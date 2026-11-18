Миллатлар лигасида А лигаси учун кураш қизийди: Туркия ва Чехиянинг тақдири ҳал бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 2026/27 йилги мавсуми гуруҳ босқичи якунига кўра, Туркия ва Чехия терма жамоалари А лигасини тарк этиши аниқ бўлди.
- Швейсария, Шимолий Ирландия, Австрия ва Швеция эса гуруҳ ғолиблари сифатида тўғридан тўғри А лигасига кўтарилди.
УЕФА Миллатлар лигасининг 2026/27 йилги мавсумида гуруҳ босқичи якунланди. Энди айрим терма жамоалар юқори дивизионга кўтарилишни нишонлаётган бир пайтда, бошқалар А лигасида қолиш учун ҳал қилувчи плей-офф баҳсларида қатнашади. Туркия ва Чехия эса аллақачон элита дивизионни тарк этиши аниқ бўлган жамоалар қаторига қўшилди.
Тўртта терма жамоа А лигасига йўл олди
Гуруҳ босқичи натижаларига кўра, Швейцария, Шимолий Ирландия, Австрия ва Швеция ўз гуруҳларида биринчи ўринни эгаллаб, А лигасига тўғридан-тўғри кўтарилиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Улар келаси мавсумда юқори дивизионни тарк этадиган жамоалар ўрнини эгаллайди. Шу тариқа, мазкур тўрт терма жамоа Европа футболининг энг кучли миллий жамоалари иштирок этадиган босқичда ўзини синаб кўриш имконига эга бўлади.
Туркия ва Чехия А лигасини тарк этади
А лигасидаги энг оғир вазият Туркия ва Чехия терма жамоаларида юзага келди. Уларнинг қуйи дивизионга тушиб кетиши аниқ бўлди.
Қолган тўртта ўрин тақдири эса плей-офф орқали ҳал қилинади. Бу йўлланмалар учун саккизта терма жамоа кураш олиб боради:
А лигасида учинчи ўринни эгаллаган энг паст натижали жамоалар — Дания ва Хорватия;
А лигасида тўртинчи ўринни олганлар орасида энг яхши натижа кўрсатганлар — Сербия ва Уэльс;
B лигасида иккинчи ўринни эгаллаганлар — Словения, Венгрия, Ирландия ва Босния ва Ҳерсеговина.
Демак, ушбу саккиз жамоа учун ҳар бир гол ва ҳар бир хатонинг қиймати жуда юқори бўлади. Ғолиблар А лигасида қолиш имкониятини сақлаб қолади, мағлублар эса қуйи дивизионга тушиб кетади.
Плей-офф қуръаси қачон ташланади?
Ҳал қилувчи баҳслар жуфтликлари 20 ноябрь, жума куни бўлиб ўтадиган қуръа маросимида аниқланади.
Плей-оффнинг дастлабки учрашувлари 2027 йил 25–27 март кунлари, жавоб беллашувлари эса 28–30 март саналарида ўтказилади.
Амалдаги чемпион — Португалия
Эслатиб ўтамиз, Миллатлар лигасининг амалдаги ғолиби Португалия терма жамоаси ҳисобланади. Ўтган мавсум финалида португалияликлар Испания билан асосий вақтда 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган, пеналтилар сериясида эса 5:3 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Шунингдек, Миллатлар лигасидаги натижалар 2028 йилги Европа чемпионати саралаш жараёни билан ҳам боғлиқ. Шу боис мусобақадаги ўринлар нафақат дивизион тақдири, балки терма жамоаларнинг келгуси халқаро имкониятлари учун ҳам аҳамиятли.
Энди асосий эътибор 20 ноябрь куниги қуръага қаратилади. Дания ва Хорватия каби кучли жамоалар А лигасида қолиш учун курашади, Сербия, Уэльс ва бошқа терма жамоалар эса юқори дивизионга кўтарилиш имкониятини синовдан ўтказади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…