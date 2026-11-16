Бир дона эчки 65 минг доллардан қиммат: Дамашқ зотининг ўзига хос сири нимада?

1 дақиқа ўқиш6
Бир дона эчки 65 минг доллардан қиммат: Дамашқ зотининг ўзига хос сири нимада?

Дамашқ эчкиси дунёдаги энг ноёб ва қимматбаҳо чорва зотларидан бири ҳисобланади. «Шомий» номи билан ҳам танилган бу эчки ўзининг ноодатий ташқи кўриниши ва юқори нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортади.

Ушбу зотнинг ватани Сурия бўлиб, бугунги кунда Яқин Шарқ мамлакатлари ҳамда Кипрда ҳам боқилади. Дамашқ эчкисини бошқа зотлардан ажратиб турадиган асосий жиҳат — унинг ўзига хос бош тузилиши, калта юзи ва ноодатий қиёфасидир. Бундай ташқи кўриниш кўп авлодлар давомида олиб борилган танлаб кўпайтириш, яъни селекция ишлари натижасида шаклланган.

Дамашқ эчкилари, айниқса, Форс кўрфази мамлакатларида катта қадрланади. Уларнинг ноёб кўриниши ва насл хусусиятлари чорвадорлар ҳамда коллекционерлар орасида талаб юқори бўлишига сабаб бўлган.

Бу зотнинг нархи ҳам ҳайратланарли. Маълумотларга кўра, аукционларда битта Дамашқ эчкисининг баҳоси 65 минг доллардан ҳам ошиши мумкин. Бу эса уни нафақат ноёб, балки дунёдаги энг қиммат чорва ҳайвонлари қаторига ҳам олиб киради.

Шундай қилиб, оддий чорва ҳайвони сифатида кўриниши мумкин бўлган Дамашқ эчкиси аслида ўзининг келиб чиқиши, ташқи қиёфаси ва юқори баҳоси билан алоҳида ажралиб туради.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари