакчи: Ўзбекистонга кириб келган умумий кофенинг катта қисми, яъни 2 315,3 тоннаси Россия Федерацияси ҳиссасига тўғри келди;
Осиё ва Европа марказлари: Иккинчи ўринни Ҳиндистон (260,2 тонна) банд этган бўлса, сифатли эспрессо ватани ҳисобланган Италия (230,6 тонна) учинчи поғонадан жой олди;
Жанубий Америка ва Жануби-Шарқий Осиё: Қаҳва етиштириш бўйича жаҳон гиганти бўлган Бразилиядан 130,3 тонна, Малайзиядан эса 96,9 тонна маҳсулот олиб келинди;
Бошқа мамлакатлар: Дунёнинг бошқа турли давлатлари ҳисобига жами 435,1 тонна кофе тўғри келди.
Импорт ўсиши ортида нима ётибди?
Мутахассисларнинг таъкидлашича, кофе импортининг 15,6 фоизлик ўсиши бевосита мамлакатдаги бир нечта трендлар билан чамбарчас боғлиқ:
Кофейнялар тармоғининг кенгайиши: Йирик шаҳарлар, хусусан, Тошкент, Самарқанд ва бошқа вилоят марказларида халқаро ва маҳаллий қаҳвахоналар сони кескин кўпаймоқда;
Ёшлар ва бизнес муҳити: Шаҳар аҳолиси, айниқса, ёшлар, талабалар ва офис ходимлари ўртасида кундалик кофе истеъмол қилиш одатининг кучайиши талабни мунтазам ошириб бормоқда.
Мазкур кўрсаткичлар йил якунига қадар Ўзбекистоннинг қаҳва бозоридаги йиллик айланма янги тарихий максимумга чиқишидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…