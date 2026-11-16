Томас Тухел Испания устидан қозонилган ғалабадан кейин нима деди?

1 дақиқа ўқиш1
Томас Тухел Испания устидан қозонилган ғалабадан кейин нима деди?

Англия миллий жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Миллатлар лигаси доирасида сафарда Испанияга қарши кечган ўта муросасиз ва шиддатли баҳсдан (3:2) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Англиялик мутахассис жамоанинг кўрсатган ўйинидан мамнунлигини яширмади.

«Бошидан охиригача юқори савияда ҳаракат қилдик»

Мадриддаги учрашувдан кейин ITV эфирида гапирган Тухел жамоанинг майдондаги ҳаракатларига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, инглизлар рақибдан ҳар томонлама устун келган:

«Умуман олганда, ажойиб ўйин ўтказдик. Рақибдан яхшироқ ўйнадик ва бошидан охиригача юқори савияда ҳаракат қилдик. Бизга мукаммал ўйин кераклигини билардик ва бор кучимизни бердик. Тўп билан жасоратли, тўпсиз эса сабрли ҳаракат қилдик», — деди бош мураббий.

Учрашув ва жамоа кўрсаткичлари

Тафсилотлар

Мусобақа ва босқич

УЕФА Миллатлар лигаси, 6-тур

Марказий баҳс

Испания — Англия (2:3)

Бош мураббий фикри

Рақиб майдонида юқори прессинг ва тўлиқ ҳаққоний ғалаба

Асосий муаммо

Ҳакамлик қарорлари (қизил карточка ва пеналти масаласи)

Ҳакамлик қарорлари ва қийин кечган сўнгги дақиқалар

Шу билан бирга, германиялик мутахассис учрашувдаги айрим баҳсли вазиятларга, хусусан, чиқарилган жиддий жазоларга ҳам тўхталиб ўтди. У битта эпизод учун ҳам пеналти, ҳам қизил карточка берилганини тушуниб олиши кераклигини таъкидлади:

«Қизил карточка ва пеналти — жиддий қарорлар. Нега бир вазият учун икки жазо қўлланганини тушуниб олишим керак. Кейинги 30 дақиқа жуда узоқ туюлди. Лекин бунга ортиқча тўхталмоқчи эмасман. 60-дақиқагача кўрсатган ўйинимизда ижобий жиҳатлар кўп эди. Ғалабага тўлиқ лойиқ эдик», — дея қўшимча қилди Тухел.

Учрашув давомида англияликлар ўз ҳудудларида бўш зоналарни ёпиб, рақибни ўз майдонида фаол прессинг қилгани ва жамоавий руҳ энг юқори даражада бўлгани муҳим омил сифатида қайд этилди.

Сизнингча, Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси Миллатлар лигасида зафар қуча оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари