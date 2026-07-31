Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?
Дунё футболининг энг тажрибали ва совриндор мураббийларидан бири, ҳозирда Бразилия терма жамоасини бошқараётган Карло Анчелотти ўз ватани — Италиядан тушган таклифни рад этганини расман тасдиқлади. «Папа Карло» лақаби билан машҳур мутахассис «Скуадра Адзурра» устозига айланиш имкониятидан кўра, «Пентакампеонлар» билан бошлаган йўлини давом эттиришни афзал кўрди.
Zamin.uz ушбу сенсацион қарорнинг сабаблари ва Анчелоттининг Бразилиядаги келажак режалари ҳақида батафсил маълумот беради.
Молия эмас, инсонийлик: Анчелоттининг содиқлиги
ESPN’га берган интервьюсида 67 ёшли италиялик мутахассис Италия футбол федерацияси (FIGC) таклифини рад этишига пул ёки шартнома шартлари сабаб бўлмаганини очиқ айтди. Асосий омил — бу маънавий мажбурият ва содиқликдир.
“Менда Бразилия футбол конфедерацияси (CBF) ва ушбу мамлакат олдида мажбуриятларим бор, чунки бу ерда биринчи йилимдаёқ жуда илиқ кутиб олишди. Албатта, мен Италия футбол федерациясига миннатдорлик билдирдим, лекин шу ерда қолмоқчиман”, – деди Карло Анчелотти.
Мураббийнинг таъкидлашича, уни самимий қабул қилган ва ишлаш имкониятини берган ташкилотда фаолиятини давом эттириш энг тўғри ва адолатли қарордир. Бу эса Анчелоттининг нафақат профессионал, балки юксак инсоний фазилатларга эга эканини яна бир бор исботлайди.
ЖЧ-2030 сари: Узоқ муддатли лойиҳа ва аламли мағлубият
Карло Анчелоттининг Бразилиядаги келажаги узоқ муддатга мўлжалланган. Жорий йилнинг май ойида у Бразилия футбол конфедерацияси билан амалдаги шартномасини яна 4 йилга, яъни 2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар узайтирди.
Бу қарор ЖЧ-2026’даги омадсиз иштирокдан сўнг қабул қилингани эътиборлидир. Эслатиб ўтамиз, 5 карра жаҳон чемпионлари италиялик мутахассис қўл остида АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган турнирнинг 1/8 финалида Норвегияга кутилмаганда мағлуб бўлиб, мусобақани эрта тарк этганди.
Бироқ, CBF раҳбарияти Анчелоттига ишонишда давом этди ва унга жамоани тубдан ислоҳ қилиш ҳамда 2030 йилда олтин медалларни қайтариш вазифасини топширди.
Карло Анчелоттининг Бразилиядаги фаолияти (Жорий ҳолат)
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мураббий
Карло Анчелотти (Италия, 67 ёш)
Жамоа
Бразилия миллий терма жамоаси
Янги шартнома муддати
2030 йилги Жаҳон чемпионати якунигача
Асосий мақсад
ЖЧ-2030’да чемпионлик
ЖЧ-2026 натижаси
1/8 финал (Норвегияга мағлубият)
Рад этилган таклиф
Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлиги
Хулоса: Бразилия футболининг янги даври?
Карло Анчелоттининг Италия таклифини рад этиши ва Бразилияда қолиши — бу замонавий футболда кам кузатиладиган воқеа. Мураббий ўз ватанидан кўра, унга ишонч билдирган, аммо сўнгги мусобақада омадсизликка учраган лойиҳани танлади. Бу қарор Бразилия футболи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жамоа барқарорликка эришди ва энди тажрибали мураббий раҳбарлигида хатолар устида ишлаш ва 2030 йилга тайёргарлик кўриш имкониятига эга.
Анчелоттининг бу қарори «Пентакампеонлар» мухлисларига янги умид бағишлайди. Улар «Папа Карло» билан биргаликда Бразилия футболининг аввалги шуҳратини қайтаришга ишонишмоқда.
Ушбу муҳим футбол хабарини дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг!
Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси билан ЖЧ-2030’да чемпион бўла оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
Манба: ESPN интервьюси ва хабарлари асосида.
…