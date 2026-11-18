Аргентина Коста-Рикани 7:0 ҳисобида мағлуб этди: Мессисиз жамоа қандай ўйнамоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Коста-Рика устидан 7:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
- Лионель Мессисиз ҳаракат қилган жамоа таркибида Нико Пас, Хулиан Алварес ва Франко Мастантуоно иккитадан гол урган бўлса, Алексис Мак Аллистер битта голга муаллифлик қилди.
- Мураббийлар штаби ушбу баҳсда асосий таркиб билан бир қаторда ёш футболчиларни ҳам синовдан ўтказди.
Аргентина миллий жамоаси Лионел Месси иштирокисиз ўйнашга аста-секин мослашиб бораётганини яна бир бор исботлади. Уругвайга қарши кечган сўнгги баҳсдаги 1:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг Лионел Скалони шогирдлари навбатдаги ўртоқлик учрашувида Коста-Рика терма жамоасини қабул қилиб, чинакам голлар шоусини намойиш этди ва 7:0 ҳисобида жуда йирик ғалабани қўлга киритди.
Биринчи бўлимдаги тезкор голлар ва ташаббус
Учрашувнинг илк дақиқалариданоқ аргентиналиклар майдонда тўлиқ устунликни ўз қўлларига олишди. Натижа узоқ куттирмади:
Ҳисоб очилиши: 8-дақиқада Энцо Фернандеснинг узатмасидан кейин Нико Пас ҳисобни очди.
Алвареснинг дубли: 35-дақиқада Хулиан Алварес устунликни мустаҳкамлади, орадан кўп ўтмай — 43-дақиқада яна ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
Паснинг дубли: 39-дақиқада эса Нико Пас яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, танаффусгача ҳисобни йирик кўринишга келтирди (4:0).
Иккинчи бўлимдаги йирик ҳисоб ва ёшларнинг фаоллиги
Танаффусдан кейин ҳам майдонда бир томонлама ўйин давом этди. Захирадан майдонга тушган ёш иқтидор эгаси Франко Мастантуоно 48-дақиқадаёқ ҳисобни 5:0 га етказди. 78-дақиқада тажрибали Алексис Мак Аллистер навбатдаги голни киритган бўлса, учрашув сўнггида — 89-дақиқада Мастантуоно ўз дублини расмийлаштириб, ўйинга якуний нуқтани қўйди.
Учрашув иштирокчилари
Кўрсаткичлар ва натижа
Майдон эгалари
Аргентина — 7 та гол
Меҳмонлар
Коста-Рика — 0 та гол
Асосий қаҳрамонлар
Нико Пас (2 та), Хулиан Алварес (2 та), Франко Мастантуоно (2 та), Алексис Мак Аллистер (1 та)
Майдондаги таркиблар
Ушбу ўртоқлик баҳсида мураббийлар штаби асосий таркиб билан бирга бир қатор ёш футболчиларни ҳам синовдан ўтказди:
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес (Тройило, 61), Вега (Талиафико, 61), Хяй (Флако Лопес, 46), Медина (Анселмино, 71), Энцо Фернандес (Алмада, 55), Максимо Перроне, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Алварес (Монтиел, 46), Нико Пас (Мастантуоно, 46), Престиани (Жулиано Симеоне, 71).
Коста-Рика: Секейра, Салазар (Жон Руис, 47), Тейлор, Хуан Пабло Варгас, Калво, Кенел Мишел (Алкосер, 46), Сото (Дуглас Лопес, 46), Хосимар Мендес (Кенай Майри, 55), Карлос Мора (Хосеф Мора, 68), Селсо Борхес (Габриел Лейва, 68), Манфред Угальде (Алварадо Морера, 77).
Сизнингча, Лионел Мессисиз ҳаракат қилаётган Аргентина терма жамоасининг кейинги расмий мусобақалардаги имкониятлари қандай баҳоланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…