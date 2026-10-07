Кофе импорти 15 %га ўсди — ўзбекистонликлар қайси давлатлар маҳсулотини танламоқда?

·12·Иқтисодиёт
Кофе импорти 15 %га ўсди — ўзбекистонликлар қайси давлатлар маҳсулотини танламоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил январ-июл ойларида Ўзбекистонга қиймати 28,2 миллион АҚШ долларига тенг бўлган 3,5 минг тонна кофе импорт қилинди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15,6 фоизга кўпдир.
  • Россия Федерацияси 2 315,3 тонна билан энг йирик таъминотчи бўлиб, ундан кейин Ҳиндистон (260,2 тонна), Италия (230,6 тонна), Бразилия (130,3 тонна) ва Малайзия (96,9 тонна) жой олган.

Ўзбекистон истеъмол бозорида қаҳва ичиш маданиятининг жадал ривожланиши ва қаҳвахоналар тармоғининг кенгайиши ушбу маҳсулот импортини рекорд даражада оширмоқда. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида республикага қиймати 28,2 миллион АҚШ долларига тенг бўлган қарийб 3,5 минг тонна кофе импорт қилинди.

Таҳлилларга кўра, импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 468,2 тоннага ёки 15,6 фоизга сезиларли даражада ошган.

Таъминотчи давлатлар: Россия пешқадам, Италия ва Бразилия кучли бешликда

Ўзбекистонга қаҳва асосан қайта ишланган, қадоқланган ҳамда хом дон кўринишида етказиб берилмоқда. Жорий йилнинг дастлабки 7 ойида энг йирик таъминотчилар рўйхати қуйидагича шаклланди:

  • Россия — мутлақ етакчи: Ўзбекистонга кириб келган умумий кофенинг катта қисми, яъни 2 315,3 тоннаси Россия Федерацияси ҳиссасига тўғри келди;

  • Осиё ва Европа марказлари: Иккинчи ўринни Ҳиндистон (260,2 тонна) банд этган бўлса, сифатли эспрессо ватани ҳисобланган Италия (230,6 тонна) учинчи поғонадан жой олди;

  • Жанубий Америка ва Жануби-Шарқий Осиё: Қаҳва етиштириш бўйича жаҳон гиганти бўлган Бразилиядан 130,3 тонна, Малайзиядан эса 96,9 тонна маҳсулот олиб келинди;

  • Бошқа мамлакатлар: Дунёнинг бошқа турли давлатлари ҳисобига жами 435,1 тонна кофе тўғри келди.

Импорт ўсиши ортида нима ётибди?

Мутахассисларнинг таъкидлашича, кофе импортининг 15,6 фоизлик ўсиши бевосита мамлакатдаги бир нечта трендлар билан чамбарчас боғлиқ:

  • Кофейнялар тармоғининг кенгайиши: Йирик шаҳарлар, хусусан, Тошкент, Самарқанд ва бошқа вилоят марказларида халқаро ва маҳаллий қаҳвахоналар сони кескин кўпаймоқда;

  • Ёшлар ва бизнес муҳити: Шаҳар аҳолиси, айниқса, ёшлар, талабалар ва офис ходимлари ўртасида кундалик кофе истеъмол қилиш одатининг кучайиши талабни мунтазам ошириб бормоқда.

Мазкур кўрсаткичлар йил якунига қадар Ўзбекистоннинг қаҳва бозоридаги йиллик айланма янги тарихий максимумга чиқишидан далолат беради.

Кофе импорт 2026РоссияИталияБразилия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?31 июл 14:03Месси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилдиМесси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилди25 июл 09:07Карло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиКарло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди13 июн 15:11Анчелотти Бразилиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади...Анчелотти Бразилиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади...5 июн 12:04Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилдиИнфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилди12 июн 20:43Ўзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришларЎзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришлар27 сентябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди