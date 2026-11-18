Доҳадаги шиддатли баҳс: Ўзбекистон сафарда Саудия Арабистонини қандай мағлуб этди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Доҳа шаҳрида ўтган халқаро ўртоқлик учрашувида Саудия Арабистони устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувда Шерзод Эсанов 19 ва 35-дақиқаларда иккита гол уриб, жамоамизга ғалаба келтирди, рақиб сафида эса Фирас Ал-Бурайкан ҳисобни тенглаштирган эди.
- Иккинчи бўлимда Саудия Арабистони ҳимоячиси Али Лажами қизил карточка олиб майдонни тарк этди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Қатарнинг Доҳа шаҳрида ташкил этилган халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Қаттиқ курашларга бой ўтган муҳим баҳсда вакилларимиз Саудия Арабистони терма жамоаси устидан 2:1 ҳисобида иродали ва ишончли ғалабани қўлга киритди.
Шерзод Эсановнинг кароматли дубли ва шиддатли ҳисоб
Учрашувнинг бошидан ҳар икки жамоа фаол ҳужумларга киришди. Ўйинда бош қаҳрамонга айланган ҳужумчимиз Шерзод Эсанов 19-дақиқада ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Тезкор голдан сўнг саудияликлар ҳужумни кучайтирди ва 23-дақиқада Фирас Ал-Бурайкан мувозанатни тиклади.
Бироқ биринчи бўлим тугашига қадар ҳужумчимиз яна ўз сўзини айтди:
Ғалаба голи: 35-дақиқада Шерзод Эсанов яна бир бор рақиб ҳимоячиларини ожиз қолдириб, аниқ зарба билан Ўзбекистон терма жамоасини яна олдинга олиб чиқди (2:1).
Қизил карточка ва устунликни сақлаб қолиш
Иккинчи бўлимда Саудия Арабистони терма жамоаси учун вазият янада мураккаблашди. Захирадан майдонга тушган ҳимоячи Али Лажами қўпол ўйини учун қизил карточка олиб, жамоасини бир ўйинчи кам қолдирди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган ўзбекистонлик футболчилар учрашув охиригача ҳисобни бой бермасдан, муҳим ғалабани сақлаб қолишди.
Учрашув кўрсаткичлари
Тафсилотлар
Учрашув жойи
Доҳа, Қатар (халқаро ўртоқлик баҳси)
Якуний ҳисоб
Саудия Арабистони — Ўзбекистон 1:2
Голлар муаллифи
Шерзод Эсанов (19, 35) — Фирас Ал-Бурайкан (23)
Четлатиш
Али Лажами (Саудия Арабистони)
Ноябрь ойидаги якунлар ва рейтинг очколари
Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси ноябрь ойидаги ўртоқлик учрашувлари сериясини кўтаринки кайфият ва ғалаба билан якунлади. Эслатиб ўтамиз, 12 ноябрь куни Фабио Каннаваро шогирдлари Россия терма жамоасига қарши кечган муросасиз баҳсда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Саудия Арабистонига қарши ўйин олдидан Ўзбекистон миллий терма жамоаси ФИФА рейтингида 60-ўринда қайд этилган эди. Сафарда қўлга киритилган ушбу қимматли ғалаба вакилларимизга қўшимча 5,35 рейтинг очкосини олиб келди. Натижада терма жамоанинг умумий очколари 1418,10 ни ташкил этди, бироқ ҳозиргача якунланган бошқа учрашувлар натижасига кўра жамоамизнинг рейтингдаги ўрни ўзгаришсиз қолди.
Сизнингча, Шерзод Эсановнинг порлоқ ўйини ва терма жамоамизнинг ноябрь ойидаги натижалари келажакдаги расмий ўйинлар олдидан мураббийлар штабига қандай имкониятлар очиб беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…