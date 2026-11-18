Apple, Gmail, Microsoft ва бошқа сервисларда узилишлар: «рақамли апокалипсис» бошландими?
Дунё бўйлаб йирик онлайн хизматларда техник узилишлар кузатилмоқда. Apple, Microsoft, Gmail, Zoom, OpenAI, Amazon, Visa, Uber ва бошқа машҳур платформалар фойдаланувчилари муаммолар ҳақида хабар бермоқда.
Қайси сервисларда муаммо бор?
Downdetector мониторинг платформасида бир қатор хизматлар бўйича шикоятлар кескин кўпайгани қайд этилди. Айрим фойдаланувчилар дастурларга кира олмаётгани, бошқалари эса хизматлардан тўлиқ фойдаланишда қийинчиликларга дуч келаётганини билдирмоқда.
Apple Music, App Store, iCloud ва Apple Pay хизматларида ҳам узилишлар кузатилган. Компания айрим носозликларни ички тизим янгиланиши билан изоҳлаган.
Бу киберҳужумми?
Ҳозирча турли платформалардаги узилишлар ягона киберҳужум билан боғлиқ эканини тасдиқловчи далиллар йўқ. Мутахассислар ҳар бир ҳолатни алоҳида техник носозлик сифатида баҳоламоқда.
Шуни ҳам унутмаслик керак: Downdetector'даги шикоятлар сони хизмат бутунлай ишдан чиққанини англатмайди, балки фойдаланувчилардан келиб тушган мурожаатлар кўпайганини кўрсатади.
Бироқ вазият рақамли дунё қанчалик заиф эканини яна бир бор эслатди. Бир нечта йирик платформадаги узилишнинг ўзи миллионлаб инсонларнинг иши, мулоқоти ва кундалик ҳаётига таъсир қилиши мумкин.
Интернетда «рақамли апокалипсис» ҳақидаги гаплар кучаймоқда, аммо глобал тармоқ ишдан чиққан, деган хулоса учун ҳозирча асос йўқ.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…