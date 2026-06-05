Анчелотти Бразилиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади...

·93·Спорт
Анчелотти Бразилиянинг Жаҳон чемпионатидаги бош мақсадини очиқлади...

Футбол оламининг энг кутилган ва нуфузли мусобақаси — 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида терма жамоалар лагеридан қайноқ баёнотлар келишда давом этмоқда. Беш карра жаҳон чемпионлари ҳисобланган ҳамда ҳар бир мундиалга фақат ва фақат олтин медаллар учун ташриф буюрадиган Бразилия миллий терма жамоаси айни кунларда мухлислар эътиборида турибди. «Пентакампеонлар»нинг (Бразилия терма жамоасининг лақаби) тажрибали ва донишманд бош мураббийи Карло Анчелотти бўлажак турнир олдидан ОАВ вакиллари билан учрашиб, жамоасининг имкониятлари ва ички муҳит ҳақида куюнчалик билан гапирди.

Италиялик машҳур мутахассисга берилган «Бразилия бу йилги мундиалда бош совринни қўлга кирита оладими?» деган тўғридан-тўғри саволга, у ҳеч қандай иккиланишларсиз, қатъият билан жавоб берди.

«Юқори мақсадлар кучли мотивация беради»

Карло Анчелотти шогирдлари қалбида мағрурлик ва ғалабага бўлган юксак ишончни уйғотиш бош вазифа эканлигини таъкидлаб ўтди:

«Менинг фикримча — ҳа, биз албатта зафар қуча оламиз. Мен футболчиларимнинг онгида ва қалбида энг юқори кутилмаларни шакллантиришни истайман. Бу жуда муҳим. Зеро, мақсад ва кутилмалар қанчалик баланд бўлса, унга эришиш йўлидаги иштиёқ ҳамда мотивация ҳам шунчалик қудратли бўлади».

Шунингдек, мураббий фақатгина юлдузли таркиб ёки индивидуал маҳорат эвазига узоққа бориб бўлмаслигини, муваффақиятнинг калити — мустаҳкам жамоавий бирликда эканлигини алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, ҳар қандай юксак истеъдод эгаси фақатгина жипс ва аҳил жамоанинг бир бўлагига айлангандагина майдонда ўзининг энг самарали ўйинини кўрсата олади.

Ғалаба формуласи: Нафсдан воз кечиш ва камтарлик

Анчелотти жаҳон тожини қайтариб олиш учун футболчилардан нафақат жисмоний, балки кучли руҳий тайёргарлик ҳам талаб этилишини тушунтириб берди.

Муваффақият омиллари

Мураббийнинг футболчиларга талаби

Жамоавий бирлик

Индивидуал маҳоратни ягона тизимга бирлаштириш

Руҳий барқарорлик

Манфаатпарастликдан воз кечиш ва камтар бўлиш

Умумий мақсад

Шахсий амбицияларни жамоа манфаатига қурбон қилиш

«Бугунги кунда руҳият масаласи биринчи ўринга чиқади. Бизнинг лагерда футболчилар ўз шахсий манфаатларини ўйлайдиган худбин бўлмасликлари лозим. Майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам камтарликни сақлаб, ҳамма бир тан-у бир жон бўлиб, ягона буюк мақсад йўлида тинимсиз меҳнат қилиши ва умумий ғалабага ўз ҳиссасини қўшиши шарт. Биз айни вақтда айнан шу тизим устида ишлаяпмиз ва буни уддалаймиз», — деди италиялик мутахассис.

Бразилияни гуруҳ босқичида кимлар кутмоқда?

Эслатиб ўтамиз, бўлажак Жаҳон чемпионатининг гуруҳ раундларида Бразилия терма жамоаси учун рақиблар анчагина қулай, бироқ ўзига хос характерли жамоалардир.

Бразилия жой олган гуруҳ вакиллари:

  1. Марокаш — Сўнгги йилларда катта ўсишга эришган, тактик жиҳатдан тартибли Африка гранди.

  2. Шотландия — Британча қатъият ва жанговар футбол услубига таянувчи вакил.

  3. Гаити — Гуруҳнинг аутсайдери ҳисобланса-да, кутилмаган совғалар тақдим этишга уриниб кўрувчи жамоа.

Дунё футболидаги бундай катта баёнотлар Бразилиянинг бу йилги чемпионлик пойгасига қанчалик жиддий киришганини кўрсатади. Карло Анчелотти ўз тажрибаси билан сеҳрли ўлка вакилларига яна олтин кубокни туҳфа эта оладими — буни тез орада яшил майдонларда биргаликда кузатамиз.

Жаҳон чемпионати кундалиги, Самба юрти вакилларининг энг сўнгги тайёргарлик жараёнлари ва футбол оламидаги энг сара эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Карло АнчелоттиБразилияИталияЖаҳон чемпионатиКарло Анчелотти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди