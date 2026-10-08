Ўзбекистон захиралари бир ойда 7,7 фоизга қисқарди

·53·Иқтисодиёт
Ўзбекистон захиралари бир ойда 7,7 фоизга қисқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистоннинг халқаро захиралари сентябр ойида 7,7 фоизга камайиб, 1 октябр ҳолатига 66,6 млрд долларни ташкил этди.
  • Захираларнинг асосий улуши бўлган олтиннинг қиймати халқаро бозордаги нархларнинг пасайиши сабабли 4,8 млрд долларга тушиб, 60,1 млрд долларга етди, бироқ физик олтин ҳажми ошди.
  • Валюта захиралари ҳам 10,6 фоизга қисқариб, 5,9 млрд долларни ташкил этди.
  • Шунга қарамай, Ўзбекистон захиралари бир йил олдинги кўрсаткичдан 21,1 фоиз юқори.

Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 2026 йил сентябрь ойида 5,55 млрд долларга ёки 7,7 фоизга камайиб, 1 октябрь ҳолатига 66,6 млрд долларни ташкил этди, деб хабар беради UzDaily.

Захиралар таркибидаги асосий улуш олтинга тўғри келади. Сентябрь ойида олтин захираларининг қиймати 4,8 млрд долларга камайиб, 64,9 млрд доллардан 60,1 млрд долларга тушган. Бироқ физик олтин ҳажми ошган. У 14,1 млн трой унциядан 14,3 млн трой унцияга етган.

Олтин қийматининг пасайишига халқаро бозордаги нархлар таъсир қилган. Сентябрь ойида London Fixing бўйича олтиннинг бир трой унцияси 9 фоизга арзонлаб, 4188,75 долларга тушган. 7 октябрь ҳолатига котировкалар яна пасайиб, бир унция учун 4119 долларга келган.

Шунга қарамай, олтиннинг Ўзбекистон халқаро захиралари таркибидаги улуши 90,2 фоиз даражасида қолган.

Валюта захиралари ҳам сентябрь ойида қисқарган. Уларнинг ҳажми 6,6 млрд доллардан 5,9 млрд долларга тушиб, 10,6 фоизга камайган. Асосий пасайиш нақд валюта ва депозитлар ҳисобига тўғри келган. Ушбу кўрсаткич 629 млн долларга камайиб, 4,24 млрд долларни ташкил этган.

Регулятор портфелидаги халқаро қимматли қоғозлар ҳажми сентябрда 74 млн долларга қисқариб, 1,77 млрд доллардан 1,69 млрд долларга тушган. Қимматли қоғозларнинг халқаро захиралар таркибидаги улуши 2,5 фоизни ташкил этган.

Махсус қарз олиш ҳуқуқлари, яъни СДР активлари эса 571 млн доллар миқдорида қайд этилган.

Сентябрь ойидаги қисқаришга қарамай, Ўзбекистон захиралари бир йил олдинги кўрсаткичдан 21,1 фоиз ёки 11,6 млрд доллар юқори. Бир йил аввал захиралар 55 млрд доллар атрофида бўлган.

Йил бошида Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 66,3 млрд доллар эди. 1 март куни эса 77,1 млрд доллар билан энг юқори кўрсаткич қайд этилган. 1 октябрь ҳолатидаги 66,6 млрд долларлик захира ушбу чўққи кўрсаткичдан 13,6 фоиз паст.

Ўзбекистоннинг халқаро захиралариолтин захиралариLondon FixingСДР активлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Кеча 10:23Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошди7 июн 14:54Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайди10 август 05:36Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...3 сентябр 22:37Ярим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайдиЯрим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайди2 август 17:12Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиЎзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайди3 июн 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди