Англиядан учралган шиддатли мағлубиятдан кейин Луис де ла Фуэнте нима деди?

1 дақиқа ўқиш4
Англиядан учралган шиддатли мағлубиятдан кейин Луис де ла Фуэнте нима деди?

Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте УЕФА Миллатлар лигаси доирасида ўз майдонида Англияга қарши кечган ўта муросасиз ва голларга бой баҳсдан (2:3) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассис жамоанинг кўрсатган иродасидан мамнунлигини яширмади.

«0:3 ҳисоби биз учун оғир зарба бўлди»

Мадриддаги учрашувдан кейин Teledeporte эфирида гапирган де ла Фуэнте учрашувнинг бошиданоқ қийинчиликларга дуч келишганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, инглизлар биринчи бўлимда ўзларини кўрсата олишган:

«Дастлабки 30 дақиқада рақиб устунлик қилди ва бизни ўз майдонимизга қамаб қўйди. 0:3 ҳисоби биз учун оғир зарба бўлди. Бироқ ҳужумга ўтишга ҳам уриндик. Ўйин бошидаёқ муаммолар кўпайди: Пубилнинг тўпиғи, Кубарси ва Субимендининг мушаклари безовта қилди», — деди бош мураббий.

Учрашув ва жамоа кўрсаткичлари

Тафсилотлар

Мусобақа ва босқич

УЕФА Миллатлар лигаси, 6-тур

Марказий баҳс

Испания — Англия (2:3)

Мураббий муносабати

Ўйин бошидаги муаммолар ва оғир мағлубиятга қарамай, жамоа шижоатидан фахрланиш

Асосий йўқотишлар

Пубил, Кубарси ва Субимендининг жароҳатлари

Тактик ўзгаришлар ва мағлубиятни қабул қилиш

Шу билан бирга, мураббий жамоа кейинчалик тактикани ўзгартириб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлганини, бироқ якунда мағлубиятдан қочиб қутулиб бўлмаганини афсус билан қайд этди:

«Кейин тактикамизни ўзгартирдик, футболчилар бор кучини берди. Ҳеч бўлмаганда дурангга эриша олмаганимиз ачинарли. Барибир бу ажойиб жамоадан фахрланаман. Аввалги ютуқларни қадрлаш керак. Биздан кейингилар бу натижалардан ўзиб кетишга ҳаракат қилсин. Ғалаба қозонишни ҳам, мағлубиятни қабул қилишни ҳам билиш лозим», — дея қўшимча қилди де ла Фуэнте.

Сизнингча, Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоаси ушбу мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, кейинги босқичларда ўз ўйинини кучайтира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари