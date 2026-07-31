Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?

·0·Спорт
Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?

Дунё футболининг энг тажрибали ва совриндор мураббийларидан бири, ҳозирда Бразилия терма жамоасини бошқараётган Карло Анчелотти ўз ватани — Италиядан тушган таклифни рад этганини расман тасдиқлади. «Папа Карло» лақаби билан машҳур мутахассис «Скуадра Адзурра» устозига айланиш имкониятидан кўра, «Пентакампеонлар» билан бошлаган йўлини давом эттиришни афзал кўрди.

Zamin.uz ушбу сенсацион қарорнинг сабаблари ва Анчелоттининг Бразилиядаги келажак режалари ҳақида батафсил маълумот беради.

Молия эмас, инсонийлик: Анчелоттининг содиқлиги

ESPN’га берган интервьюсида 67 ёшли италиялик мутахассис Италия футбол федерацияси (FIGC) таклифини рад этишига пул ёки шартнома шартлари сабаб бўлмаганини очиқ айтди. Асосий омил — бу маънавий мажбурият ва содиқликдир.

“Менда Бразилия футбол конфедерацияси (CBF) ва ушбу мамлакат олдида мажбуриятларим бор, чунки бу ерда биринчи йилимдаёқ жуда илиқ кутиб олишди. Албатта, мен Италия футбол федерациясига миннатдорлик билдирдим, лекин шу ерда қолмоқчиман”, – деди Карло Анчелотти.

Мураббийнинг таъкидлашича, уни самимий қабул қилган ва ишлаш имкониятини берган ташкилотда фаолиятини давом эттириш энг тўғри ва адолатли қарордир. Бу эса Анчелоттининг нафақат профессионал, балки юксак инсоний фазилатларга эга эканини яна бир бор исботлайди.

ЖЧ-2030 сари: Узоқ муддатли лойиҳа ва аламли мағлубият

Карло Анчелоттининг Бразилиядаги келажаги узоқ муддатга мўлжалланган. Жорий йилнинг май ойида у Бразилия футбол конфедерацияси билан амалдаги шартномасини яна 4 йилга, яъни 2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар узайтирди.

Бу қарор ЖЧ-2026’даги омадсиз иштирокдан сўнг қабул қилингани эътиборлидир. Эслатиб ўтамиз, 5 карра жаҳон чемпионлари италиялик мутахассис қўл остида АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган турнирнинг 1/8 финалида Норвегияга кутилмаганда мағлуб бўлиб, мусобақани эрта тарк этганди.

Бироқ, CBF раҳбарияти Анчелоттига ишонишда давом этди ва унга жамоани тубдан ислоҳ қилиш ҳамда 2030 йилда олтин медалларни қайтариш вазифасини топширди.

Карло Анчелоттининг Бразилиядаги фаолияти (Жорий ҳолат)

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мураббий

Карло Анчелотти (Италия, 67 ёш)

Жамоа

Бразилия миллий терма жамоаси

Янги шартнома муддати

2030 йилги Жаҳон чемпионати якунигача

Асосий мақсад

ЖЧ-2030’да чемпионлик

ЖЧ-2026 натижаси

1/8 финал (Норвегияга мағлубият)

Рад этилган таклиф

Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлиги

Хулоса: Бразилия футболининг янги даври?

Карло Анчелоттининг Италия таклифини рад этиши ва Бразилияда қолиши — бу замонавий футболда кам кузатиладиган воқеа. Мураббий ўз ватанидан кўра, унга ишонч билдирган, аммо сўнгги мусобақада омадсизликка учраган лойиҳани танлади. Бу қарор Бразилия футболи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жамоа барқарорликка эришди ва энди тажрибали мураббий раҳбарлигида хатолар устида ишлаш ва 2030 йилга тайёргарлик кўриш имкониятига эга.

Анчелоттининг бу қарори «Пентакампеонлар» мухлисларига янги умид бағишлайди. Улар «Папа Карло» билан биргаликда Бразилия футболининг аввалги шуҳратини қайтаришга ишонишмоқда.

Ушбу муҳим футбол хабарини дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг!

Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси билан ЖЧ-2030’да чемпион бўла оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Манба: ESPN интервьюси ва хабарлари асосида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиМилан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда