Карло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин палласига кириб бормоқда. Сайёрамизнинг энг кучли жамоалари бош соврин учун курашга киришаётган бир пайтда, миллионлаб мухлисларнинг севимлиси бўлмиш Бразилия миллий терма жамоаси ҳам ўзининг дастлабки юришини бошлаш арафасида турибди. «Пентакампеонлар»нинг тажрибали бош мураббийи, италиялик таниқли мутахассис Карло Анчелотти гуруҳ босқичининг илк турида Марокаш терма жамоасига қарши кечадиган масъулиятли тўқнашув олдидан ОАВ ходимлари билан учрашиб, бўлажак ҳаёт-мамот жанги ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Дунё футболи билимдонларидан бири ҳисобланган италиялик донишманд рақиб жамоанинг кучига юқори баҳо бериб, бразилиялик сеҳргарлардан майдонда мукаммал ўйин талаб қилинишини яшириб ўтирмади.
«Марокаш — Европада тобланган юлдузлар жамоаси»
Карло Анчелоттининг таъкидлашича, Марокаш терма жамоаси аллақачон жаҳон футболида ўз сўзини айта олган ва ҳар қандай грандга жиддий бош оғриғи туғдирадиган даражага етган:
«Бўлажак рақибимиз Марокаш — ҳар томонлама жуда кучли ва шаклланган жамоа. Уларнинг таркибига назар ташласангиз, энг юқори савиядаги ижрочиларни кўришингиз мумкин. Уларнинг аксарият қисми Европанинг топ-чемпионатларида ва етакчи клубларида муваффақиятли тўп суриб келмоқда. Биз ушбу рақибни жуда қаттиқ ҳурмат қиламиз. Ўйлайманки, мухлислар учун ҳақиқий мазмунли, қизиқарли ва голларга бой чиройли футбол намойиш этилади.
Африка вакиллари тактик жиҳатдан яхши ташкил этилган ва юқори маҳоратга эга. Шу сабабли, ғалаба қозонишимиз учун биз ҳимоя чизиғида ҳам, ҳужум уюштиришда ҳам, ҳаттоки ўтиш фазаларида ҳам идеал ва бенуқсон ҳаракат қилишимиз шарт. Мудофаада максимал даражада ҳушёрликни сақлаган ҳолда, стандарт вазиятлардан унумли фойдаланишимиз лозим. Зеро, замонавий футболда осонликча енгиладиган заиф рақибнинг ўзи қолмади».
Италиялик мутахассис сўзида давом этар экан, Марокашни Африка қитъасининг энг кучли ва хавфли терма жамоаларидан бири эканини яна бир бор урғулади. Улар ҳақида баландпарвоз гаплар билан финалчи ёки бўлажак чемпион сифатида эмас, балки турнирга мукаммал даражада тайёргарлик кўрган жиддий рақиб сифатида гапириш тўғрироқ бўлишини қайд этди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали ушбу кутиб олинаётган супер тўқнашувнинг энг муҳим тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва босқич
Тўқнаш келувчи грандлар
Учрашув бўлиб ўтадиган вақт
Марокашнинг бош устунлиги
Анчелоттининг асосий талаби
ЖЧ-2026. Гуруҳ босқичи, 1-тур
Бразилия — Марокаш
14 июнь, якшанба тонгида
Футболчиларининг Европада ўйнаши
Ҳимоя ва ҳужумда идеал ўйин
Тонгги шиддат ва миллионлар интизорлиги
Эслатиб ўтамиз, ушбу икки кучли мактаб вакиллари ўртасидаги аёвсиз ва муросасиз кечадиган баҳс 14 июнь куни эрта тонгда (Тошкент вақти билан якшанба куни эрталаб) старт олади. Ушбу ўйин нафақат ушбу гуруҳдаги вазиятни, балки бутун мундиалнинг умумий ҳароратини белгилаб бериши кутилмоқда. Бразилиянинг ҳужумкор сеҳри Марокашнинг мустаҳкам ҳимоя қўрғонини ёриб ўта оладими-йўқми, буни тез орада яшил майдонда билиб оламиз.
Экспертлар шарҳи: Футбол таҳлилчиларининг фикрига кўра, Карло Анчелоттининг рақибга нисбатан бундай эҳтиёткор ва ҳурмат билан ёндашаётгани жамоада хотиржамликка йўл қўймаслик учун қилинган донишмандликдир. Марокаш ўтган йирик турнирлардаги шов-шувлари тасодиф эмаслигини исботлаш учун Бразилияга қарши бор кучи билан жанг қилиши аниқ.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги қайноқ баҳслар, Карло Анчелотти ва Бразилия терма жамоасининг океан ортидаги юришлари ҳамда спорт оламига оид энг эксклюзив воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…