Томас Тухел Испания устидан қозонилган ғалабадан кейин нима деди?
Англия миллий жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Миллатлар лигаси доирасида сафарда Испанияга қарши кечган ўта муросасиз ва шиддатли баҳсдан (3:2) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Англиялик мутахассис жамоанинг кўрсатган ўйинидан мамнунлигини яширмади.
«Бошидан охиригача юқори савияда ҳаракат қилдик»
Мадриддаги учрашувдан кейин ITV эфирида гапирган Тухел жамоанинг майдондаги ҳаракатларига юқори баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, инглизлар рақибдан ҳар томонлама устун келган:
«Умуман олганда, ажойиб ўйин ўтказдик. Рақибдан яхшироқ ўйнадик ва бошидан охиригача юқори савияда ҳаракат қилдик. Бизга мукаммал ўйин кераклигини билардик ва бор кучимизни бердик. Тўп билан жасоратли, тўпсиз эса сабрли ҳаракат қилдик», — деди бош мураббий.
Учрашув ва жамоа кўрсаткичлари
Тафсилотлар
Мусобақа ва босқич
УЕФА Миллатлар лигаси, 6-тур
Марказий баҳс
Испания — Англия (2:3)
Бош мураббий фикри
Рақиб майдонида юқори прессинг ва тўлиқ ҳаққоний ғалаба
Асосий муаммо
Ҳакамлик қарорлари (қизил карточка ва пеналти масаласи)
Ҳакамлик қарорлари ва қийин кечган сўнгги дақиқалар
Шу билан бирга, германиялик мутахассис учрашувдаги айрим баҳсли вазиятларга, хусусан, чиқарилган жиддий жазоларга ҳам тўхталиб ўтди. У битта эпизод учун ҳам пеналти, ҳам қизил карточка берилганини тушуниб олиши кераклигини таъкидлади:
«Қизил карточка ва пеналти — жиддий қарорлар. Нега бир вазият учун икки жазо қўлланганини тушуниб олишим керак. Кейинги 30 дақиқа жуда узоқ туюлди. Лекин бунга ортиқча тўхталмоқчи эмасман. 60-дақиқагача кўрсатган ўйинимизда ижобий жиҳатлар кўп эди. Ғалабага тўлиқ лойиқ эдик», — дея қўшимча қилди Тухел.
Учрашув давомида англияликлар ўз ҳудудларида бўш зоналарни ёпиб, рақибни ўз майдонида фаол прессинг қилгани ва жамоавий руҳ энг юқори даражада бўлгани муҳим омил сифатида қайд этилди.
Сизнингча, Томас Тухел бошчилигидаги Англия терма жамоаси Миллатлар лигасида зафар қуча оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…