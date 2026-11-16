Бир дона эчки 65 минг доллардан қиммат: Дамашқ зотининг ўзига хос сири нимада?
Дамашқ эчкиси дунёдаги энг ноёб ва қимматбаҳо чорва зотларидан бири ҳисобланади. «Шомий» номи билан ҳам танилган бу эчки ўзининг ноодатий ташқи кўриниши ва юқори нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортади.
Ушбу зотнинг ватани Сурия бўлиб, бугунги кунда Яқин Шарқ мамлакатлари ҳамда Кипрда ҳам боқилади. Дамашқ эчкисини бошқа зотлардан ажратиб турадиган асосий жиҳат — унинг ўзига хос бош тузилиши, калта юзи ва ноодатий қиёфасидир. Бундай ташқи кўриниш кўп авлодлар давомида олиб борилган танлаб кўпайтириш, яъни селекция ишлари натижасида шаклланган.
Дамашқ эчкилари, айниқса, Форс кўрфази мамлакатларида катта қадрланади. Уларнинг ноёб кўриниши ва насл хусусиятлари чорвадорлар ҳамда коллекционерлар орасида талаб юқори бўлишига сабаб бўлган.
Бу зотнинг нархи ҳам ҳайратланарли. Маълумотларга кўра, аукционларда битта Дамашқ эчкисининг баҳоси 65 минг доллардан ҳам ошиши мумкин. Бу эса уни нафақат ноёб, балки дунёдаги энг қиммат чорва ҳайвонлари қаторига ҳам олиб киради.
Шундай қилиб, оддий чорва ҳайвони сифатида кўриниши мумкин бўлган Дамашқ эчкиси аслида ўзининг келиб чиқиши, ташқи қиёфаси ва юқори баҳоси билан алоҳида ажралиб туради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…