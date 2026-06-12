Инфантино ЖЧ-2026га чиқолмаган Италия терма жамоаси ҳақида ҳазил қилди
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича тарихий ва миқёси жиҳатидан тенгсиз бўлган ЖЧ–2026 мусобақаси қизғин давом этмоқда. Бутун дунё аҳли океан ортидаги шиддатли баҳсларни катта ҳаяжон билан кузатаётган бир пайтда, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) раҳбари Жанни Инфантино ўзининг кутилмаган ва ҳазиломуз баёноти билан спорт жамоатчилиги эътиборини тортди. ФИФА президенти машҳур CazéTV телеканалига берган эксклюзив интервьюсида тўрт карра дунё чемпионлари ҳисобланган Италия миллий терма жамоасининг навбатдаги йирик омадсизлиги, яъни бу йилги мундиалдан ҳам қуруқ қолгани мавзусида пичинг қилди.
Аччиқ бўлса-да айтиш лозимки, жорий ЖЧ–2026 турнири «Скуадра Адзурра» (кўклар) учун тарихдаги энг машъум қора анъананинг давоми бўлди. Италияликлар 2018 йили Россияда ва 2022 йили Қатарда бўлиб ўтган дунё биринчиликларидан сўнг, мана учинчи бор энг нуфузли футбол форумидан ташқарида қолишмоқда.
«Балки 64 та жамоа бўлса, Италия саралашдан ўтар...»
ФИФА раҳбари суҳбат давомида дастлаб мусобақа иштирокчилари сонини янада кенгайтириш бўйича олиб борилаётган ички муҳокамаларга тўхталиб ўтди, сўнгра гапни Италияга бурди:
«Биз яқин келажакда жаҳон чемпионати финал босқичини 64 та терма жамоа иштирокида ташкил этиш имкониятларини аллақачон кўриб чиққанмиз. Бу ташаббус дунё футболининг географик қамровини янада кенгайтиришга хизмат қилиши мумкин. Ушбу масала ФИФА Кенгаши йиғилишларида ҳам кун тартибига чиқди, бироқ ҳозирча эришган келишувимиз — мана шу 48 та жамоа иштирокидаги илк тарихий турнир завқини суришдир.
Аммо келинг, очиғини айтамиз: эҳтимол, мундиал иштирокчилари сони 64 тага етказилса, ўшанда Италия терма жамоаси саралаш тўсиқларидан куч топиб ўта олар... Бу ҳам камлик қилса, кейинчалик рақамни 208 тага (ФИФАга аъзо деярли барча давлатлар сонига) етказиб кўриш керакдир. Ана ўшанда улар барибир йўлланма ола билишадими-йўқми, ниҳоят билиб олган бўлардик», — дея ҳазиллашди Инфантино.
Тарихдаги илк кенг қамровли мундиал
Жанни Инфантинонинг бундай айтиб ўтган ҳазиллари ортида катта ҳақиқат ётибди. Боиси, Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган бу йилги жаҳон чемпионати футбол тарихида илк бор 48 та терма жамоа иштирокида ташкил этилди. Европа қитъаси учун ҳам йўлланмалар сони сезиларли даражада кўпайтирилган бўлса-да, италиялик футбол юлдузлари бундай қулай имкониятдан ҳам унумли фойдалана олишмади ва уйда қолишга мажбур бўлишди.
Экспертлар шарҳи: Футбол таҳлилчиларининг фикрига кўра, Инфантинонинг бундай кескин ҳазили Италия футболидаги тизимли инқирозни кўрсатиб беради. Тўрт карра дунё тожини кийган мамлакатнинг 12 йил давомида жаҳон чемпионатлари ва ундаги энг юқори атмосферадан йироқда юриши ҳақиқатан ҳам ачинарли ҳолатдир.
Италиялик мухлислар учун бироз оғир ботган ушбу ҳазиллар фонида, ЖЧ–2026 баҳслари янги жамоалар ва кутилмаган сенсациялар билан миллионлаб инсонлар қалбини забт этишда давом этмоқда.
Океан ортидан келаётган энг қайноқ хабарлар, дунё биринчилигидаги драматик голлар, Инфантино ва бошқа расмийларнинг эксклюзив баёнотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…