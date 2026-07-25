Месси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилди

·92·Спорт
Месси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилди

Аргентина футболи афсонаси Лионель Мессининг оила тарихи кутилмаган йўналишга бориб тақалиши мумкин. Тарихчи Фиоренцо Сантинининг уч йиллик тадқиқотига кўра, футболчининг аждодлари Аргентинага жойлашишдан олдин Бразилияда яшаган.

Тадқиқотда Мессининг катта бобоси Федерико айнан Бразилияда туғилгани, оиланинг фамилияси эса муҳожирлик йилларида ўзгаргани қайд этилган.

Оила 1899 йилда Италиядан Бразилияга кўчган

Фиоренцо Сантини тақдим этган маълумотларга кўра, Мессининг катта боболаридан бири 1899 йилда Италияни тарк этиб, Бразилияга кўчиб борган.

Оила маълум вақт ушбу мамлакатда яшаганидан кейин Аргентинанинг Росарио шаҳрига йўл олган. Кейинчалик айнан Росарио Месси оиласи тарихида муҳим ўрин эгаллаган.

Тадқиқотдаги оилавий кўчиш йўналиши қуйидагича тасвирланган:

Босқич

Манзил

Дастлабки ватани

Италия

1899 йилдаги кўчиш

Бразилия

Кейинги манзил

Росарио, Аргентина

Мессининг катта бобоси Бразилияда туғилган

Тадқиқотнинг энг қизиқ жиҳатларидан бири — Лионель Мессининг катта бобоси Федерико Бразилия ҳудудида туғилгани ҳақидаги маълумотдир.

Шу асосда тарихчи футболчининг шажарасида нафақат Италия ва Аргентина, балки Бразилия билан боғлиқ саҳифа ҳам мавжуд, деган хулосага келган.

Бироқ бу Мессининг миллати ёки фуқаролигига оид эмас, балки унинг аждодлари босиб ўтган тарихий йўл ҳақидаги генеалогик маълумотдир.

Нега оиланинг фамилияси ўзгарган?

Бразилияда яшаган даврда оила аъзоларининг айрим исмлари ва фамилияси маҳаллий ҳужжатларда бошқача қайд этилгани айтилмоқда.

Хусусан, Кочеттини фамилияси кейинчалик Куччитини шаклига ўзгарган. Тадқиқотда бу ҳолат ўша даврдаги муҳожирлар орасида кенг тарқалгани таъкидланган.

«Ўша даврда муҳожирларнинг исми ва фамилиясини ўзгартириш одатий ҳол эди. Бу уларнинг она тилидаги имло ва талаффуз хусусиятлари билан боғлиқ қийинчиликлар сабаб амалга оширилган», — дейилади тадқиқотда.

Демак, фамилиядаги ўзгариш оилавий алоқалар узилганини эмас, балки турли тиллардаги талаффуз ва расмийлаштириш фарқларини англатиши мумкин.

Уч йиллик тадқиқот нимани кўрсатди?

Фиоренцо Сантини Месси оиласининг кўчиш тарихи ва фамилияларидаги ўзгаришларни уч йил давомида ўрганган.

Тадқиқот натижаларига кўра:

  • Мессининг аждодлари Италиядан чиққан;

  • оила 1899 йилда Бразилияга кўчган;

  • катта бобоси Федерико Бразилияда туғилган;

  • кейинчалик оила Росариога жойлашган;

  • фамилия муҳожирлик даврида ўзгарган.

Бу маълумотлар расман кенг миқёсда тасдиқланган оилавий биографиядан кўра, тарихчининг генеалогик тадқиқоти сифатида тақдим этилмоқда.

Месси оиласи тарихида янги саҳифа

Лионель Месси доим Аргентина ва Росарио билан боғлаб келинган. Янги тадқиқот эса унинг оилавий тарихи Жанубий Американинг яна бир йирик мамлакати — Бразилия билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Шу тариқа, футболда азалий рақиб ҳисобланган Аргентина ва Бразилия Мессининг шажарасида кутилмаган тарзда бирлашган бўлиши мумкин.

Сизнингча, Мессининг оила тарихидаги қайси маълумот энг кутилмаган бўлди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Лионель МессиБразилияАргентинаРосариоИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди