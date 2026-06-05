Анчелотти Бразилиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади...
Футбол оламининг энг кутилган ва нуфузли мусобақаси — 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида терма жамоалар лагеридан қайноқ баёнотлар келишда давом этмоқда. Беш карра жаҳон чемпионлари ҳисобланган ҳамда ҳар бир мундиалга фақат ва фақат олтин медаллар учун ташриф буюрадиган Бразилия миллий терма жамоаси айни кунларда мухлислар эътиборида турибди. «Пентакампеонлар»нинг (Бразилия терма жамоасининг лақаби) тажрибали ва донишманд бош мураббийи Карло Анчелотти бўлажак турнир олдидан ОАВ вакиллари билан учрашиб, жамоасининг имкониятлари ва ички муҳит ҳақида куюнчалик билан гапирди.
Италиялик машҳур мутахассисга берилган «Бразилия бу йилги мундиалда бош совринни қўлга кирита оладими?» деган тўғридан-тўғри саволга, у ҳеч қандай иккиланишларсиз, қатъият билан жавоб берди.
«Юқори мақсадлар кучли мотивация беради»
Карло Анчелотти шогирдлари қалбида мағрурлик ва ғалабага бўлган юксак ишончни уйғотиш бош вазифа эканлигини таъкидлаб ўтди:
«Менинг фикримча — ҳа, биз албатта зафар қуча оламиз. Мен футболчиларимнинг онгида ва қалбида энг юқори кутилмаларни шакллантиришни истайман. Бу жуда муҳим. Зеро, мақсад ва кутилмалар қанчалик баланд бўлса, унга эришиш йўлидаги иштиёқ ҳамда мотивация ҳам шунчалик қудратли бўлади».
Шунингдек, мураббий фақатгина юлдузли таркиб ёки индивидуал маҳорат эвазига узоққа бориб бўлмаслигини, муваффақиятнинг калити — мустаҳкам жамоавий бирликда эканлигини алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, ҳар қандай юксак истеъдод эгаси фақатгина жипс ва аҳил жамоанинг бир бўлагига айлангандагина майдонда ўзининг энг самарали ўйинини кўрсата олади.
Ғалаба формуласи: Нафсдан воз кечиш ва камтарлик
Анчелотти жаҳон тожини қайтариб олиш учун футболчилардан нафақат жисмоний, балки кучли руҳий тайёргарлик ҳам талаб этилишини тушунтириб берди.
Муваффақият омиллари
Мураббийнинг футболчиларга талаби
Жамоавий бирлик
Индивидуал маҳоратни ягона тизимга бирлаштириш
Руҳий барқарорлик
Манфаатпарастликдан воз кечиш ва камтар бўлиш
Умумий мақсад
Шахсий амбицияларни жамоа манфаатига қурбон қилиш
«Бугунги кунда руҳият масаласи биринчи ўринга чиқади. Бизнинг лагерда футболчилар ўз шахсий манфаатларини ўйлайдиган худбин бўлмасликлари лозим. Майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам камтарликни сақлаб, ҳамма бир тан-у бир жон бўлиб, ягона буюк мақсад йўлида тинимсиз меҳнат қилиши ва умумий ғалабага ўз ҳиссасини қўшиши шарт. Биз айни вақтда айнан шу тизим устида ишлаяпмиз ва буни уддалаймиз», — деди италиялик мутахассис.
Бразилияни гуруҳ босқичида кимлар кутмоқда?
Эслатиб ўтамиз, бўлажак Жаҳон чемпионатининг гуруҳ раундларида Бразилия терма жамоаси учун рақиблар анчагина қулай, бироқ ўзига хос характерли жамоалардир.
Бразилия жой олган гуруҳ вакиллари:
Марокаш — Сўнгги йилларда катта ўсишга эришган, тактик жиҳатдан тартибли Африка гранди.
Шотландия — Британча қатъият ва жанговар футбол услубига таянувчи вакил.
Гаити — Гуруҳнинг аутсайдери ҳисобланса-да, кутилмаган совғалар тақдим этишга уриниб кўрувчи жамоа.
Дунё футболидаги бундай катта баёнотлар Бразилиянинг бу йилги чемпионлик пойгасига қанчалик жиддий киришганини кўрсатади. Карло Анчелотти ўз тажрибаси билан сеҳрли ўлка вакилларига яна олтин кубокни туҳфа эта оладими — буни тез орада яшил майдонларда биргаликда кузатамиз.
Жаҳон чемпионати кундалиги, Самба юрти вакилларининг энг сўнгги тайёргарлик жараёнлари ва футбол оламидаги энг сара эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…