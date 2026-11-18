Карпин Ўзбекистондан бошқа барча рақиблардан мамнун: Унинг 2026 йилдаги натижалари қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин 2026 йилда ўтказилган ўйинлар сифатидан мамнунлигини билдириб, фақат Тошкентдаги учрашувнинг биринчи бўлимини бундан мустасно деб атади.
- Ўзбекистон терма жамоаси мазкур баҳсда дастлаб 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб, рақибга жиддий қаршилик кўрсатган бўлса-да, якунда россияликлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Россия терма жамоаси 2026 йилни иккита ғалаба билан якунлади. Валерий Карпин шогирдлари аввал Тошкентда Ўзбекистонни 3:2 ҳисобида мағлуб этди, кейин эса Краснодарда Венесуэладан 2:0 ҳисобида устун келди. Россия терма жамоаси бош мураббийи йил якунларини сарҳисоб қилар экан, жамоасининг ўйинидан мамнунлигини билдирди. Бироқ унинг Ўзбекистонга қарши баҳс ҳақидаги гаплари ўзбек мухлисларининг эътиборини тортиши аниқ.
«Фақат Ўзбекистондаги биринчи бўлим бундан мустасно»
Валерий Карпиннинг фикрича, Россия терма жамоаси учун 2026 йил футбол нуқтаи назаридан муваффақиятли ўтган. Мураббий нафақат натижалар, балки майдондаги ўйин сифатини ҳам юқори баҳолади.
«Футбол нуқтаи назаридан олганда, йил ёмон ўтмади, муносиб бўлди, деб ўйлайман. Рақиблар ҳам кучли ва қизиқарли эди. Натижаларни фақат таблода кўринадиган ҳисоб эмас, балки ўйин сифати бўйича ҳам баҳоласак, жуда муносиб, деб айта оламан.
Терма жамоа деярли барча ўйинларда яхши кўриниш берди, фақат Ўзбекистондаги ўйиннинг биринчи бўлими бундан мустасно. Қолган барча ўйинларда жамоа жуда юқори даражада ҳаракат қилди», — деди Карпин.
Дарҳақиқат, Тошкентдаги учрашув Россия терма жамоаси учун осон кечмаганди. Ўзбекистон футболчилари биринчи бўлимда 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб, рақибни жиддий қийин аҳволга солиб қўйди. Аммо россияликлар кейинчалик вазиятни ўзгартириб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Россия терма жамоаси 2026 йилда қандай натижа қайд этди?
Карпин шогирдлари йил давомида жами 10 та учрашув ўтказди. Уларнинг еттитасида ғалаба қозониб, икки марта дуранг ўйнади ва фақат бир бор мағлубиятга учради.
Россия терма жамоасининг 2026 йилдаги натижалари:
Рақиб
Ҳисоб
Натижа
Никарагуа
3:1
Ғалаба
Буркина-Фасо
3:0
Ғалаба
Тринидад ва Тобаго
3:0
Ғалаба
Эрон
2:0
Ғалаба
Намибия
6:0
Ғалаба
Ўзбекистон
3:2
Ғалаба
Венесуэла
2:0
Ғалаба
Мали
0:0
Дуранг
Нигерия
3:3
Дуранг
Миср
0:1
Мағлубият
Ўзбекистон билан ўйин йилнинг энг мураккаб баҳсларидан бири бўлди
Россия терма жамоаси учун Тошкентдаги учрашув алоҳида аҳамият касб этди. Чунки Карпин жамоаси биринчи бўлимда икки гол фарқи билан ортда қолди. Ўзбекистон футболчилари рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятлар яратиб, ғалабага жуда яқин келган эди.
Бироқ баҳснинг сўнгги қисмида учта гол уриб, ғалабани тортиб олган россияликлар Краснодарда Венесуэлага қарши ҳам ўз сўзини айтди. Алексей Миранчукнинг дубльи эвазига 2:0 ҳисобида ғалаба қозонилди. Бу учрашув Россия терма жамоаси учун 2026 йилдаги сўнгги беллашув бўлди.
Карпиннинг баҳоси ва ўзбек мухлисларини қизиқтирган жиҳат
Россия терма жамоаси йилни ижобий натижалар билан якунлагани рост. 10 учрашувдаги еттита ғалаба, икки дуранг ва бир мағлубият буни тасдиқлайди.
Бироқ Карпиннинг Ўзбекистонга қарши баҳс ҳақидаги фикрида муҳим жиҳат бор: у жамоасининг айнан Тошкентдаги учрашув биринчи бўлимини истисно қилди. Бу эса Ўзбекистон терма жамоаси рақибга қандай қийинчилик туғдирганини яна бир бор кўрсатади.
Ҳисоб якунда Россия фойдасига ҳал бўлган бўлса-да, биринчи бўлимдаги устунлик ва кўрсатилган футбол ҳам ўзбек мухлислари учун эсда қоларли жиҳат бўлиб қолди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…