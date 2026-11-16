Англиядан учралган шиддатли мағлубиятдан кейин Луис де ла Фуэнте нима деди?
Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте УЕФА Миллатлар лигаси доирасида ўз майдонида Англияга қарши кечган ўта муросасиз ва голларга бой баҳсдан (2:3) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассис жамоанинг кўрсатган иродасидан мамнунлигини яширмади.
«0:3 ҳисоби биз учун оғир зарба бўлди»
Мадриддаги учрашувдан кейин Teledeporte эфирида гапирган де ла Фуэнте учрашувнинг бошиданоқ қийинчиликларга дуч келишганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, инглизлар биринчи бўлимда ўзларини кўрсата олишган:
«Дастлабки 30 дақиқада рақиб устунлик қилди ва бизни ўз майдонимизга қамаб қўйди. 0:3 ҳисоби биз учун оғир зарба бўлди. Бироқ ҳужумга ўтишга ҳам уриндик. Ўйин бошидаёқ муаммолар кўпайди: Пубилнинг тўпиғи, Кубарси ва Субимендининг мушаклари безовта қилди», — деди бош мураббий.
Учрашув ва жамоа кўрсаткичлари
Тафсилотлар
Мусобақа ва босқич
УЕФА Миллатлар лигаси, 6-тур
Марказий баҳс
Испания — Англия (2:3)
Мураббий муносабати
Ўйин бошидаги муаммолар ва оғир мағлубиятга қарамай, жамоа шижоатидан фахрланиш
Асосий йўқотишлар
Пубил, Кубарси ва Субимендининг жароҳатлари
Тактик ўзгаришлар ва мағлубиятни қабул қилиш
Шу билан бирга, мураббий жамоа кейинчалик тактикани ўзгартириб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлганини, бироқ якунда мағлубиятдан қочиб қутулиб бўлмаганини афсус билан қайд этди:
«Кейин тактикамизни ўзгартирдик, футболчилар бор кучини берди. Ҳеч бўлмаганда дурангга эриша олмаганимиз ачинарли. Барибир бу ажойиб жамоадан фахрланаман. Аввалги ютуқларни қадрлаш керак. Биздан кейингилар бу натижалардан ўзиб кетишга ҳаракат қилсин. Ғалаба қозонишни ҳам, мағлубиятни қабул қилишни ҳам билиш лозим», — дея қўшимча қилди де ла Фуэнте.
Сизнингча, Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоаси ушбу мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, кейинги босқичларда ўз ўйинини кучайтира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…