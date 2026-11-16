Доғистонда 6 метр баландликда қолиб кетган мушук маҳаллий аҳоли ёрдами билан омон қолди
Доғистонда ноодатий вазиятга тушиб қолган мушук маҳаллий аҳолининг ёрдами билан омон қолди. Олти метр баландликдаги турникда қолиб кетган жонивор пастга туша олмай, бир муддат одамларнинг ёрдамига муҳтож бўлган.
Гувоҳларнинг айтишича, мушук турникдан тушишга уриниб, унинг темир қисмида 30 мартадан ортиқ тортилган. Бироқ баландлик ва ноқулай вазият сабабли у мустақил равишда пастга туша олмаган.
Жониворни қутқариш учун атрофдаги аҳоли биргаликда ҳаракатга киришди. Улар турникнинг тагига катта пакет тортиб, мушукнинг хавфсиз тушишини таъминлашга уринди. Шу тариқа, одамларнинг ўзаро ёрдами ва бефарқ бўлмагани туфайли мушукни хавфли вазиятдан олиб чиқишга муваффақ бўлишди.
Воқеа маҳаллий аҳолининг меҳрибонлиги ва жониворларга бўлган эътиборини намоён этди. Баъзан оддийгина ёрдам ҳам бир жониворнинг ҳаётини сақлаб қолиши мумкин. Доғистондаги ушбу ҳолат эса инсонийлик ва ҳамжиҳатликнинг аҳамиятини яна бир бор эслатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…