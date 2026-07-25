Месси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилди
Аргентина футболи афсонаси Лионель Мессининг оила тарихи кутилмаган йўналишга бориб тақалиши мумкин. Тарихчи Фиоренцо Сантинининг уч йиллик тадқиқотига кўра, футболчининг аждодлари Аргентинага жойлашишдан олдин Бразилияда яшаган.
Тадқиқотда Мессининг катта бобоси Федерико айнан Бразилияда туғилгани, оиланинг фамилияси эса муҳожирлик йилларида ўзгаргани қайд этилган.
Оила 1899 йилда Италиядан Бразилияга кўчган
Фиоренцо Сантини тақдим этган маълумотларга кўра, Мессининг катта боболаридан бири 1899 йилда Италияни тарк этиб, Бразилияга кўчиб борган.
Оила маълум вақт ушбу мамлакатда яшаганидан кейин Аргентинанинг Росарио шаҳрига йўл олган. Кейинчалик айнан Росарио Месси оиласи тарихида муҳим ўрин эгаллаган.
Тадқиқотдаги оилавий кўчиш йўналиши қуйидагича тасвирланган:
Босқич
Манзил
Дастлабки ватани
1899 йилдаги кўчиш
Бразилия
Кейинги манзил
Росарио, Аргентина
Мессининг катта бобоси Бразилияда туғилган
Тадқиқотнинг энг қизиқ жиҳатларидан бири — Лионель Мессининг катта бобоси Федерико Бразилия ҳудудида туғилгани ҳақидаги маълумотдир.
Шу асосда тарихчи футболчининг шажарасида нафақат Италия ва Аргентина, балки Бразилия билан боғлиқ саҳифа ҳам мавжуд, деган хулосага келган.
Бироқ бу Мессининг миллати ёки фуқаролигига оид эмас, балки унинг аждодлари босиб ўтган тарихий йўл ҳақидаги генеалогик маълумотдир.
Нега оиланинг фамилияси ўзгарган?
Бразилияда яшаган даврда оила аъзоларининг айрим исмлари ва фамилияси маҳаллий ҳужжатларда бошқача қайд этилгани айтилмоқда.
Хусусан, Кочеттини фамилияси кейинчалик Куччитини шаклига ўзгарган. Тадқиқотда бу ҳолат ўша даврдаги муҳожирлар орасида кенг тарқалгани таъкидланган.
«Ўша даврда муҳожирларнинг исми ва фамилиясини ўзгартириш одатий ҳол эди. Бу уларнинг она тилидаги имло ва талаффуз хусусиятлари билан боғлиқ қийинчиликлар сабаб амалга оширилган», — дейилади тадқиқотда.
Демак, фамилиядаги ўзгариш оилавий алоқалар узилганини эмас, балки турли тиллардаги талаффуз ва расмийлаштириш фарқларини англатиши мумкин.
Уч йиллик тадқиқот нимани кўрсатди?
Фиоренцо Сантини Месси оиласининг кўчиш тарихи ва фамилияларидаги ўзгаришларни уч йил давомида ўрганган.
Тадқиқот натижаларига кўра:
Мессининг аждодлари Италиядан чиққан;
оила 1899 йилда Бразилияга кўчган;
катта бобоси Федерико Бразилияда туғилган;
кейинчалик оила Росариога жойлашган;
фамилия муҳожирлик даврида ўзгарган.
Бу маълумотлар расман кенг миқёсда тасдиқланган оилавий биографиядан кўра, тарихчининг генеалогик тадқиқоти сифатида тақдим этилмоқда.
Месси оиласи тарихида янги саҳифа
Лионель Месси доим Аргентина ва Росарио билан боғлаб келинган. Янги тадқиқот эса унинг оилавий тарихи Жанубий Американинг яна бир йирик мамлакати — Бразилия билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатди.
Шу тариқа, футболда азалий рақиб ҳисобланган Аргентина ва Бразилия Мессининг шажарасида кутилмаган тарзда бирлашган бўлиши мумкин.
Сизнингча, Мессининг оила тарихидаги қайси маълумот энг кутилмаган бўлди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…